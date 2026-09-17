Lo siento Caminito del Rey, pero la ruta de senderismo más impresionante de España tiene pasarelas colgadas a 200 metros: cañones, puentes tibetanos y un desfiladero esculpido

Hay rutas de senderismo que son más icónicas que otras, como el Caminito del Rey. Pero la cuestión no es que sean más bonitas o menos, sino que han ganado popularidad por diferentes medios. Una de las más impresionantes es también de las más desconocidas, al ubicarse en un pueblo de 710 habitantes. Se trata de la ruta de los Pantaneros de Chulilla, un sendero que discurre por puentes colgantes entre paredes verticales de más de 80 metros.

En el corazón del Paraje Natural Municipal Los Calderones, un paisaje que está constituido por las hoces del río Turia y puede recorrerse a través de maravillosos senderos como el de los Pantaneros de Chulilla, que culmina en el Charco Azul de Chulilla. Es uno de los senderos y destinos de interior más alucinantes de todo Valencia, un lugar donde disfrutar de la belleza y la frescura incluso cuando el verano ya ha pasado.

Adriana Fernández

El comienzo de la ruta circular más bonita de Valencia

Al llegar a esta zona de Chulilla da la sensación de que se está entrando en los enormes lagos gélidos de Canadá u otro país del estilo. Pero realmente nos encontramos en el interior de Valencia. Aunque hay rutas más sencillas para llegar al Charco Azul, la de los Pantaneros es la más bonita e impactante. Cuenta con una extensión de diez kilómetros y es una ruta circular que puede completarse en unas tres horas, con un desnivel positivo de 300 metros.

Vista aérea sobre el Charco Azul de Chulilla / Istock / Marc Venema

Su dificultad es media, por lo que es más recomendable para personas con buena forma física y acostumbradas a este tipo de rutas. Comienza en el casco urbano del pueblo, donde se puede estacionar el vehículo. A partir de ahí, se llega al margen del río Turia y se abre paso una ruta absolutamente magnífica. En el trayecto aparecen dos miradores preciosos: el de Compuertas, con vistas al embalse; y el de la Carrucha, hacia el Charco Azul y el Salto.

El Charco Azul de Chulilla / Istock / David Marfil

Las pasarelas colgantes

Si se continúa la marcha, atravesando puentes tibetanos que dan auténtico vértigo, alcanzamos una pequeña cascada y, un poco más adelante, los Calderones, un desfiladero que ha sido esculpido por el agua a lo largo del tiempo. Aquí es donde comienza la ruta por los puentes colgantes que bordean la garganta y la cruzan de un lado a otro. El primero tiene una altura de 15 metros y una longitud de 20, y el segundo de 5 y 28, respectivamente.

Pasarelas colgantes sobre el río Turia / Istock / Marc Venema

Al cruzar por las pasarelas, nos vamos encontrando diversos paisajes, como el bosque de ribera y el matorral mediterráneo. Aquí, además, aparecen vestigios históricos como los restos de la ermita de San José de los Gancheros del siglo XVI, cuyo nombre hace honor a los antiguos gancheros que transportaban los troncos por el río flotando hasta los aserraderos de Valencia. Debido a la peligrosidad del oficio, usaban la ermita como refugio y lugar de oración.

El entorno natural de la ruta de las pasarelas de Chulilla / Istock / Dumont

La ruta finaliza en el embalse de Loriguilla, donde se da la vuelta para regresar al pueblo. Desde ahí también hay otra ruta alternativa que lleva al Charco Azul de Chulilla en solo tres kilómetros. Este remanso natural del Turia está situado al inicio del cañón y aquí el baño está permitido, por lo que es una excursión ideal para hacer en los días más calurosos del año. Aunque si la haces en otoño, contemplarás otros colores y detalles que los veraneantes no ven.