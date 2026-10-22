Viajar ligero, mirar con calma y volver con mejores fotos

Hay momentos que queremos guardar para siempre: la luz de la tarde en Roma junto al río Tíber, la atmósfera nocturna de aquel pueblo de Baviera con los adoquines resplandecientes de lluvia, el caos hipnótico de Nueva York, el ambiente vibrante de los músicos callejeros en Nueva Orleans, el batiburrillo de colores y movimiento del zoco de Estambul… Pero cuántas veces, al volver a casa, miramos las fotos del móvil y sentimos que falta algo. La imagen está ahí, pero no consigue devolvernos del todo lo que vivimos.

Llega un momento en la vida de un amante de los viajes en el que las fotos del móvil ya no bastan. Porque buscamos algo más que registrar lo que tenemos delante: queremos capturar la atmósfera de un lugar, su ambiente, jugar con la luz, atrapar el movimiento de un instante y encontrar una forma propia de contar lo que sentimos.

Es entonces cuando dar el salto a una cámara parece el siguiente paso natural, aunque enseguida surja otra pregunta: ¿Sacar mejores fotos significa, entonces, tener que cargar con más peso y complicarnos el viaje?

La OM SYSTEM PEN demuestra que no tiene por qué ser así. Compacta y ligera —pesa 393 gramos con batería y tarjeta, sin objetivo—, está pensada para acompañarnos con naturalidad, tanto en largas jornadas recorriendo las calles de una ciudad como en rutas de senderismo. Cabe en una mochila pequeña, resulta cómoda de transportar y está siempre a mano cuando aparece una escena que merece ser recordada.

OM SYSTEM PEN, fácil de usar y cómoda de llevar. / D. R.

Hemos descubierto esta pequeña joya, capaz de cambiar nuestra forma de vivir (y recordar) los viajes, gracias a Anna Salvador (@annararo), fotógrafa, viajera empedernida y embajadora de OM SYSTEM. Ella misma lo comprobó durante una escapada a Madrid: “Quería viajar con poco equipaje porque íbamos a pasar el día de un lado a otro, caminando, explorando barrios, descubriendo sitios y haciendo actividades. Lo último que quería era preocuparme por una cámara voluminosa, así que me llevé la Pen. Y no puedo estar más contenta con la decisión”.

Anna jugando con las funciones que tiene la cámara / Anna Salvador

Al atardecer, desde una azotea, encontró la imagen que buscaba: la calma del cielo frente al movimiento incesante de las calles. Gracias a Live ND, una función que simula el efecto de un filtro de densidad neutra, pudo experimentar con el movimiento de la ciudad sin añadir accesorios a su equipaje. Después, seleccionó un perfil de color que había creado previamente para dar a la imagen la atmósfera que imaginaba. «Para mí, la fotografía va más allá de la técnica: consiste en estar presente, disfrutar del proceso y capturar una emoción auténtica o un momento bonito antes de que desaparezca», explica Anna.

OM SYSTEM PEN te ofrece nuevas posibilidades creativas para tus viajes / D. R.

Ahí reside parte de la magia de la OM SYSTEM PEN: en descubrir nuevas posibilidades creativas sin perder la espontaneidad del viaje. El visor electrónico integrado ayuda a concentrarse en la escena y explorar nuevas composiciones. Los perfiles de color y blanco y negro personalizables permiten desarrollar una estética propia; la exposición múltiple invita a experimentar con las imágenes, y los accesos directos facilitan reaccionar cuando surge una escena inesperada. Además, la estabilización de cinco ejes ayuda a reducir los efectos del movimiento de la cámara al fotografiar a pulso, incluso cuando la luz empieza a escasear.

¿Y si llueve? ¡Que no pare la aventura! La OM SYSTEM PEN está disponible en kit con el objetivo M.Zuiko Digital 14-42mm F3.5-5.6 III, también sellado frente al polvo y las salpicaduras. Juntos ofrecen protección IPX1 para acompañarte en escapadas en las que el tiempo no siempre juega a favor. Además, su zoom permite pasar de un paisaje a un retrato o un detalle sin cambiar de objetivo. Así podrás volver con recuerdos auténticos de esos días pasados por agua en la verde Irlanda, de las risas mientras corríais en busca de refugio y del ambientazo y la música en directo de sus pubs.

OM SYSTEM PEN con M.Zuiko Digital 17mm F1.8 II / D. R.

Porque una cámara no debería alejarnos de lo que estamos viviendo, sino ayudarnos a conectar aún más con ello. A observar cómo cambia la luz en una plaza, detenernos ante un reflejo inesperado o descubrir la belleza de una escena cotidiana. Y, cuando llega el momento de compartir esos recuerdos, la aplicación OI.Share facilita la transferencia de las fotografías al móvil.

Al final, viajar es mucho más que visitar lugares: es todo lo que sentimos mientras los descubrimos. Y fotografiar es una forma de conservarlo. No se trata de hacer más fotos, sino de volver a mirarlas y sentir, de nuevo, que estamos allí.

La ciudad con la mirada de Anna Salvador y su OM SYSTEM PEN / Anna Salvador

Tres razones por las que la OM SYSTEM PEN convenció a Anna Salvador (y te convencerá a ti también) Portabilidad. Durante sus largas jornadas recorriendo Madrid, apenas notaba su peso en el hombro. Es compacta y ligera, por lo que resulta muy cómoda de llevar en cualquier escapada.

Durante sus largas jornadas recorriendo Madrid, apenas notaba su peso en el hombro. Es compacta y ligera, por lo que resulta muy cómoda de llevar en cualquier escapada. Creatividad. Funciones como los perfiles de color personalizables, la exposición múltiple y Live ND te permiten experimentar y crear sobre la marcha, sin necesidad de cargar con accesorios adicionales para explorar nuevas posibilidades.

Funciones como los perfiles de color personalizables, la exposición múltiple y Live ND te permiten experimentar y crear sobre la marcha, sin necesidad de cargar con accesorios adicionales para explorar nuevas posibilidades. Espontaneidad. Los accesos directos personalizables permiten reaccionar rápidamente cuando algo llama tu atención. Así puedes concentrarte en lo que te transmite la escena y disfrutar del momento sin agobiarte con los ajustes técnicos.

¡Participa en el sorteo y llévate la OM SYSTEM PEN a tu próxima aventura!

OM SYSTEM PEN, disponible en plata o negro. / D. R.

Participa en el sorteo de una OM SYSTEM PEN con objetivo M.Zuiko Digital 14-42mm F3.5-5.6 III y prepárate para llevar tus viajes a otro nivel. Una compañera de aventuras que cabe en tu equipaje, pero con la que podrás capturar mucho más que imágenes: momentos únicos, emociones y recuerdos que querrás revivir una y otra vez.

¿Cómo participar? Entra en el perfil de Viajar en Instagram (@viajar) y descubre allí cómo participar en el sorteo. Sigue las indicaciones de la publicación y prepárate para dar el salto a una nueva forma de vivir y fotografiar tus viajes.

Porque las mejores experiencias merecen algo más que una foto: merecen hacerte sentir de nuevo todo lo que viviste.

Descubre aquí la OM SYSTEM PEN y todo lo que puedes hacer con ella (@omsystem.es). ¡Llévala contigo y mira el mundo a tu manera!

*Consulta aquí las Bases del Sorteo