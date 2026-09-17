Marta dejó Badalona para regentar un bar en un pueblo de Teruel con solo 12 habitantes: "Esto era un sueño, llevo aquí 9 años y no me voy"

Año tras año, los datos confirman la misma realidad, el número de habitantes no deja de caer y los servicios más básicos desaparecen, dejando a los pueblos sin una tienda donde comprar o un bar donde reunirse a tomar un refresco. Hablamos de un problema que va a más. La despoblación, o la llamada “España vaciada”, es un riesgo real para aquellos municipios cuyos vecinos buscan nuevas oportunidades en la gran ciudad, dejando a un lado sus raíces y poniendo rumbo a la capital en busca de una mejor calidad de vida.

Adriana Fernández

Hay casos donde el lazo familiar es tan fuerte, que las propias personas dejan de lado la ciudad y deciden resurgir este aislamiento y darle nuevas oportunidades a estos pueblos para evitar así que queden totalmente abandonados, como es el caso de Marta, quien dejó Badalona para mudarse a Tramacastiel, un pequeño municipio de 12 habitantes en Teruel y el pueblo de donde procedía su padre y de donde también eran sus antepasadas.

Tramacastiel paisaje Urbano / wikimedia Commons/Alfredo Sánchez

"Que no lo vean solo como un negocio. Hay que ponerle corazón"

Se mudó para cumplir su sueño y asumir la gestión del único bar y hostal de toda la localidad, la Hostería La Barbacana: “No quería que mi pueblo se quedará sin hostal y sin bar. Es el único lugar donde la gente puede reunirse y socializar. Ver la terraza llena de vecinos, las risas y las conversaciones hace que todo merezca la pena”, explica.

Tramacastiel paisaje Urbano / wikimedia Commons/Alfredo Sánchez

Aunque emprender un negocio en un lugar casi despoblado parezca tarea fácil, es un reto al que Marta se enfrenta día a día, pero algo que sí tenía claro es que a pesar de las dificultades estaba justo donde quería estar: "Esto era un sueño, llevo aquí 9 años y no me voy".

Tramacastiel paisaje Urbano / wikimedia Commons/Alfredo Sánchez

Aunque eso no quita que durante este proceso, el abandono fuese una opción que se barajó durante mucho tiempo. “Hay momentos muy duros. Pero siempre aparece algo que te devuelve la ilusión y entiendes que merece la pena seguir luchando por tu negocio y por tu pueblo". Para Marta es “el último bastión para el olvido”, por ello va mucho más allá que una simple fuente de ingresos, si no un acto de valentía.

Tramacastiel paisaje Urbano / wikimedia Commons/Alfredo Sánchez

Tramacastiel: un poco de su historia medieval y arquitectura

Este pequeño y tranquilo municipio de Teruel, no solo es el pueblo natal del padre de Marta, sino una localidad que cuenta con un gran legado histórico medieval vinculado a la Orden de los Templarios y un impresionante entorno natural encajado en un estrecho valle rocoso. Si decides ir, tu primera parada tiene que ser su monumento más emblemático, un castillo de origen musulmán, entregado en el siglo XII a la Orden del Temple, El Castillo Templario, declarado Bien de Interés Cultural.

El Dato Aunque actualmente se encuentra en ruinas, se pueden observar los restos de sus murallas y dos de sus torres defensivas.

En cuánto a su patrimonio histórico, su encantadora Ermita de Santa María del siglo XVII, es una de las más famosas, ubicada al norte del pueblo y que llegó a tener un valioso retablo gótico o si quieres conocer más sobre su pasado minero y visigodo, en los alrededores se conservan restos de antiguas minas de hierro que reflejan su tradición minera y así como vestigios de un cementerio visigodo.