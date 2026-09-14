David Merino, vecino de un pueblo de Burgos con menos de 20 habitantes: “No hay recursos, sino colaboración de todos los vecinos. Así lo hemos hecho siempre”
Con solo dieciocho vecinos, Rezmondo logra preservar el patrimonio y la estética rural de este enclave burgalés mediante la colaboración vecinal y el cuidado constante de sus espacios comunes.
“No hay recursos, sino colaboración de todos los vecinos, y con la colaboración con poco se hacen muchas cosas. Así lo hemos hecho siempre”. A sus 76 años, David Merino, vecino de un pequeño pueblo de Burgos que no llega a los 20 habitantes, explica cómo la vida se ha abierto paso en una región olvidada que, de no ser por sus habitantes, quizá apenas se sostendría.
De esta manera son ellos los que, de la España vaciada, han conservado un pueblo que hoy sorprende a sus visitantes: “Se hacía un camino, se hacía un puente en el arroyo de Guadilla, se arreglaba una calle, se arreglaban los jardines... y así cada quien, limpiamos nuestras fachadas, ponemos nuestras flores y lo mantenemos”, completa, “y estamos orgullosos de que como ha llegado usted viene otra gente y nos dicen lo mismo, que es un pueblo muy bonito.”
Entorno y patrimonio de la villa
En el caso de Rezmondo, los máximos demográficos históricos se alzaban a mediados del siglo XX, con 250 habitantes y una economía principalmente agrícola y ganadera tradicional. Desde entonces el éxodo rural ha ido azotando la región burgalesa, acercando su población a núcleos más abastecidos, como la propia ciudad de Burgos, o sus cercanas Valladolid o Madrid.
Así, a inicios del siglo XXI rozaba los 28 habitantes, ocho menos diez años más tarde y ahora, como cuenta Merino en entrevista con @ViveTuPueblo, tan solo 18 vecinos.
Ubicado en el noroeste de la provincia, en la comarca de Odra-Pisuerga, se sitúa a escasos kilómetros de la frontera palentina, acomodado junto a las riberas del río Pisuerga y moldeado por los valles agrícolas de la estepa castellana, dominada por el cultivo de cereal.
Entre bosques de galería y vegetación de ribera, como chopos, sauces o fresnos, su entorno territorial se distingue por importantes titulaciones internacionales, situado dentro del Geoparque Mundial de la Unesco “Las Loras”, declarado en 2017, enmarcado entre calizas, cañones y relieve cárstico.
El origen de Rezmondo, por otra parte, se remonta al siglo X, vinculado al antiguo Convento Condal o Monasterio de Santa María. De él se entiende el patrimonio que guarda el interior del pueblo, como la Iglesia Parroquial de Santa Ana, o Santa María la Mayor —de estilo románico tardío, arcos apuntados y elegante sillería—, o la Ermita de San Roque, a las afueras de la villa, antiguo templo devocional ligado a las rogativas de la zona. Su conjunto forma parte del inventario románico rural del norte de Burgos, catalogado Bien de Interés Cultural y Entorno del Románico del Odra-Pisuerga.
Asimismo, la zona cuenta con una fuente medieval, con lavadero y abrevadero, un potro de herrear que recuerda la importancia de la actividad agrícola en la región, y su trazado urbano de casas de arquitectura castellana, con fachadas decoradas y una curiosa Plaza Mayor.
Qué hacer y qué comer
Si hablamos de senderismo la propuesta es enriquecedora, con opciones como la Ruta de las Loras y Peña Amaya, con ascensión a la emblemática Peña Amaya (1.377 metros), antiguo castro prerromano, fortaleza visigoda y símbolo natural del Geoparque Unesco; la Ruta del Románico de Villadiego y Odra-Pisuerga, desde Rezmondo hasta Villadiego, Sasamón y modestas iglesias románicas rurales jalonadas por campos de cereal; o el paseo por el Canal de Castilla y Río Pisuerga, próximo a las obras de ingeniería hidráulica ilustrada del siglo XVIII y paseos ribereños por la margen del Pisuerga.
En la mesa destaca la tradición culinaria burgalesa y de la comarca de Odra-Pisuerga con fundamento en el cereal y productos de panadería, los asados al horno de adobe o barro con leña de encina y roble, la morcilla y quesos de Burgos o los platos de cuchara, como guisos tradicionales o la clásica sopa de ajo.
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