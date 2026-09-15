Estrella dejó atrás su vida en Barcelona y compró tres casas en Asturias para restaurarlas: “Asturias es un paraíso y me ha dado la vida”
Volver a la tierra para sanar: la historia de Estrella y el reto de repoblar la España vaciada.
La despoblación, o la llamada España vaciada, afecta a gran parte del interior peninsular, más de la mitad de los municipios pierden habitantes debido al éxodo rural del siglo XX, la baja natalidad y la falta de servicios básicos, son un gran indicativo para incentivar este gran problema. Mientras que en otras zonas como Barcelona y Madrid, hay una alta concentración de población, en otras zonas como Teruel, Soria, Cuenca, Ávila y Asturias, la falta de ciudadanos en ciertas zonas empieza a ser un problema muy importante.
Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), 47 de los 78 concejos de la comunidad perdieron habitantes en 2025, mientras el crecimiento se concentró principalmente en Oviedo, Gijón y Siero. En muchos núcleos, las casas vacías y la vegetación han ocupado el espacio que antes pertenecía a sus vecinos. Es el caso de esta pequeña villa, en la que nuestra protagonista, Estrella se ha instalado, dejando Barcelona y empezando una nueva vida en Asturias. Allí compró junto a su hermana un lote de tres casas centenarias por 34.000 euros y decidió emprender su restauración respetando los materiales y la arquitectura original.
Gracias a creadores de contenido como es el caso de @Hilux_aventura, cada vez, podemos ser más conscientes de este tipo de casos y cómo afecta a aquellas personas que viven intentando superar este tipo de situaciones. Para Estrella, no es un simple lugar, “Asturias es un paraíso y me ha dado la vida”, después de instalarse y pasar por un largo proceso de quimio, sentía que este entorno le ayudaba a coger las fuerzas que necesitaba y seguir manteniéndose fuerte, “Entre quimio y quimio, le pedía: ‘Déjame 15 días, déjame 15 días’. Me escapaba, me venía. Y era como que cogía fuerzas” explica en el video de Youtube.
¿Cómo se gestionan los recursos cuando vives tú solo en una aldea?
Estrella se encarga ella misma de gran parte del trabajo, reutilizando materiales que se encuentran entre las ruinas del pueblo como ladrillos, baldosas, ventanas lijadas e incluso antiguas maseras convertidas en mesas, “Todo lo que me encuentro intento restaurarlo y aprovecharlo”. Entre los objetos que va recolectando destaca uno, sin lugar a dudas, una pila de piedra centenaria, una máquina de coser de pedal y unas madreñas que pertenecieron a antiguos habitantes de la casa,
En cuanto a su autonomía y recursos propios, Estrella lo dejó muy claro: “No pagamos agua aquí, lleno de la fuente de abajo con una bomba que me llena el depósito”. Lo que deja a un lado todas las facturas y el estrés urbano de Barcelona. Pero para ella, el apoyo de su madre ha sido clave para poner en marcha un huerto propio, la producción de patatas, tomates y hortalizas no solo garantiza alimentos frescos y de calidad, sino que mantiene activa la rutina diaria.
Una realidad muy poco conocida
Si miramos más allá, nos daremos cuenta de que esta situación es mucho más común de lo que parece como es el ejemplo de Tomàs de 64 años y el único habitante de un pueblo de Lleida, Solanell, "Es fácil vivir aquí con un subsidio de 480 euros, no hay donde gastarlo".
Otro de los casos, también muy conocidos y documentados de Hilux, es el de Tere, única habitante de un pueblo abandonado de Asturias desde hace 35 años: "Mucha gente me dice que si estoy loca por estar viviendo aquí” o el caso de Kike Collada, un hombre de 28 años, que se hizo alcalde para intentar salvar el pueblo de su familia paterna: “Te das cuenta de que solo podrás disfrutar de este lugar si sigue habiendo gente”.
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