Una vuelta al mundo animal por el Jardín Zoológico de Lisboa
Con más de 140 años de historia, se posiciona como uno de los espacios más visitados de la capital portuguesa uniendo generaciones
El Jardín Zoológico de Lisboa es uno de los principales polos de atracción turística de la capital portuguesa, inaugurado en 1884. Fue el primer parque con fauna y flora de la Península Ibérica y desde entonces destaca por la gran variedad de especies que abarca. Visitar el Jardín Zoológico es dar la vuelta al mundo en un solo día, sin salir de Lisboa: cerca de 2.000 animales pertenecientes a unas 300 especies, entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios.
Sin embargo, esta diversidad no se limita a la fauna: a lo largo de la visita al parque, también se encuentran innumerables especies de flora, ya que el espacio es, literalmente, un jardín. Asimismo, para los miles de visitantes y turistas que acuden cada día, el Jardín Zoológico de Lisboa es una oportunidad única para reconectar con la naturaleza y desconectar del ritmo urbano de la ciudad.
Experiencia premium
Más allá de su extraordinaria biodiversidad, el Jardín Zoológico ofrece una serie de experiencias que enriquecen la visita. La entrada incluye las presentaciones de delfines, aves y pelícanos, así como el emblemático paseo en teleférico, que regala una panorámica privilegiada del parque y permite contemplar sus hábitats desde una perspectiva única.
Además, para quienes desean ir más allá, las visitas guiadas —disponibles con reserva previa y coste adicional— ofrecen una inmersión exclusiva. De la mano de expertos, el visitante puede conocer mejor las especies y el trabajo que realiza el zoológico en la conservación de la naturaleza.
Una experiencia adaptada a todos los públicos
La experiencia está diseñada para todos los públicos. La información distribuida a lo largo del parque está disponible en inglés, lo que facilita la comprensión de los contenidos por parte de los visitantes. A su vez, las visitas guiadas pueden realizarse en distintos idiomas, garantizando una experiencia completa, educativa y memorable a visitantes de diferentes nacionalidades.
El Jardín Zoológico: una atracción indispensable en Lisboa
Para muchas familias y viajeros que buscan planes diferenciadores, el Jardín Zoológico es una parada planificada. Para otros, se convierte en el complemento ideal a un itinerario más urbano, aportando una propuesta de ocio al aire libre y contacto con la naturaleza que equilibra la experiencia de la ciudad.
Mirando al futuro
En 2026, el Jardín Zoológico continúa consolidando su compromiso con la conservación y la educación ambiental. Entre los momentos más emotivos destaca el nacimiento de un chimpancé, símbolo del trabajo de los equipos dedicados a la reproducción de las especies.
A ello se suman iniciativas en servicios, instalaciones y experiencias, consolidando la apuesta por ofrecer una visita cada vez más enriquecedora y completa para toda la familia.
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