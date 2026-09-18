Escapadas para huir del calor: 16 lugares de España y Europa de lo más refrescantes

Con récords de temperaturas altas batiéndose en España y Europa en los últimos meses, la búsqueda de un respiro cobra especial importancia. Aguas frescas o zonas de mayor altitud, donde el calor sea menos intenso, pueden ser buenas opciones para una escapada. Recorremos España y Europa en busca de algunos de esos lugares en los que disfrutar de un ambiente más fresco.

ESCAPADAS POR ESPAÑA

Hayedo en otoño en el bosque de Muniellos / Istock / Javier Castro Nido

Ecoturismo en Muniellos, Asturias

La Asociación de Ecoturismo en España define al ecoturista como “un viajero que incorpora los espacios naturales a su forma habitual de viajar y que busca nuevas experiencias en territorios bien conservados”. Entre esos espacios, el bosque de Muniellos, el mayor robledal de España y uno de los mejor conservados de Europa, se configura como una de las elecciones ideales para integrar naturaleza y temperaturas frescas en verano. Ubicado dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en el suroeste asturiano, es Reserva de la Biosfera de la Unesco y su altitud va de los 1.500 metros de la sierra que cierra el valle por el suroeste a los 680 metros de Tablizas, en la entrada del monte, donde está el centro de recepción y donde comienza la visita. Para hacer una de las rutas (la del río Muniellos es la estrella) es necesario solicitar un permiso previamente, ya que solo se permite el acceso a un máximo de 20 personas al día.

Playa en Sanxenxo. / Istock

Baño en una playa gallega que estrena Bandera Azul, A Coruña y Pontevedra

Las aguas de la costa coruñesa son de las más refrescantes para un verano sofocante. También, aunque algo más templadas, las de las Rías Baixas. Y este año hay nuevas playas con Bandera Azul en las provincias de A Coruña y Pontevedra donde unir ese baño vigorizante (a menos de 20 grados) a un arenal con un alto estándar de calidad. Por citar algunas, la playa de Niñóns en Ponteceso (A Coruña), rodeada por pinares, y las playas de O Laño en Poio y de Pampaído en Sanxenxo, ambas en Pontevedra. La de O Laño tiene forma de media concha, es de arena blanca y está ubicada en un entorno semiurbano. La de Pampaído, un poco más al sur, es una playa rural situada cerca del Mirador da Granxa, de unos 60 metros y delimitada por zonas rocosas en la orilla y arbolado.

Ibon de Anayet. / Istock / INIGO ARZA

Ruta de montaña por los ibones, Aragón

Nos cuesta pensar ahora mismo en un lugar más fresquito que los ibones de Aragón, esos lagos pirenaicos de origen glaciar, para pasar una jornada de verano. Los hay para todos los gustos, pero todos tienen en común estar rodeados de paisajes especialmente bellos. Por ejemplo, los ibones de Anayet (en Sallent de Gállego) ofrecen un espectáculo de turberas sobre las que se eleva el pico Anayet y desde ellos hay una preciosa estampa del pico francés Midi d’Ossau. En el mismo sector del valle del Tena, pero en el municipio de Panticosa, están los ibones de Bachimaña, Bachimaña Bajo y Alto, que son atravesados por la famosa GR 11, la Senda Pirenaica. Y en el valle de Benasque se encuentra el ibón de Escarpinosa, con su fascinante paisaje de tupido pino negro; de hecho, este ibón es uno de los pocos con árboles en sus orillas.

Paisaje del río Ter en el Parque Natural del Montgrí / Istock / Steliyana Stefanova Nikolova

Submarinismo en el Parque Natural del Montgrí, las Islas Medas y el Bajo Ter, Girona

Podemos descubrir este parque, situado en el corazón de la Costa Brava, entre el Alt y el Baix Empordà, a través de una ruta senderista o cicloturista, pero en busca de un plan más refrescante, nos centraremos en sus tesoros marinos. Subidos en un barco con visión submarina nos internaremos en cuevas, calas o en el túnel natural de la Foradada, de unos 60 metros de longitud, atravesando el cabo Castell. Y en las Medas se puede hacer un snorkeling guiado por este pequeño archipiélago de siete islas y algún islote en busca de una de las mejores reservas de flora y fauna marinas del Mediterráneo occidental, con praderas de posidonia y, si hay suerte, delfines mulares.

Vía Verde en Cantabria. / Istock

Hacer una Vía Verde por el norte, Cantabria

La Vía Verde del Pas es una de las sendas más agradables para recorrer en verano. Aprovecha varios tramos del antiguo ferrocarril Astillero–Ontaneda, una línea de vía estrecha que comunicaba la bahía con los Valles Pasiegos. Entre sus puntos destacados aparecen el parque de La Cantábrica, la ría de Solía, el entorno de Cabárceno, la estación de Puente Viesgo, el puente de hierro sobre el Pas, el Circuito de Ontaneda, el Parque de Alceda y el antiguo edificio ferroviario de Ontaneda. La ruta combina tramos exclusivos para peatones y ciclistas con algunos pasos compartidos con tráfico local, cruces de carreteras y zonas donde conviene extremar la precaución. Desde Ontaneda se puede realizar primero el Circuito de Ontaneda, un itinerario circular que parte de la antigua estación, se aproxima a San Vicente de Toranzo y regresa de nuevo a la localidad, o bien continuar directamente hacia Puente Viesgo, Pomaluengo, Sarón, Obregón y Astillero. Desde Astillero, ya junto a la ría, es posible enlazar con Santander mediante otros medios, como el tren.

Cueva de Pozalagua en Bizkaia / Istock / MONICA VILA FERREIROS

Visita a la cueva de Pozalagua, Bizkaia

La cueva de Pozalagua es uno de los lugares donde admirar estalactitas, estalagmitas y excéntricas. De hecho, estas últimas formaciones minerales subterráneas son de las más curiosas en Pozalagua, ya que se ramifican en cualquier dirección creando formas que simulan raíces, corales o hilos enredados. Las visitas a esta cueva situada en el valle de Carranza, en pleno Parque Natural de Armañón, son guiadas y su temperatura es de unos 13 grados. Solo se puede acceder en vehículo por la carretera BI-4679, dirección la localidad de Ranero.

Montañas en La Palma. / Istock

Trekking selvático, La Palma

Volcanes, salinas, calderas, miradores astronómicos y bosques de laurisilva forman el cóctel perfecto de una visita a la isla bonita de La Palma. Por centrarnos en una de las rutas más fresquitas que se pueden hacer, os hablamos de la del Cubo de La Galga, que nos interna en el mágico bosque primitivo. Situada en el nordeste de la isla se puede recorrer de dos modos: en una ruta circular por la zona más vistosa de la laurisilva o en una más larga que comunica el sendero con la montaña de La Galga y permite seguir hasta Puntallana o bien ir hasta San Andrés y Sauces. La laurisilva que se observa en esta ruta es uno de los mejores ejemplos de fondo de valle, con especies como tiles o viñátigos que, en su tramo más frondoso, apenas dejan pasar la luz. Con el hilo sonoro del uuuuh de las palomas endémicas canarias, el Cubo de La Galga es un lugar en el que descubrir la importancia del agua, que es la que ha horadado este barranco encajado en esta zona de la isla.

Trévelez, La Alpujarra. / Istock / Jacques van Dinteren

Al fresco paraíso de la Alpujarra, Granada

Muchos pueblos de la Alpujarra Granadina encabezan las listas de los más fresquitos de España. Capileira y Trevélez, por ejemplo, superan los 1.400 metros de altitud y ahí está la clave para vivir en ellos un verano de altura. Aunque durante el día las temperaturas sean elevadas, las noches son fresquitas y ambas localidades presumen de aire fresco y limpio. Trevélez forma parte del Parque Natural de Sierra Nevada y, además de estar considerado el municipio más alto de la península ibérica, su disposición en cascada hacia las orillas del río Trevélez lo convierte en uno de los pueblos más bonitos de nuestro país, con sus casitas blancas de tejados planos típicas de la arquitectura de la Alpujarra, sus callejuelas estrechas pobladas de macetas y con el telón de fondo de las crestas blancas de Sierra Nevada. Por su parte, Capileira, a unos 20 kilómetros de Trevélez en la vertiente sur de Sierra Nevada, es conjunto histórico-artístico y también forma parte de los pueblos más bonitos de España, del parque natural y comparte con Trevélez ese elemento arquitectónico tan característico de la zona, los tinaos, esos pasadizos o soportales que unen viviendas o las prolongan gracias a unas vigas y una cubierta, ideales para resguardarse.

Sara Fernández García

ESCAPADAS POR EUROPA

El puerto de Grebbestad / Istock / ¡

Escapada gastro-paisajística, Suecia

La costa oeste sueca ofrece multitud de planes refrescantes en verano, entre los que te proponemos un viaje por carretera centrado en el marisco. Se puede probar el más fresco en los pueblos costeros de Smögen, Fjällbacka y Grebbestad (la capital sueca de la ostra) mientras se disfruta de increíbles paisajes frente al mar. Y, por cierto, en agosto empieza la temporada de cangrejos de río en Suecia, que viene acompañada de multitud de fiestas al aire libre en diversos puntos del país. El cangrejo se come frío, con las manos, y se acompaña de pan y queso Västerbotten.

Coppenhagen / Istock

Bañito portuario, Copenhague

Islands Brygge es uno de los lugares favoritos de los habitantes de Copenhague para pasar los días calurosos del verano. Esta antigua zona industrial reconvertida en un moderno punto de encuentro portuario y residencial junto al mar cuenta con cinco piscinas, dos para niños, con varios trampolines de diversas alturas. La calidad del agua se controla a diario y su temperatura ronda los 20-21 grados en verano.

Las cataratas de Mürrenbach / Istock

Un paseo por saltos de agua, Suiza

Con una caída de 417 metros, las cataratas Mürrenbach, en el Oberland bernés, están consideradas las más altas de Suiza. La mejor manera de divisarlas, frente a frente, es coger el teleférico que discurre entre Stechelberg y Mürren y contemplar desde su cabina el agua cayendo por las enormes paredes rocosas y, de paso, echarle un vistazo a todo el valle de Lauterbrunnen y los picos circundantes. El trayecto en este teleférico, el más empinado del mundo, dura cuatro minutos.

Tren nocturno. / Istock / Frogtography

Recorrer media Europa en tren nocturno, European Sleeper

Recorrer Europa de noche en tren y despertar en el destino elegido para aprovecharlo al máximo es un gran plan veraniego. El European Sleeper ofrece varias rutas: París-Berlín, Bruselas-Praga y, desde el 9 de septiembre, Bruselas-Milán. A bordo de vagones reacondicionados que recorrieron Europa desde los años 90, el European Sleeper ofrece varios tipos de compartimentos, con distintos añadidos: los pasajeros de la clase Classic reciben una manta, sábana y almohada, mientras que los de las clases Comfort Standard y Comfort Plus, un edredón, sábana y almohada. En este último caso está incluido el desayuno con el billete.

Adriana Fernández

Río Berounka en Karlstejn, República Checa / Istock

En canoa por el río Berounka, República Checa

El río Berounka, que discurre por las regiones checas de Pilsen y Bohemia Central hasta llegar a las afueras de Praga, es uno de los favoritos de los piragüistas. Lo es por su belleza natural, que le otorga su serpenteo a través de bosques y valles profundos. Hay quienes recorren sus casi 140 kilómetros en cuatro días. Entre las joyas que se pueden ver durante el trayecto en canoa están el área paisajística protegida de Křivoklátsko, la fábrica de cristal de la dinastía Rückl en Nižbor o las de cerámica en Beroun y el castillo de Karlštejn.

Grupo de frailecillos en la isla de May, Escocia / Istock / Alan Crawford

Buscando frailecillos en la isla de May, Escocia

Esta joya del estuario de Forth alberga 50.000 parejas reproductoras de frailecillos, la colonia más grande de toda la costa este de Escocia. La Reserva Natural Nacional de la isla de May se puede visitar hasta finales de septiembre y se llega a ella en barco desde lugares como Dunbar y North Berwick (ambas, a menos de una hora de Edimburgo, en la costa sureste de Escocia). Es un trayecto ideal para ver sus acantilados, llenos de repisas de crías de ave. Una vez en ella, es recomendable pasar por el centro de visitantes e informarse de qué ver en esta isla de 1,5 kilómetros de largo y 0,5 de ancho y recibir información sobre los avistamientos de fauna en ese momento (además de los frailecillos, que se pueden ver hasta principios de agosto, se pueden divisar gaviotas tridáctilas, charranes, eideres, cormoranes, araos, conejos, focas...).

Alpes julianos, Eslovenia / Istock

Nadar en los lagos de los Alpes julianos, Eslovenia

Con una temperatura del agua que no supera los 25 grados, darse un chapuzón en el lago Bled es uno de los planes ideales en el verano esloveno. Hay varias zonas designadas para bañarse en las orillas del lago, entre las que destaca la de Grajsko Kopališče, que cuenta con cuatro piscinas al aire libre, dos toboganes acuáticos, un trampolín, sombrillas… También se puede hacer una ruta de nado, de unos 200-250 metros, desde una de las orillas del lago a la iglesia de la Asunción de María, situada en la isla central del lago.

Surf en Rotterdam. / Istock / Peter de Kievith

Surfear en medio de la ciudad, Róterdam

En 2024 se inauguró la primera piscina de surf en pleno centro urbano del mundo en Países Bajos, junto al icónico Markthal de Róterdam. La RiF010 ofrece, además de olas, la posibilidad de practicar paddle surf o piragüismo siguiendo el río Rotte y cuenta también con un HANG Bar & Kitchen para tomar un café o comer algo junto a un agua que no supera los 23 grados. Y uno se puede apuntar a clases de surf con instructores expertos, aunque también se puede surfear por tu cuenta.