Estrella dejó atrás su vida en Barcelona y compró tres casas en Asturias para restaurarlas: “Asturias es un paraíso y me ha dado la vida”

La despoblación, o la llamada España vaciada, afecta a gran parte del interior peninsular, más de la mitad de los municipios pierden habitantes debido al éxodo rural del siglo XX, la baja natalidad y la falta de servicios básicos, son un gran indicativo para incentivar este gran problema. Mientras que en otras zonas como Barcelona y Madrid, hay una alta concentración de población, en otras zonas como Teruel, Soria, Cuenca, Ávila y Asturias, la falta de ciudadanos en ciertas zonas empieza a ser un problema muy importante.

Adriana Fernández

Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), 47 de los 78 concejos de la comunidad perdieron habitantes en 2025, mientras el crecimiento se concentró principalmente en Oviedo, Gijón y Siero. En muchos núcleos, las casas vacías y la vegetación han ocupado el espacio que antes pertenecía a sus vecinos. Es el caso de esta pequeña villa, en la que nuestra protagonista, Estrella se ha instalado, dejando Barcelona y empezando una nueva vida en Asturias. Allí compró junto a su hermana un lote de tres casas centenarias por 34.000 euros y decidió emprender su restauración respetando los materiales y la arquitectura original.

Paneras y hórreos, edificios típicos de Asturias / Istock / IMAG3S

Gracias a creadores de contenido como es el caso de @Hilux_aventura, cada vez, podemos ser más conscientes de este tipo de casos y cómo afecta a aquellas personas que viven intentando superar este tipo de situaciones. Para Estrella, no es un simple lugar, “Asturias es un paraíso y me ha dado la vida”, después de instalarse y pasar por un largo proceso de quimio, sentía que este entorno le ayudaba a coger las fuerzas que necesitaba y seguir manteniéndose fuerte, “Entre quimio y quimio, le pedía: ‘Déjame 15 días, déjame 15 días’. Me escapaba, me venía. Y era como que cogía fuerzas” explica en el video de Youtube.

El pueblo de Santo Adriano del Monte, deshabitado desde 1981, municipio de Grado / Istock / IMAG3S

¿Cómo se gestionan los recursos cuando vives tú solo en una aldea?

Estrella se encarga ella misma de gran parte del trabajo, reutilizando materiales que se encuentran entre las ruinas del pueblo como ladrillos, baldosas, ventanas lijadas e incluso antiguas maseras convertidas en mesas, “Todo lo que me encuentro intento restaurarlo y aprovecharlo”. Entre los objetos que va recolectando destaca uno, sin lugar a dudas, una pila de piedra centenaria, una máquina de coser de pedal y unas madreñas que pertenecieron a antiguos habitantes de la casa,

Pueblo de Porciles, Espinaredo / Istock / IMAG3S

En cuanto a su autonomía y recursos propios, Estrella lo dejó muy claro: “No pagamos agua aquí, lleno de la fuente de abajo con una bomba que me llena el depósito”. Lo que deja a un lado todas las facturas y el estrés urbano de Barcelona. Pero para ella, el apoyo de su madre ha sido clave para poner en marcha un huerto propio, la producción de patatas, tomates y hortalizas no solo garantiza alimentos frescos y de calidad, sino que mantiene activa la rutina diaria.

Pueblo de Porciles, Espinaredo / Istock / IMAG3S

Una realidad muy poco conocida

Si miramos más allá, nos daremos cuenta de que esta situación es mucho más común de lo que parece como es el ejemplo de Tomàs de 64 años y el único habitante de un pueblo de Lleida, Solanell, "Es fácil vivir aquí con un subsidio de 480 euros, no hay donde gastarlo".

Cabañas de pastores en el puerto de Las Varas, Parque Natural de Ubiñas / Istock / IMAG3S

Otro de los casos, también muy conocidos y documentados de Hilux, es el de Tere, única habitante de un pueblo abandonado de Asturias desde hace 35 años: "Mucha gente me dice que si estoy loca por estar viviendo aquí” o el caso de Kike Collada, un hombre de 28 años, que se hizo alcalde para intentar salvar el pueblo de su familia paterna: “Te das cuenta de que solo podrás disfrutar de este lugar si sigue habiendo gente”.