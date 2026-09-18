Nacieron a 1.363 kilómetros y se encontraron en un plató: Las raíces separadas de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias unen la ciudad con más iglesias del mundo y la cúpula más grande de España

En 2013, dos actores se cruzaron en el rodaje de una serie de época sin saber que sus biografías arrancaban en puntos tan alejados del mapa. Ella había nacido en Roma. Él, en Madrid. Trece años después, ambas ciudades vuelven a quedar unidas, esta vez no por un guion de ficción, sino por una relación real que ha empezado a hacerse pública.

Roma, Italia. / Istock / Ryhor Bruyeu (Grisha Bruev)

Basta mirar el reloj de vuelo entre las dos capitales para hacerse una idea del contraste: algo más de dos horas y media separan la ciudad que concentra la mayor densidad de templos cristianos del planeta de la que guarda, bajo una sola bóveda, la cúpula más grande de todo el país. Aitana Sánchez-Gijón creció escuchando italiano en casa antes de mudarse a Madrid siendo niña. Maxi Iglesias no salió de la capital española hasta que el trabajo empezó a llevarlo de un plató a otro. Sus caminos, tan distintos en origen, terminaron cruzándose en una serie que marcó a toda una generación.

Adriana Fernández

El plató donde empezó todo

Velvet arrancó en Antena 3 en 2013 y convirtió a Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias en Doña Blanca y Max Expósito, dos personajes atrapados en un romance imposible dentro de los grandes almacenes más elegantes del Madrid de los años cincuenta. El rodaje se desarrolló en Madrid, entre plató y localizaciones que hoy siguen reconocibles para quien pasea con ojo atento por el centro de la ciudad.

Ninguno de los dos podía sospechar entonces que, más de una década después, la ficción y la vida real acabarían pareciéndose tanto. En 2026 empezaron a aparecer juntos en actos públicos, primero en Madrid y después en Santander, y la prensa del corazón confirmó lo que muchos llevaban meses intuyendo: la pareja de la ficción se había convertido en pareja real.

Roma, la ciudad de las novecientas iglesias

Aitana Sánchez-Gijón llegó al mundo hija de un historiador español exiliado del franquismo y de una profesora italiana de matemáticas, y su nombre se lo puso su padrino, el poeta Rafael Alberti, en homenaje a su propia hija. La familia se trasladó a Madrid cuando ella era todavía muy pequeña, pero la ciudad que la vio nacer sigue conservando el título que repiten guías y estudiosos por igual: dentro de las murallas Aurelianas se cuentan más de doscientas iglesias y diecinueve basílicas, y si se suma todo su término municipal la cifra supera las novecientas, más templos que cualquier otra ciudad del mundo.

Panteón en Roma / Istock

El casco histórico figura en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1980, ampliado en 1990, y ocupa casi 1.500 hectáreas entre el Coliseo, los foros imperiales y la cúpula de San Pedro, la más grande de las cristianas y una referencia obligada para entender por qué Roma acumula tantos templos por metro cuadrado. Caminar hoy por esa Roma significa cruzar el Panteón de Agripa sin pagar entrada, sentarse a la sombra de la Fontana di Trevi antes de que llegue el grueso del turismo o perderse por el Trastevere, el barrio que mejor conserva el pulso de vida de barrio dentro del recinto declarado por la UNESCO.

Basílica de San Francisco El Grande en Madrid / Istock

Madrid y la cúpula que nadie espera encontrar

Maximiliano Teodoro Iglesias Acevedo nació en Madrid el 6 de febrero de 1991 y se formó en el Colegio Cardenal Spínola antes de dar el salto a la interpretación con Física o química. Pocos madrileños de su generación han crecido a apenas unos minutos de un edificio que suele pasar desapercibido en las listas turísticas: la basílica de San Francisco el Grande, cerca del Palacio Real, esconde bajo su fachada neoclásica una cúpula de 33 metros de diámetro, la más grande de España y la cuarta de toda Europa, superada solo por San Pedro y el Panteón en Roma y por la catedral de Florencia.

En su interior, entre lienzos de Goya y Zurbarán, se entiende mejor por qué Carlos III encargó semejante obra en pleno siglo XVIII. El Madrid que formó a Maxi Iglesias no acaba ahí: el eje entre el Museo del Prado y el Palacio Real, el Barrio de las Letras o el propio Retiro condensan buena parte de la ciudad que un chaval madrileño recorre antes de convertirse en actor, sin necesidad de salir del centro histórico.