Javier Pérez, el último habitante de un pueblo de Jaén a 1.200 metros de altitud: "La gente como yo está en extinción"

La temida “España vaciada” ya es una realidad, un problema que va ganando cada vez más terreno y afectando a cada vez más personas. Pueblos llenos de vida, se convierten en calles despobladas donde recursos básicos como una tienda de alimentación o escuelas donde impartir una enseñanza se convierten en verdaderos lujos que desaparecen poco a poco con el tiempo. Acostumbrados al ruido de las ciudades y a la masificación de gente pensamos que esta realidad es algo muy alejado, pero lo que no sabemos es que cada vez es más común conocer este tipo de casos donde aldeas se encuentran habitadas por un único habitante.

Adriana Fernández

En “Comando Actualidad", son muchas las historias y casos de este tipo de ciudadanos que nos ayudan a entender estas realidades tan distintas, como el caso de Javier Pérez, el único habitante de un pueblo de Jaén a 1200 metros de altura. Su aldea forma parte de la ‘tierra de las cien aldeas’ ubicada en Santiago-Pontones, en Jaén. En pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas quedan los restos de lo que fue una sociedad que hoy ha quedado vacía.

Santiago Pontones / wikimedia Commons/Kordas

Javier recuerda cómo era la vida en esta villa cuando había herreros, modistas y tiendas, ahora a 1200 metros de altitud existen casas deshabitadas por una sola persona donde el vecino más cercano está a kilómetros de distancia. "La gente como yo está en extinción", reflexiona frente al silencio que invade estas calles. Su caso no es aislado, estos pueblos forman parte de los 1800 núcleos de población que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mantienen a una sola persona inscrita en el padrón.

Vista del embalse del Tranco, en Santiago-Pontones / wikimedia Commons/Carmenmoran

“Mi abuelo vivió aquí hasta que envejeció, después mis padres y ahora sigo yo”

Para Javier, su día a día es un auténtico privilegio, ama la naturaleza y su rutina se basa entre la casa, la tierra y los animales. Aunque no cuente con las mejores comodidades, junto a las vigas de madera de su hogar de más de una centena de años, mantiene pimientos secándose y también se ocupa de todas las tareas del gallinero. En invierno, no existe el frío, ya que enseguida prepara su horno de leña para combatir los duros inviernos y obtiene la electricidad de uvas placas solares que instaló la Junta de Andalucía.

Cañada Laguna Cruz. Sierrra de Segura, Santiago-Pontones-Jaen / wikimedia Commons/Basotxerri

Su historia no empieza por él, lleva varias generaciones atrás, “Mi abuelo vivió aquí hasta que envejeció, después mis padres y ahora sigo yo”. Desde 2001, vive aislado y no plantea dejar la vivienda familiar, además, algo que destaca es que su forma de vida le permite reducir sus gastos “Me hace falta poco dinero para comer. En lo que más gasto es en gasoil y en averías”, explica.

Río Guadalquivir a su paso por Santiago-Pontones / wikimedia Commons/Axel Cotón Gutiérrez

Santiago-Pontones: vuelta a los inicios

En pleno corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Santiago-Pontones, un territorio de 682,31 kilómetros cuadrados, es un municipio situado en el noroeste de la provincia de Jaén que cuenta con alrededor de 102 aldeas repartidas entre todo el territorio. Cuenta con una gran cantidad de joyas naturales como el Nacimiento del Río Segura, la vasta altiplanicie kárstica de los Campos de Hernán Perea y la aldea de Don Domingo.

Parque Natural Sierra Cazorla, Segura y Las Villas / Istock / Jose Luis Vega Garcia

El arte rupestre de Santiago-Pontones es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO dentro del Arco Mediterráneo, aquí encontrarás lugares históricos como la Cueva del Engarbo o los Abrigos del Ciento. Dejando a un lado lo prehistórico, su patrimonio cultural e histórico destaca por el Castillo de las Espadas y el Castillo de Miller, fortalezas medievales e islámicos que dominaban la serranía, así como templos de arquitectura serrana como la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.