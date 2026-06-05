La última ciudad española que forma parte de las Ciudades Creativas Unesco de la Gastronomía: dicen que tiene el mejor ecosistema de tapas, restaurantes y productores del país

A finales de 2025, la ciudad de Zaragoza se unía a la prestigiosa Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría de Gastronomía, siendo la última en hacerlo hasta el día de hoy, premiando el talento culinario de una ciudad que ha sabido equilibrar su despensa milenaria hasta conseguir un modelo de vanguardia y sostenibilidad.

Adriana Fernández

Desde su huerta y productores, a los pies del río Ebro, hasta los centros de investigación alimentaria, la capital de Aragón es hoy un mapa abierto de la gastronomía que, unido a su amplia oferta culinaria repartida entre restaurantes y zonas de tapeo, ha posicionado la ciudad como un referente a nivel nacional.

Vista aérea de la ciudad. / Istock

Un referente gastronómico nacional

Cuando hablamos de alimentos, todo empieza en la tierra, y en esto Zaragoza no necesita lecciones. Gracias al caudal del Ebro sus huertas están valoradas como una de las más ricas del país, con productos de un arraigo histórico sin precedentes, como la borraja, conocida como “la reina de la huerta”; ternasco de Aragón, con Indicación Geográfica Protegida; la cebolla de Fuentes del EbroDenominación de Origen; y, por supuesto, su cultura vitivinícola, apoyada en zonas enmarcadas dentro de D.O.P., como Cariñena, Campo de Borja o Calatayud.

Viñedos Campo de Borja / Istock / FERNANDO ROJANO CELIMENDIZ

En este caso, el producto pasa, en muchos casos, de la tierra a la investigación, gracias a un ecosistema de centros de ciencia agroalimentaria que certifica la calidad y origen del producto, previo a su venta, en instituciones como el CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón), el IA2 (Instituto Agroalimentario de Aragón) o el campus científico Aula Dei.

Pero no todo es teoría y, por supuesto, llega un momento en que el último paso, el más ansiado, es final obligatorio: de la ciencia, a la mesa, y en el caso de Zaragoza el punto de partida no puede ser otro que la zona de El Tubo, en esencia, el corazón del tapeo. Se trata de un entramado de callejuelas estrechas que recorre algunos de los bares más antiguos de España entre los que, sin embargo, han sabido encontrar su hueco locales y espacios de alta cocina, como la Plaza de Santa Marta, el sector de Heroísmo o la Zona de la Magdalena.

Tapeo en Zaragoza / Istock

Como recomendación, te ofrecemos Bodegas Almau, en la C. de los Estébanes, 10, famosos por su “Anchoa reina”; el Bar El Champi, en C. de la Libertad, 16, conocido por su pincho de tres champiñones a la plancha montados sobre un trozo de pan con una salsa de ajo y perejil secreta, coronados por una gamba; y por último, La Republicana, ubicado en C. de Casto Méndez Núñez, 38, el sitio perfecto para probar las migas aragonesas, servidas con uva, huevo o longaniza en un ambiente histórico y bohemio.

Una ciudad histórica

“Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Muy Benemérita, Siempre Heroica e Inmortal”, estos son algunos de los títulos que hoy ostenta la ciudad aragonesa, concedidos en su mayoría tras la resistencia de la población civil en los Sitios de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia; y es que, entre plato y plato, esta región te dejará sin aliento con su inmenso patrimonio histórico y cultural, una visita completamente obligada, y prácticamente inevitable, en tu viaje a la ciudad.

Fachada mudéjar de la Iglesia Iglesia de San Juan de los Panetes / Istock

Estas son nuestras recomendaciones:

Monumentos del Mudéjar Aragonés, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001

Existen tres joyas monumentales en las que podrás conocer a fondo este impresionante estilo: el Palacio de la Aljafería, datado en el siglo XI (época de Taifas), conforma un palacio islámico que, lejos de responder a cánones estrictos, permite palpar el paso del tiempo en su transición a reformas mudéjares posteriores y, por último, el palacio de los Reyes Católicos.

Palacio de la Aljafería. / Istock

Junto a él, esta estética se imprime en la Catedral del Salvador, sobre la base de un antiguo foro romano; y, por último, y declarado Bien de Interés Cultural, el Muro de la Parroquieta de San Miguel, hecho a base de ladrillo policromado y cerámica vidriada en tonos verdes y blancos.

Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar / Istock

Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar

El icono por excelencia de Zaragoza, la Pilarica, y uno de los santuarios marianos más importantes del país. Perteneciente al barroco de los siglos XVII al XVIII, este monumento artístico recoge además en su interior frescos del pintor Francisco de Goya, como La Regina Martyrum, y conserva las bombas que cayeron sobre el templo durante la Guerra Civil, que no llegaron a explotar.

Museo del Foro de Caesaraugusta / Istock

Vestigios romanos

Fundada en el año 14 a.C. en honor al emperador César Augusto, la ciudad mantiene parte de su legado, como el Teatro Romano, el Museo del Foro, el Museo de las Termas Públicas o el Museo del Puerto Fluvial, además de las murallas, visibles junto a la Torre de la Zuda.