En una foto antigua de la familia Berasategui aparece una mujer embarazada detrás del mostrador de una carnicería del mercado de La Bretxa, en San Sebastián. Era la madre de Martín, y el cocinero suele contar esa imagen para explicar sus orígenes. "Hay una foto en la carnicería donde mi madre está embarazada de mí, por eso digo que nazco en el bodegón", recordaba en 2025, cuando cumplió cincuenta años entre fogones. Su padre había llegado al mercado para aprender el oficio de carnicero, y con los años la familia sacó adelante el Bodegón Alejandro, una casa de comidas en la Parte Vieja donde la madre y la tía cocinaban, mientras el padre se ocupaba de la parrilla.

Adriana Fernández

Allí empezó a trabajar con 15 años, y de aquella cocina salió uno de los cocineros más premiados del mundo. Hoy Martín Berasategui suma nueve estrellas Michelin: tres en su restaurante de Lasarte-Oria, tres en Lasarte, en Barcelona, dos en M.B, en Tenerife, y una en Ola Martín Berasategui, en Bilbao. Cuando se le pregunta por el secreto de la cocina vasca, sin embargo, la respuesta está al otro lado de la barra: "Eso es el libro mejor escrito en la cocina vasca o de la que sea: el que escribe la naturaleza".

Mercado de La Bretxa en San Sebastián / Istock / Magnus Bjermo

Hijo del mercado de La Bretxa

La ruta empieza donde empezó todo, en la Parte Vieja de San Sebastián. Berasategui se define como "hijo del mercado de La Bretxa y del Bodegón", y de niño recorría a diario el camino entre el restaurante familiar y los puestos del mercado, rodeado de los amigos de sus padres. "Los amigos de mis padres eran campesinos, ganaderos, gente del deporte rural", explicaba en una entrevista con la revista Ethic, y aquel ambiente lo resume en una frase: "Esto era una escuela de vida y de cocina".

Restaurantes y bares de pintxos en el casco antiguo de San Sebastián. / Istock / Svetlana Day

"Tienen los mejores pintxos de anchoa del mundo mundial"

El Bodegón Alejandro sigue abierto en la calle Fermín Calbetón, a pocos pasos de la plaza de la Constitución, y con Berasategui al frente llegó a tener una estrella Michelin en los años ochenta. "Nunca más han dado una estrella Michelin a un bodegón", recuerda todavía con orgullo. Muy cerca, en la calle Arrandegi, está Txepetxa, el bar al que el cocinero dedica uno de sus elogios más rotundos. La familia Marañón lleva más de un siglo detrás de la barra preparando la anchoa marinada con una receta propia, y la sirve en pintxos que combinan el pescado con crema de centolla, huevas o erizo. "Tienen los mejores pintxos de anchoa del mundo mundial", decía de ellos en la Guía Repsol.

Del monte Igeldo al puerto de Getaria

Desde el centro de la ciudad, el paseo de Igeldo sube hacia el monte que cierra la bahía de La Concha por el oeste. En esa carretera abre Rekondo, un clásico donostiarra conocido por su bodega, al que Berasategui recomienda por un plato muy concreto: "Su txangurro al horno es extraordinario". El txangurro, la centolla rellena con su propia carne y gratinada, es uno de los platos clásicos de la cocina donostiarra.

Playa de La Concha en San Sebastián, España, con paseo marítimo, noria y Monte Urgull al amanecer, País Vasco / Istock

La ruta sigue por la costa hacia el oeste hasta Getaria, un pueblo pesquero a unos 25 kilómetros de San Sebastián, cuna del navegante Juan Sebastián Elcano y del txakoli que lleva su nombre, la DO Getariako Txakolina. En el puerto, sus asadores sacan a la calle las parrillas donde se hacen el rodaballo, el besugo y otros pescados enteros, y entre ellos está Kaia Kaipe, a cuyo cocinero, Igor Arregui, Berasategui considera alumno suyo. "Mariscos y pescados alucinantes, los mejores chipirones encebollados, percebes, centollas, rodaballos a la brasa", enumeraba el cocinero al hablar de la casa. Sobre el puerto se levanta el monte de San Antón, al que en el pueblo llaman el "ratón de Getaria" por su silueta.

El último tramo vuelve hacia el interior, a Lasarte-Oria, a unos diez kilómetros de San Sebastián, donde en 1993 abrió el restaurante que lleva su nombre. Lo hizo con la ayuda de su mujer, Oneka Arregi, y de un amigo, Eusebio Balda, que avaló el crédito con el banco, y desde 2001 tiene tres estrellas Michelin. Cuando repasa a quién debe todo eso, vuelve a los mismos nombres que rodeaban el bodegón de su infancia y pone por delante a "los arrantzales, los bodegueros, los mieleros, los recolectores de setas, los campesinos".