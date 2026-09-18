La región favorita de la clase media española en otoño es una Reserva de la Biosfera que impresionó a Machado y Bécquer: tiene rutas para recolectar setas, cascadas y una laguna sin fondo

La comunidad de Castilla y León es una de las regiones europeas con mayor riqueza micológica, es decir, variedad de hongos, con más de 2,5 millones de hectáreas de superficie forestal y grandes extensiones de praderas y dehesas.

Esta situación, y especialmente en otoño, ofrece una diversidad de ecosistemas que favorece el crecimiento de hongos de gran valor gastronómico que, traducidos en datos del Modelo Territorial de Producción y Aprovechamiento Micológico (Micodata), producen más de 31.000 toneladas anuales de setas silvestres.

Paisajes de Soria durante la temporada de otoño. / Istock / topillo

Por eso, en los meses de lluvia no es extraño descubrir curiosos, senderistas y vecinos con el chubasquero puesto, botas calzadas y un cesto, inspeccionando el suelo a su paso. El micoturismo es, sin duda, el gran atractivo de la estación y, tal y como explica Tierra de Sabor, desde los pinares de Soria y Burgos hasta los hayedos leoneses, las dehesas salmantinas o los encinares de Zamora, cada territorio tiene sus especies emblemáticas y su propia temporada, desde octubre a diciembre dependiendo del clima y la altitud.

Adriana Fernández

La comarca micológica de la Soria verde

Es ya lucha de gigantes, pero incluso dentro de la comunidad existen favoritos, y si hablamos del epicentro micológico de España, la vista se vuelve a Soria, hogar de la mayor concentración de boletus y níscalos, con rutas guiadas y permisos regulados.

Siendo sinceros, en otoño no hay excusa para no ir a Soria: independientemente de lo que pañes, el paseo es inigualable y el cambio de estación trae consigo una vista cromática única -esto no lo descubrimos nosotros y, tal es su reconocimiento que hoy Transierra Maderana y Tierras Altas, la región que comprende a Soria, es Reserva de la Biosfera por la Unesco-.

Setas silvestres y rocas cubiertas de musgo en el suelo del bosque en las montañas de Urbión / Istock

Parada obligatoria: la capital Si bien la estación se presta a salir a la naturaleza, no puedes visitar Soria sin pasar por su capital. Desde el monasterio románico de San Juan de Duero hasta la Concatedral de San Pedro, románica y plateresca, pasando por la Ermita de San Saturio en la cueva natural del Duero.

La provincia reúne un equilibrio singular entre naturaleza alpina y masa forestal mediterránea que acompaña y esconde sus extensiones con un patrimonio histórico-cultural ligado a la poesía y medievo. Es decir, que sí o sí tiene algo para cada gusto, solo hay que saber dónde ir.

Comarca de Pinares, Sierras de Urbión y Cebollera

En el noroeste de la provincia, esta zona es la reina indiscutible de la micología y los paisajes alpinos, con pinares, hayedos y saltos de agua de fama nacional por ser una de las zonas micológicas más productivas de Europa, desde el Monte Pinar Grande entre Vinuesa hasta Salduero, Covaleda y Navaleno.

Laguna Negra, Soria, en otoño. / Ayuntamiento de Vinuesa

La manera perfecta de descubrir la zona es combinar el viaje con una buena ruta, como la de Cascadas de Covaleda, con 10 kilómetros circulares a través de saltos de agua rodeados de roble y pino, como la Cascada del Río Ojeda, la Cascada del Paso Peñoncito y la Cascada de la Chorla. En Castroviejo y Cueva Serena, el paisaje lo conforman rocas lavadas y erosionadas por el paso a la Cascada Cueva Serena, donde el agua cae en cortina sobre la entrada de una cueva natural. Y si es impresionante en cualquier época del año, imagina el ascenso a la Laguna Negra y Picos de Urbión en otoño: bosques rojizos de hayas se reflejan en la laguna a lo largo de una ruta ascendente hasta el nacimiento del Duero.

La leyenda de Antonio Machado El escritor sevillano quedó impresionado por la negritud de la laguna en su paso por tierras sorianas, inmortalizándola en la leyenda de La tierra de Alvargonzález, donde afirma que no tiene fondo y conecta con el mar. Años antes, el también sevillano Bécquer habría publicado El Monte de las Ánimas, ambientado en la noche de difuntos en las colinas de Soria, y su tradición templaria.

Chorrón de Cabrejas del Pinar, Soria / 2026 © El Cielo de Muriel

Comarca de Tierras del Burgo y Tierras de Berlanga

El contrario suroeste, ofrece profundos cañones calcáreos, donde el agua subterránea brota turquesa rompiendo el paisaje entre sabinares milenarios.

Inaugurar el paisaje sureño con la Senda del Cañón del Río Lobos es entrar por la puerta grande, entre buitres, desfiladeros y paredones verticales vestidos de hojarascas ocres. La Senda de la Fuentona y el Sabinar de Calatañazor visitan “La Fuentona de Muriel”, con un ojo de agua de origen kárstico que forma una poza turquesa rodeada de cortados y una extensión hacia el Chorrón de Cabrejas del Pinar, una impresionante cascada rodeada de sabinares.

Paisaje escénico en bosque caducifolio y cascada en Sierra Cebollera. / Istock

El Valle de la "Suiza Soriana" y Tierras Altas

Especialmente atractiva para los amantes de la micología, esta zona es hogar de la Seta de cardo y la famosa Amanita, en este caso, caesarea. Situada al norte de la capital y en la falda de la Sierra de Cebollera, es tierra de prados verdes, dehesas de robles y arroyos, y todas ellas se cruzan con sendas y recorridos que recorren túneles naturales de hayedos de hoja y dorada, y el salto de agua de Cebollera, linde con tierras riojanas.

Comarca del Moncayo y Tierras de Ágreda

A los pies del macizo del Moncayo (2.314 m), la frontera oriental soriana ofrece un cambio brutal traducido en pisos de vegetación: encina, hayedo y matorral son refugio de Boletus edulis, rebozuelos y Amanita muscaria que, para los entendidos, son un clásico de la estación. Para aquellos, sin embargo, que no se sorprendan con una seta, siempre pueden probar con la Senda del Cañón del Río Val, en Ágreda: un desfiladero estrecho que la conecta con el río Queiles.