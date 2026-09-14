Sarka, la vecina de Barcelona que lo dejó todo para irse a un pueblo de Cuenca con 14 habitantes: "Quería dedicarme a lo que me gustaba desde siempre”

“Podemos hacer muchísimo con las plantas y yo lo procuro, con respeto, conocimientos y de manera sostenible”, explica Sarka Voriskova, propietaria y fundadora del emprendimiento Botánica Guadiela, dedicado a la elaboración de infusiones, tinturas, cosmética natural, especias y aceites esenciales naturales.

Arandilla del Arroyo, Cuenca, España / Wikicommons / Diego Delso

Pese a que Voriskova residía en la ciudad condal, el gusto arraigado por el campo se remonta a su juventud, cuando ya recogía plantas medicinales en los campos de su tierra natal, República Checa. Con los años, esta pasión siguió creciendo, lejos de su casa y naturaleza, y pese a establecerse en la gran ciudad, la idea se mantenía viva hasta que, finalmente, tomó la decisión de dar el paso: “Quería dedicarme a lo que me gustaba desde siempre, a las plantas medicinales”, explica para el Diario de Cuenca.

Hoy, su entorno es muy diferente al que un día le diese el entramado de Gaudí, y con solo 14 habitantes su nuevo hogar, Arandilla del Arroyo, en el corazón de la provincia de Cuenca, le ofrece todo lo que necesita y la ilusión de lo que siempre ha querido: “Estamos haciendo el secadero final, por fin. Es un paso enorme”.

Redacción Viajar

Arandilla del Arroyo: dónde, cuándo y por qué

Enclavado en la meseta alcarreña y encajonado entre cauces fluviales, Arandilla se establece sobre colinas pedregosas, parameras y huertas que beben de la cuenca del río Guadiela, cuyo nombre hoy bautiza el negocio de la checa.

Calles de Arandilla del Arroyo / Centro de Desarrollo Rural Alcarria Conquense

Fértil y frondoso, se rodea de pinares, sabinares y un amplio sotobosque hogar de aromáticas como el romero, la lavanda o el tomillo. Una flora que, según se acerca al río, se transforma en chopos, olmos y sauces.

En el interior del pueblo, la arquitectura refuerza las raíces conquenses. La Iglesia Parroquial del Cristo de la Oliva, o de la Asunción, se yergue en mampostería y sillares en las esquinas, con una única nave cuadrada y un frente con “tres ojos”. Dentro, una pila bautismal románica decorada con gallones y estrellas preside las entrañas de la nave, así como un retablo barroco con columnas salomónicas.

Iglesia de Arandilla del Arroyo, Cuenca / Centro de Desarrollo Rural Alcarria Conquense

A su alrededor, el pueblo ofrece un entramado de calles estrellas e irregulares, típico del entorno rural y las zonas menos pobladas. Y detalle que, sin embargo, solo suma al encanto.

Tiempo y gastronomía

Para conocerlo, lo mejor son las rutas, puesto que es su naturaleza la que predomina en el pueblo, aunque la decisión será fácil: no conoce otra cosa que belleza. Mientras que en primavera se envuelve en colinas verdes y floración silvestre, con temperaturas suaves y la oportunidad de actividades acuáticas; el otoño responde a la calma, el dorado y el cobrizo, con inmensos robledales y vegetación de ribera, además de la época micológica, perfecta para la recogida de setas y la gastronomía de los meses fríos, como el morteruelo de caza, la caldereta de cordero, las migas pastoriles o el zarajo conquense.

Alrededores naturales de Arandilla del Arroyo / Centro de Desarrollo Rural Alcarria Conquense

Rutas y visitas de proximidad

A la hora de caminar, cualquier camino es el correcto y el paisaje, generoso, se extiende por todas partes. Sin embargo, si prefieres planearlo, estas son algunas opciones:

Ruta de la Vega y el Río Guadiela

Este recorrido transita junto a la vega del arroyo y conecta con el curso del río, de manera que permite contemplar la vegetación ribereña y los cortados calizos de la comarca.

Los senderos del Embalse de Buendía

Son varias, pero cualquiera de las rutas hacia el embalse atraviesa terrenos pedregosos y pinares, perfectos para el senderismo, los paseos en familia o la bicicleta de montaña.

Ermita-Mausoleo Románico de Llanes, en Albendea

Tranquilo, no pretendemos hacerte llegar hasta Asturias. Esta ermita de estilo románico se encuentra a pocos kilómetros del pueblo, y aunque no esté tan a la mano viene con reconocimiento previo, declarado Monumento Histórico-Artístico (BIC).

Ermita Musoleo de Llanes / Wikicommons / Borjaanimal

"Uy, miedo… Te puedo contar la lista de miedos si no sale bien. El primero, qué vamos a hacer con una nave con todos los ahorros ahí metidos”, explica Sarka ante la ausencia de un plan alternativo. Sin embargo, no pretende moverse del pueblo que, lejos de casa, le ha dado una nueva vida, lejos de grandes ciudades y mucho más cerca de lo que siempre quiso.