Nacieron en el mismo lugar y se encontraron en un rodaje: Las raíces compartidas de Hugo Silva y Marta Guerras están en una ciudad con casi 4.000 bienes protegidos

El 6 de abril de 2010 Antena 3 estrenó "Karabudjan", una miniserie de seis capítulos que se emitió hasta el 4 de mayo de ese mismo año. En el reparto figuraban Hugo Silva, en el papel protagonista de Diego Salgado, y una Marta Guerras de 20 años que interpretaba a Elena Salgado. Silva llevaba entonces más de una década en televisión, desde su debut en los noventa hasta la popularidad que le había dado "Los hombres de Paco". Guerras estaba empezando. Nada en aquel plató anunciaba que dieciséis años después uno protagonizaría "Marbella" y la otra repartiría su agenda entre "UPA Next" y "Entrepreneurs".

Les unió una ciudad y un rodaje. / Istock / Torval Mork

Hugo Silva tiene 49 años, nació el 10 de mayo de 1977. Marta Guerras cumplió 37 el pasado junio. Los separan doce años de edad y, sin embargo, ninguno de kilómetros: los dos nacieron en la misma ciudad, mucho antes de que un guion los sentara frente a frente. Esa ciudad es, indudablemente, Madrid.

Sara Fernández García

Dos carreras que no dejan de cruzarse y el rodaje que los sentó juntos

Hugo Silva estrena este año "Cada día nace un listo" y sigue en pantalla con "Marbella", la serie que lo tiene ocupado desde 2024, además de "Un funeral de locos" y "La buena suerte", ambas de 2025. Marta Guerras alterna "UPA Next", donde da vida a Sira desde 2022, con "¿A qué estás esperando?" y "Entrepreneurs". Dos agendas que apenas se cruzan en el calendario pero que arrancaron del mismo sitio: Madrid, la ciudad donde ambos nacieron y donde, mucho antes de conocerse, cada uno hizo sus primeros pasos en la interpretación por separado.

Iglesia en San Blas-Canillejas, el barrio donde nació Hugo Silva. / Luis Garcia

Diego y Elena Salgado, los personajes que interpretaron en "Karabudjan", compartían apellido en la ficción, algo que en su momento pasó casi desapercibido y que con el tiempo ha adquirido un punto casi profético. La serie, ambientada entre Colombia y Madrid, sirvió de primer encuentro real entre los dos actores. Y uno de los lugares de Madrid que debes conocer para empaparte de las raíces de Hugo Silva es el barrio de San Blas-Canillejas. Se sitúa al este de la capital y fue el barrio de su infancia antes de que la televisión lo sacara de allí.

Nacer en una ciudad repleta de galardones

El eje que va del Paseo del Prado a los Jardines del Retiro, pasando por el barrio de los Jerónimos, se conoce oficialmente como Paisaje de la Luz desde que la Unesco lo declaró Patrimonio Mundial el 25 de julio de 2021, el primer reconocimiento de este tipo para la ciudad de Madrid. Son 109 elementos (41 monumentos, 48 edificios y 20 árboles singulares) repartidos en una superficie que ronda las 200 hectáreas.

Parque del Retiro, Madrid. / Istock

Dentro de ese mismo eje está el Museo del Prado, inaugurado en 1819, y el Real Jardín Botánico, trasladado a su emplazamiento actual en 1774 y abierto al público en 1781. Toda la Comunidad de Madrid suma casi 4.000 bienes catalogados entre Bienes de Interés Cultural y Bienes de Interés Patrimonial, una cifra regional que sitúa a la capital dentro de un territorio con una densidad patrimonial fuera de lo común.

Para comer, el Madrid de los Austrias tiene una dirección con nombre propio: Sobrino de Botín, en la calle Cuchilleros, fundado en 1725 por Jean Botín y reconocido por el Guinness World Records como el restaurante en funcionamiento continuo más antiguo del mundo. Conserva el horno de leña original de la misma fecha, sirve cochinillo y cordero asados como especialidad de la casa y aparece como escenario en "Fiesta", de Ernest Hemingway.

Restaurante Sobrino de Botín, el más antiguo del mundo en funcionamiento continuo. / Istock / Diego Grandi

Ese Madrid de museos centenarios y calles empedradas es el mismo que Hugo Silva y Marta Guerras recorrieron de niños, cada uno por su lado, mucho antes de que un rodaje de ficción los pusiera en el mismo plano.

El horno de Sobrino de Botín lleva encendido sin interrupción desde 1725. La Unesco declaró Patrimonio Mundial ese mismo trozo de ciudad en 2021, casi trescientos años después. Entre esas dos fechas, dos niños nacidos en Madrid crecieron sin saber que acabarían coincidiendo delante de una cámara, ni que su historia terminaría contándose a través de la misma ciudad que los vio nacer.