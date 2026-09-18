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Sara Fernández García

El refugio de Juan del Val y Nuria Roca: un pueblo abulense donde sueñan con envejecer

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Cuando Juan del Val ganó el millón de euros del Premio Planeta en 2025, el dinero no fue a parar a ninguna cuenta de inversión ni a ningún capricho urbano. En parte, porque el destino del dinero llevaba tiempo decidido: la reforma integral de una antigua casa en un pueblo del sur de Ávila que Nuria Roca, su pareja, había encontrado casi de casualidad.

Nuria, arquitecta técnica de formación antes que presentadora, llegó al pueblo, vio la casa y algo encajó de manera inmediata. "Si me enamoro de un lugar y su energía, me quedo. Y cuando llegué a este lugar me pareció un paraíso", ha contado. Con tres hijos en común, a pareja lleva tiempo eligiendo este rincón como el sitio donde estar sin más obligación que el silencio. Dale al play para conocer todos los detalles.