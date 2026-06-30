Seguro de viaje: la diferencia entre gastarte miles de euros o nada (si tienes un problema en el extranjero)

Estamos en ese momento del año en el que planificar las vacaciones es nuestro ‘to do’ más ilusionante. El destino, el hotel, los vuelos, las excursiones… nos visualizamos disfrutando y de hecho estamos a un paso de materializar ese viaje con el que llevamos todo el año soñando. Sin embargo hay un pequeño gasto extra que va con cualquier tipo de viaje, que supone muy poco dinero y que puede ahorrarnos muchísimos quebraderos de cabeza.

Hablamos, como no podía ser de otra manera, del seguro de viaje. Un extra que muchas veces pasamos por alto sin tener en cuenta las consecuencias. Y, si nos atenemos a los datos, dichas consecuencias pueden ser mayúsculas.

AXA Seguros de viaje / d.r.

Las incidencias son más habituales de lo que creemos: una torcedura, un dolor de espalda, la pérdida del equipaje, overbooking en el avión o un contratiempo que te obligue a cancelar las vacaciones. Por dejar solo alguna cifra, si no se contratase seguro y el viajero tuviese que asumir ciertos costes, una urgencia médica básica en EE.UU saldría por 1.500€, frente a los 800€ que cuesta en Vietnam. Una intervención quirúrgica simple (máximo 3 días de ingreso hospitalario) en EE.UU, 70.000€, frente a los 65.000€ de Tailandia. Una intervención quirúrgica compleja de hasta 8 días de ingreso incluyendo estancia en UCI la friolera de 300.000€ si el percance sucede en EE.UU, o 80.000€ si es en Japón.

AXA Seguros de viaje / d.r.

Según ha recogido recientemente UNESPA, el continente donde más viajamos los españoles y, por lo tanto, se producen más siniestros cubiertos por el seguro de viaje es Europa, con un 48,7% de los percances atendidos. Más de la mitad de las prestaciones del seguro de viaje (un 51% del total) fue por siniestros por enfermedad u hospitalización. Entre los percances más habituales también se encuentran los accidentes (22,1% del total), la demora del viaje (7,9%) y su anulación (6%). Tres de cada cuatro incidentes guardan relación, por lo tanto, con la salud. Y, por norma general, los percances de salud más caros se dan en destinos lejanos. Pero resolver un problema de salud puede conllevar fuertes desembolsos incluso en los países de la UE: en Grecia y Eslovenia, por ejemplo, se atendieron percances médicos de más de 5.600 euros; en Alemania de 4.500 euros y en Austria de otros 3.700 euros. Con semejantes cifras, no cabe duda de que conviene (y mucho) estar cubierto.

Infografía Tarjeta Sanitaria Europea / d.r.

El coste del seguro de viaje es mínimo sobre el precio total del viaje (sobre un 4-5%) y los beneficios de tenerlo son muchísimos: ahorro en caso de necesitar asistencia médica, tranquilidad y ayuda con las gestiones y minimizar los riesgos.

Cómo elegir el mejor seguro

Lo primero es elegir coberturas del seguro en función del destino y duración del viaje. Como ya hemos mencionado anteriormente, hay países en los que la asistencia sanitaria es muy cara (Japón, Canadá, EE.UU) por lo que se deberá escoger una modalidad de seguro con mayor cobertura de gastos médicos. Los destinos más exóticos suelen estar más aislados lo que aumenta las posibilidades de que haya una asistencia muy básica y haya que gestionar transporte sanitario a otros hospitales o repatriación. La duración del viaje también influye de manera directa, por lo que a más días de vacaciones más probabilidades de tener un incidente.

Otro punto de vital importancia es elegir una compañía aseguradora especializada en viaje y con experiencia. El seguro es algo que todos los usuarios esperamos no utilizar, pero cuando se necesita es mejor estar en buenas manos. Por ello hay que priorizar contar con una aseguradora con recursos propios y una red global, como es el caso de AXA Seguros de viaje: cuentan con 171 profesionales médicos (médicos y enfermeras), 30.000 proveedores médicos propios en más de 100 países 20.000 casos de repatriación gestionados al año a nivel global y más de 60 años de experiencia en asistencia en viaje internacional. Sin duda en este caso la experiencia es un grado.

El precio no debe ser el único factor a tener en cuenta. Sin duda es importante pero en quién confías tu salud y la de tu familia es la decisión más importante de tu viaje.

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Puedes improvisar el destino, los alojamientos, excursiones o restaurantes, pero no en quién depositas tu salud y la de los tuyos.