Sarka, la vecina de Barcelona que lo dejó todo para irse a un pueblo de Cuenca con 14 habitantes: "Quería dedicarme a lo que me gustaba desde siempre”
La apuesta de Sarka Voriskova por el entorno rural ha permitido el desarrollo de Botánica Guadiela, su propio emprendimiento y sueño de la infancia.
“Podemos hacer muchísimo con las plantas y yo lo procuro, con respeto, conocimientos y de manera sostenible”, explica Sarka Voriskova, propietaria y fundadora del emprendimiento Botánica Guadiela, dedicado a la elaboración de infusiones, tinturas, cosmética natural, especias y aceites esenciales naturales.
Pese a que Voriskova residía en la ciudad condal, el gusto arraigado por el campo se remonta a su juventud, cuando ya recogía plantas medicinales en los campos de su tierra natal, República Checa. Con los años, esta pasión siguió creciendo, lejos de su casa y naturaleza, y pese a establecerse en la gran ciudad, la idea se mantenía viva hasta que, finalmente, tomó la decisión de dar el paso: “Quería dedicarme a lo que me gustaba desde siempre, a las plantas medicinales”, explica para el Diario de Cuenca.
Hoy, su entorno es muy diferente al que un día le diese el entramado de Gaudí, y con solo 14 habitantes su nuevo hogar, Arandilla del Arroyo, en el corazón de la provincia de Cuenca, le ofrece todo lo que necesita y la ilusión de lo que siempre ha querido: “Estamos haciendo el secadero final, por fin. Es un paso enorme”.
Arandilla del Arroyo: dónde, cuándo y por qué
Enclavado en la meseta alcarreña y encajonado entre cauces fluviales, Arandilla se establece sobre colinas pedregosas, parameras y huertas que beben de la cuenca del río Guadiela, cuyo nombre hoy bautiza el negocio de la checa.
Fértil y frondoso, se rodea de pinares, sabinares y un amplio sotobosque hogar de aromáticas como el romero, la lavanda o el tomillo. Una flora que, según se acerca al río, se transforma en chopos, olmos y sauces.
En el interior del pueblo, la arquitectura refuerza las raíces conquenses. La Iglesia Parroquial del Cristo de la Oliva, o de la Asunción, se yergue en mampostería y sillares en las esquinas, con una única nave cuadrada y un frente con “tres ojos”. Dentro, una pila bautismal románica decorada con gallones y estrellas preside las entrañas de la nave, así como un retablo barroco con columnas salomónicas.
A su alrededor, el pueblo ofrece un entramado de calles estrellas e irregulares, típico del entorno rural y las zonas menos pobladas. Y detalle que, sin embargo, solo suma al encanto.
Tiempo y gastronomía
Para conocerlo, lo mejor son las rutas, puesto que es su naturaleza la que predomina en el pueblo, aunque la decisión será fácil: no conoce otra cosa que belleza. Mientras que en primavera se envuelve en colinas verdes y floración silvestre, con temperaturas suaves y la oportunidad de actividades acuáticas; el otoño responde a la calma, el dorado y el cobrizo, con inmensos robledales y vegetación de ribera, además de la época micológica, perfecta para la recogida de setas y la gastronomía de los meses fríos, como el morteruelo de caza, la caldereta de cordero, las migas pastoriles o el zarajo conquense.
Rutas y visitas de proximidad
A la hora de caminar, cualquier camino es el correcto y el paisaje, generoso, se extiende por todas partes. Sin embargo, si prefieres planearlo, estas son algunas opciones:
Ruta de la Vega y el Río Guadiela
Este recorrido transita junto a la vega del arroyo y conecta con el curso del río, de manera que permite contemplar la vegetación ribereña y los cortados calizos de la comarca.
Los senderos del Embalse de Buendía
Son varias, pero cualquiera de las rutas hacia el embalse atraviesa terrenos pedregosos y pinares, perfectos para el senderismo, los paseos en familia o la bicicleta de montaña.
Ermita-Mausoleo Románico de Llanes, en Albendea
Tranquilo, no pretendemos hacerte llegar hasta Asturias. Esta ermita de estilo románico se encuentra a pocos kilómetros del pueblo, y aunque no esté tan a la mano viene con reconocimiento previo, declarado Monumento Histórico-Artístico (BIC).
"Uy, miedo… Te puedo contar la lista de miedos si no sale bien. El primero, qué vamos a hacer con una nave con todos los ahorros ahí metidos”, explica Sarka ante la ausencia de un plan alternativo. Sin embargo, no pretende moverse del pueblo que, lejos de casa, le ha dado una nueva vida, lejos de grandes ciudades y mucho más cerca de lo que siempre quiso.
- Un puente icónico y una feria histórica: Las raíces separadas de Eva González (45 años) y Cayetano Rivera (49 años) dos lugares repletos de patrimonios históricos
- Los 5 mejores viajes del Imserso para otoño de 2026: precios desde 132 euros para hacer turismo de naturaleza, circuitos culturales o las islas más bonitas de España
- Un antiguo reino y una villa hecha capital: las raíces separadas de Ferreras (59 años) y Ana Pastor (48 años) se dividen entre una joya del gótico medieval y el palacio más grande de Europa
- Los madrileños lo tienen claro: este es su destino favorito del Imserso para la próxima temporada y cuesta solo 50 euros
- Nacieron a 320 kilómetros y se encontraron en internet: las raíces separadas de Carolina Cerezuela y Carlos Moyá están entre un Patrimonio de la Humanidad y una isla con el rosetón gótico más grande del mundo
- Yaya (71 años), vive sola en la montaña por no poder pagar el alquiler: “Quiero seguir haciendo cabañas en la montaña y morir en una de ellas
- Adiós a la tensión de si cabe todo en la maleta: en Baleària el límite del equipaje es el tamaño de tu coche
- Nacieron a 100 kilómetros y se encontraron en Madrid: Las raíces separadas de Marc Márquez (33 años) y Gemma Pinto (29 años) se dividen entre las llanuras del interior de Lleida y la brisa mediterránea