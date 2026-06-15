Un viaje de tres días por la Edad Media: la escapada histórica que solo podrás vivir en Caspe

Si eres de los que disfrutan descubriendo episodios fascinantes de la historia, de las experiencias inmersivas y de esos viajes que sorprenden a cada paso, apunta este destino en tu agenda. Visitar Caspe del 26 al 28 de junio es mucho más que una escapada al corazón del Bajo Aragón zaragozano: es embarcarse en un extraordinario viaje al siglo XV.

En Caspe tiene lugar una de las recreaciones históricas con más autenticidad de España / Pilar Cortés

Durante esos días, la localidad celebra la Conmemoración del Compromiso de Caspe, una fiesta que lleva casi tres décadas reviviendo uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia medieval europea y que fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2012. Considerada como el cónclave político más importante de la Edad Media europea, la reunión celebrada en 1412 resolvió la sucesión al trono de la Corona de Aragón tras la muerte sin heredero del rey Martín I. Nueve compromisarios eligieron de forma pacífica al nuevo monarca, un hecho excepcional para la época que sentó las bases del diálogo político y parlamentario y situó a Caspe en el centro de la historia europea.

Una cuidada reconstrucción de la vida cotidiana de principios del siglo XV. / A.VILLA/ASMedia

Considerada la recreación histórica más rigurosa y auténtica de Aragón —y una de las más destacadas de España—, la conmemoración atrae cada año a alrededor de 20.000 visitantes. Su éxito radica en una cuidada reconstrucción de la vida cotidiana de principios del siglo XV y en una extraordinaria capacidad de inmersión: vestuario confeccionado siguiendo modelos históricos, armas y armaduras documentadas, oficios tradicionales, costumbres, música, espectáculos y escenas cotidianas que convierten cada rincón de la localidad en un escenario vivo de la Edad Media. Aquí, la historia no solo se contempla; se vive y se participa.

Vestuario y armas documentados y confeccionados siguiendo modelos históricos / Caspe

Además, la edición de 2026 contará con un aliciente especial con el nombramiento de la escritora Rosario Raro como Compromisaria de Honor, un reconocimiento que refuerza los vínculos entre historia, cultura, literatura y territorio, y que subraya la dimensión cultural de una celebración que trasciende la mera recreación histórica.

Vivir la historia desde dentro

Durante tres intensos días, con un completo programa de actividades, las calles del centro histórico se llenan de animación, música, teatro, magia, títeres, humor, conciertos, pasacalles y torneos medievales. A ello se suman propuestas para toda la familia, talleres participativos y una amplia programación cultural y gastronómica que invita a vivir la historia desde dentro.

Música, teatro, magia, títeres y pasacalles invaden las calles y plazas de Caspe. / Caspe

Uno de los espacios más concurridos es la Muestra de Artesanía y Oficios del Barrio del Plano, donde más de cuarenta puestos muestran en directo trabajos de forja, cuero, esparto o joyería entre otros oficios tradicionales.

Muestra de Artesanía y Oficios del Barrio del Plano / A.VILLA/ASMedia

Tambien destacan las farsas, representaciones teatrales callejeras de carácter cómico y satírico repartidas por plazas y calles, así como las nuevas rutas teatralizadas por el Castillo del Compromiso, que permiten descubrir algunos de los escenarios más emblemáticos de la localidad desde una perspectiva diferente.

Escenas cotidianas medievales transforman el centro histórico de la localidad. / Caspe

En el Jardín Norte de la Colegiata, grandes y pequeños pueden acercarse al Campamento Recreacionista para conocer detalles de la arquería medieval, la cetrería, la esgrima histórica, los talleres de armas y armaduras o la indumentaria de la época. Pero la verdadera singularidad de esta celebración va más allá de su programación: todo el pueblo participa activamente decorando balcones y fachadas con motivos medievales y vistiendo trajes confeccionados según los cánones históricos del siglo XV, creando una atmósfera difícil de encontrar en cualquier otro lugar.

El gran momento

El plato fuerte llega con El Compromiso de Caspe, 1412: La elección de un rey, la gran recreación histórica dramatizada que pone el broche de oro a la celebración. Más de un centenar de actores y recreacionistas participan en esta espectacular puesta en escena frente a la escalinata de la Colegiata.

Más de 100 actores participan en "El Compromiso de Caspe, 1412: La elección de un rey" / Caspe

No se trata de una obra de teatro convencional. Concebida con un marcado carácter divulgativo, combina recursos escénicos con una rigurosa reconstrucción histórica. El público asiste así a una representación en la que cada detalle ha sido cuidadosamente documentado: desde los tejidos y armaduras hasta las técnicas de esgrima antigua, la paleografía, las lenguas vernáculas, el ceremonial o la equitación histórica. El resultado es una experiencia emocionante, innovadora y didáctica que permite comprender de forma cercana uno de los episodios más decisivos de la historia de la Corona de Aragón.

Una oportunidad única para viajar seiscientos años atrás y descubrir por qué Caspe sigue siendo, hoy, uno de los grandes referentes del turismo histórico y cultural en España.

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Consulta aquí la agenda completa de actividades. Más información en: compromisodecaspe.es