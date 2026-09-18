Parece un embalse cualquiera de Extremadura, pero esconde "el Stonehenge español": más de 140 piedras de hace 6.000 años, bajo el agua desde 1963 y solo visibles cuando la sequía aprieta

Suele decirse que Extremadura es un secarral. Pero eso solo lo dicen quienes no la conocen, pues se trata de la comunidad autónoma con mayor superficie de agua dulce y mayor capacidad para almacenar agua embalsada de toda España. A principios de los años 60, cuando comenzaba el auge de los embalses, las aguas del embalse de Valdecañas comenzaron a cubrir los terrenos más fértiles del norte de Cáceres. Si en otros lugares del país anegaron pueblos que tuvieron que ser reubicados, aquí ahogó restos arqueológicos de gran valor.

Es uno de los yacimientos más curiosos de España porque solo aparece de vez en cuando / Wikicommons. Pleonr

Se trataba de la antigua Augustóbriga, una población romana que se erigió en la ribera del Tajo y cuyos restos tan solo pueden verse cuando el nivel del agua está bajo mínimos, es decir, en plena sequía. Durante la Edad Media se conocía como Talavera la Vieja y tenía que ser alucinante, pero hasta hoy solo han llegado dos templos que se trasladaron a un cerro entre Navalmoral de la Mata y Guadalupe. El dolmen de Guadalperal, "el Stonehenge español" no tuvo esa suerte.

Adriana Fernández

El dolmen cacereño cubierto de agua

Corría el año 1925 y el alemán Hugo Obermaier, capellán de la casa Alba y aficionado a la arqueología, pasaba unos días en la finca de Guadalperal, en el término municipal de El Gordo. Un buen día se acercó a examinar unas piedras que le parecieron curiosas por su disposición. Excavó hasta exhumarlo por completo y descubrió un dolmen, un conjunto funerario de entre seis y cinco mil años de antigüedad que casi 40 años después sería sepultado bajo el agua.

Las ruinas que se encontraron en el embalse de Valdecañas / Istock / JOSE L. VEGA

Las piedras no se movieron, pero sí lo hicieron los objetos que se hallaron en aquellas excavaciones, que acabaron en Berlín. Durante prácticamente dos décadas, el monumento permaneció a la intemperie y a la vista de todo el mundo, hasta la construcción del embalse en 1963. Desde entonces, el dolmen aparece y desaparece, como el Guadiana que baña algunas zonas de Extremadura, cuando el nivel del agua está muy bajo. La última vez sucedió en 2022.

El menhir del dolmen de Guadalperal, en Cáceres / Wikicommons. Pleonr

Lo que ha llegado a nuestros días no es la totalidad del conjunto, que en sus orígenes estaba cubierto por una bóveda y tenía un corredor de 21 metros de largo y 1,5 de ancho. Durante el equinoccio, el sol entraba por la galería e iluminaba los menhires que se encontraban en mitad del pasillo y que, según los expertos, tiene forma humana. En él, además, hay unos grabados que estudió Obermaier, aunque hoy no pueden verse por la erosión.

Las piedras del dolmen de Guadalperal solo se ven cuando hay poca agua en el embalse / Wikicommons. Ministerio de Cultura y Deporte de España

Un mapa del río Tajo

Tenía unas líneas sinuosas que el aficionado interpretó como una serpiente. Sin embargo, Ángel Castaño, presidente de la Asociación Raíces de Peraleda, contó a Escapada Rural que, en su opinión, podría ser una suerte de mapa del río Tajo, "no al milímetro, pero el recorrido coincide". El Instituto Cartográfico Nacional coincidió con esta afirmación. Así como también creen que podría parecerse mucho al dolmen de Antequera, aunque hoy cuenta con más de 140 piedras.

El embalse de Valdecañas con agua / Istock / JOSE L. VEGA

Como sucede con Stonehenge, donde cada vez se descubren más cosas nuevas, en unos siete kilómetros a la redonda se han encontrado en torno a una decena de dólmenes más pequeños. Aquí la magia está asegurada. Pudo haber tenido muchas funciones, desde ser un lugar de enterramiento o para realizar ritos religiosos hasta reuniones o como "banco" para guardar los tesoros de la comunidad. Ahora la polémica es clara: ¿qué se debería hacer con él?