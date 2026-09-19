Encarni, jubilada que viaja todos los años con el Imserso y su truco para no quedarse sin plaza: “Jamás contrato los primeros días de colapso y siempre consigo al menos dos viajes por año”

Los primeros días de venta de los viajes del Imserso suelen convertirse en un auténtico torbellino de nervios y pantallas bloqueadas para quienes buscan asegurar su escapada. Si lo has probado, seguro que no te extraña de lo que hablamos. Sin embargo, no todo el mundo se lanza a por todas en el minuto uno. En un concurrido grupo de Facebook de usuarios del programa, Encarni, una viajera veterana, ha compartido el infalible método que aplica tras años de experiencia: mantener la calma, tener paciencia y "bichear" la web a lo largo de toda la temporada para ir cazando las plazas que van quedando libres.

Vuelven los viajes del Imserso. / Istock

“Jamás contrato los primeros días de colapso y siempre consigo al menos dos viajes por año”, asegura Encarni en su publicación. Su secreto es tan sencillo como constante: hay que revisar la plataforma con frecuencia para aprovechar las cancelaciones, cambios de fecha o renuncias de otros usuarios. Y su intuición no falla, ya que el propio Imserso confirma en su web que las bajas generan de manera continua nuevas oportunidades de reserva que se reincorporan automáticamente al sistema durante meses.

Adriana Fernández

El truco de no jugárselo todo el primer día

El éxito del truco de Encarni tiene su lógica por cómo funciona el sistema. La comercialización de la temporada 2026-2027 echó a andar el 14 de septiembre de forma escalonada por comunidades autónomas para evitar el colapso. En esa primera fase, cada acreditado solo puede optar al cupo asignado a su provincia, pero la verdadera ventana de oportunidad se abre a partir del 19 de septiembre, fecha en la que se libera cualquier plaza que haya quedado sin vender en todo el territorio nacional.

Viajes del Imserso. / Istock

Es decir, la oferta no se congela tras las primeras 24 horas. El propio organismo recuerda que la venta permanece abierta durante toda la campaña mientras queden vacantes. Por tanto, si no encuentras tu destino soñado el primer día no significa que tengas que volver a casa con las manos vacías.

Flexibilidad y constancia: las dos reglas de oro

“Si te pones exquisito con una fecha o un lugar concreto te quedas sin nada”, advierte Encarni. Su filosofía exige dejar a un lado la rigidez y, en lugar de obsesionarse con un hotel o una semana específica, resulta mucho más inteligente adaptarse a lo que la web vaya liberando.

A veces las plazas del Imserso vuelan / Istock

Si cuentas con algo de margen en tu agenda tienes muchas puertas abiertas que la mayoría da por cerradas. Por ejemplo, una plaza en primera línea de playa que voló en septiembre puede reaparecer en pleno noviembre porque alguien canceló su viaje a última hora. Pero, claro, hay que entrar a mirar y estar atento. No van a venir a avisarte.

Un catálogo activo durante toda la temporada

La campaña 2026-2027 tiene un total de 879.213 plazas repartidas entre costa peninsular, islas y turismo de escapada (circuitos culturales, naturaleza y capitales). Además, para evitar la concentración excesiva de viajes, el Imserso distribuye un 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional mes a mes, por lo que los chollos van a seguir apareciendo bien entrado el invierno.

La experiencia de Encarni es oficial, ya que las plazas rotan y vuelven a salir a la venta. Por ello, si este año te has quedado con las ganas durante las primeras jornadas de venta, no te desanimes y sigue la pista de Encarni, entra de vez en cuando a la plataforma y seguro que encuentras la escapada perfecta.