Entramos en el pueblo español con el queso más cotizado del mundo: hórreos ancestrales, galerías acristaladas, balcones de madera y patrimonio medieval en la puerta de los Picos de Europa

En un lugar remoto de España, escondido a los pies de los Picos de Europa, se esconde el pueblo donde se vende el queso más caro del mundo, lo que lo sitúa como uno de los pueblos donde mejor se come de España. Una villa en la que solo viven 800 personas y que apenas ocupa una superficie de unos 20 kilómetros cuadrados, espacio más que suficiente para albergar las cuevas donde se producen los quesos más cotizados del mundo. Y no es una forma de hablar.

Las Arenas de Cabrales, el pueblo español con el queso más caro del mundo / Istock / 5

Entre la villa marinera de Llanes y el pueblo de montaña Bulnes hay una ladera que acoge el concejo asturiano de Cabrales, ese que da nombre al queso más célebre del Principado y que ostenta el título de vender los quesos más caros de España en subasta en 2026. Y es que, desde el año 1968, el pueblo organiza el Certamen del Queso de Cabrales, una cita que este año ha celebrado su edición número 54 y que pasará a la historia por haber subastado el queso de Cabrales más caro del mundo.

Sara Fernández García

El queso más caro del mundo se hace en España

El queso, una pieza de algo más de dos kilos, se ha subastado por la desorbitada cantidad de 37500 euros, lo que equivaldría a un valor de unos 18000 euros por kilo; sin embargo, su precio real oscila los 50 euros kilo, por lo que está al alcance de cualquiera que quiera disfrutar de esta “joya de alta montaña”, tal y como describen desde la propia quesería de Ángel Díaz Herrero).

Para estos quesos, los Picos de Europa no son solo un paisaje dibujado en el entorno, sino que son sus montañas precisamente lo que da la forma y el carácter de la comarca y sus quesos. Basta esta joya de la corona como ejemplo: una pieza madurada durante más de 220 días en una cueva, en este caso se trata de la de Los Mazos, situada a 1430 metros de altitud en Peña Maín, y escondida en el concejo de Tielve.

Las Arenas, puerta de los Picos de Europa

Las Arenas tiene una enorme concentración de queserías y patrimonio vinculado a la elaboración artesana de estas joyas de leche cruda envejecidas en cuevas. Pero Las Arenas, puerta de entrada casi oficial de los Picos de Europa, es mucho más que quesos y senderismo; no hay que olvidar que aquí nace una de las rutas de senderismo más famosas de España, la del Cares.

Un pueblo situado en la puerta de entrada de los Picos de Europa / Istock

Lo interesante es que Las Arenas conserva bastante patrimonio propio que lo convierte en un rincón de lo más singular. Y la iglesia de Santa María de Llas es, probablemente, la construcción más célebre. Es la gran joya histórica de Las Arenas, de origen medieval (hay documentos del siglo XIV donde ya está registrada), con elementos originales de su fábrica románica y declarada Bien de Interés Cultural desde 1992.

Además, Las Arenas es el típico pueblo asturiano de montaña que conserva casonas, construcciones tradicionales y elementos vinculados a la antigua economía ganadera. Galerías acristaladas, balcones de madera y fachadas porticadas dan carácter de lo más singular a esta villa asturiana escondida en las montañas por el que merece la pena perderse.