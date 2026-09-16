Entramos en el pueblo con las "angulas más cotizadas de España": una villa marinera abierta al Cantábrico con arquitectura colonial, y precios de hasta 13.000 euros el kilo

Cuesta pensar, pero hubo un tiempo en que las angulas eran un alimento popular en las riberas del Nalón. Hoy, apenas unos cientos de gramos pueden alcanzar miles de euros en una subasta, sin exagerar. Es precisamente lo que pasa en un rincón remoto de Asturias, donde la pesca de este diminuto pez forma parte de la identidad local desde hace generaciones y ha hecho de él uno de los pueblos donde mejor se come de España. Tanto, que San Juan de la Arena es considerado como la capital de las angulas en España.

Está en el Concejo de Soto, a solo unos kilómetros de Cudillero / Istock

Está en el Concejo de Soto, a solo unos kilómetros de la preciosa villa de Cudillero, en el Principado de Asturias, concretamente en la desembocadura del río Nalón (el río más largo de Asturias). Su posición geográfica es precisamente la que explica su historia y su vinculación con las angulas: llegan a los ríos desde el mar y este es uno de los puntos donde tradicionalmente se capturaban.

Sara Fernández García

La pesca de angula se convirtió en una actividad fundamental para la localidad. La antigua lonja de San Juan de la Arena, construida en 1918, es todavía un testimonio de aquella tradición pesquera. Una tradición que, más allá de ser meramente gastronómica, ayudó a construir la identidad económica y social del pueblo, donde todavía se puede ver la tradición indiana de quienes volvieron de hacer las Américas.

Una lonja que es patrimonio de la arquitectura industrial asturiana / Istock

Por qué es tan preciada la angula, y tan cara

La angula es la cría de la anguila europea y durante buena parte del siglo XX era abundante en muchos ríos españoles, hasta el punto de que formaba parte de la alimentación tradicional de comunidades pesqueras de Asturias, País Vasco, Cantabria, Galicia y otras zonas.

Precio récord En 2025 se batió el récord en el precio de la primera angula de la temporada, llegando a pagar 13000 el kilo, aunque el precio habitual está entre los 480 y los 525 euros el kilo.

En Asturias, además, se convirtió en una actividad económica muy vinculada a las rías y desembocaduras. Lo más curioso es que, por aquella época, no era ni mucho menos un manjar reservado a millonarios: se pescaba en invierno y se consumía localmente de manera casi popular.

El problema actual, y el principal motivo de su encarecimiento de precio, es que las poblaciones han sufrido un desplome enorme. Entre las causas señaladas están la pérdida de hábitat, presas artificiales en los ríos y otros obstáculos fluviales, además de la contaminación o las consecuencias derivadas del cambio climático. Eso ha hecho que la anguila europea, la madre de la angula, está catalogada como “en peligro crítico” por la UICN.

Y el resultado directo es que, un producto que antes era abundante se ha convertido en extremadamente escaso: cada vez hay menos angulas y cada vez hay más demanda y, para rizar el rizo, se trata de un producto muy difícil de criar en acuicultura según fuentes oficiales. Eso es lo que lo está convirtiendo en producto de lujo, su escasez.

El pueblo de Asturias que cada año celebra su particular fiesta de la angula / Istock

La fiesta de la angula

Si San Juan de la Arena es un pueblo angulero es porque ha construido toda una cultura alrededor de ellas. Además de tener una fiesta Fiesta de la Angula, la subasta de las primeras angulas de la temporada es lo que más fama ha dado al pueblo, hasta el punto de pagar muchos miles de euros por un kilo.

El último récord se ha batido en diciembre de 2025, cuando el primer lote de la temporada en el Nalón (solo 350 gramos) salió a 13.000 euros el kilo en la rula de San Juan de la Arena. Lo más curioso es que se trata de una cifra que superó en mil euros más el récord del año anterior, cuando las angulas alcanzaron la desorbitada cifra de 12000 euros el kilo, primer gran récord histórico asturiano.

Y aunque no es el precio habitual (lo normal es que ronde los 500 euros el kilo de angulas), son récords que han colocado a San Juan de la Arena en un lugar privilegiado y muy exclusivo dentro del mapa gastronómico de España.