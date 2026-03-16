Una vuelta al mundo animal por el Jardín Zoológico de Lisboa

Sin embargo, esta diversidad no se limita a la fauna: a lo largo de la visita al parque, también se encuentran innumerables especies de flora, ya que el espacio es, literalmente, un jardín. Asimismo, para los miles de visitantes y turistas que acuden cada día, el Jardín Zoológico de Lisboa es una oportunidad única para reconectar con la naturaleza y desconectar del ritmo urbano de la ciudad.