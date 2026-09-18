Nazaret, la zamorana que regresó al campo después de vivir en la oficina: “Soy de la generación del estudia y vete”, pero volvió y ahora vive de las setas en un pueblo cuna del Renacimiento español
Con su proyecto de micología ayuda a recuperar los bosques de la Sierra de la Culebra donde pasó su infancia.
Nazaret Mateos nació en Villanueva de Valrojo, en la provincia de Zamora, a los pies de la Sierra de la Culebra y creció recogiendo setas en el monte. Después de esa experiencia (que ahora sabemos que fue vital), se marchó a Palencia, estudió Magisterio y trabajó en una oficina. Pero en 2018 decidió cambiar de vida. Y ahí comienza su historia rural.
Tras su paso por la ciudad, Nazaret compró una finca en Paredes de Nava, un municipio palentino de menos de 2000 habitantes y puso en marcha su proyecto Entresetas, una empresa dedicada al cultivo y comercialización de hongos. Y ahora es precisamente de lo que vive.
Un proyecto de base ecológica y sostenible
Ella misma ha contado en una entrevista al medio digital de información medioambiental Climática que pertenece a la generación de “estudia y vete”, pero que para ella marcharse fue casi un “trauma”. Hasta el punto que decidió volver para vivir profesionalmente de las setas. Y aunque no vive exactamente de recogerlas todas en el bosque, porque esta es una zona de llanura más bien, combina la recolección de temporada de hongos silvestres con el cultivo ecológico en invernaderos.
Su empresa cuenta con más de 14 variedades en rotación y la novedad en su caso es que ha desarrollado un sistema de cultivo que busca reducir muchísimo el consumo de agua, utilizando el propio suelo natural para favorecer la infiltración.
Y no es la única novedad que aporta el proyecto de Nazaret. Su empresa trabaja con un sistema que utiliza la micología para ayudar a regenerar los suelos quemados (recordemos en la Sierra de la Culebra hubo un incendio muy grave en el año 2022) y con su empresa ha contribuido a recuperar el ecosistema, trabajando, además, con recolectores de la zona.
Un pueblo en medio de la llanura con un rico patrimonio histórico
Paredes de Navas es conocido por estar en el corazón de la comarca de Tierra de Campos, en el norte de la provincia de Palencia, y esa es zona de cereales. La ventaja es que se trata de un territorio con un enorme patrimonio histórico y artístico, lo que hace que la zona tenga más interés del que parece a primera vista. Incluso para alguien que quiere poner en marcha un proyecto empresarial como el de Nazaret.
A nivel patrimonial, Pareces de Nava esconde un gran secreto: es la cuna del Renacimiento español. Y es que se trata de la localidad natal de Pedro Berruguete y también de su hijo, Alonso Berruguete, uno de los grandes escultores del Renacimiento español. Pero hay más, porque hay una tercera figura cultural importante vinculada al pueblo: Jorge Manrique, autor de las Coplas a la muerte de su padre.
Desde el punto de vista patrimonial, en pueblo cuenta con la iglesia de Santa Eulalia, un templo que mezcla Románico, Gótico, Mudéjar y Renacimiento. De hecho, su torre conserva una combinación muy llamativa de estilos y un remate de azulejos vidriados de colores que es simplemente fascinante. No es de extrañar que todo el conjunto esté declarado Monumento Nacional desde 1962.
Pero hay más, porque en el interior conserva las famosas tablas de los Reyes de Judá de Pedro Berruguete, uno de los grandes pintores del Renacimiento español y que de hecho forman parte del recorrido de Campos del Renacimiento. Para comprender la importancia de este territorio lo mejor es ir hasta la antigua iglesia de San Martín, hoy desacralizada pero que funciona como Centro de Interpretación de Tierra de Campos. No entrar para conocerla sería un error.
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