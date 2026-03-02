15 rutas, 200 kilómetros y un destino para disfrutar sin prisa
Cada Vía Verde de la Comunitat Valenciana es distinta. Algunas se recorren en un par de horas, otras invitan a planificar varios días, pero todas comparten algo: la posibilidad de reconectar con el paisaje, con la historia y con uno mismo.
Existen caminos que invitan a bajar el ritmo, a observar el paisaje sin prisa, a detenerse a contemplar la naturaleza y a desconectar en un entorno que lo permite. Es el caso de las Vías Verdes de la Comunitat Valenciana, antiguos trazados ferroviarios reconvertidos en itinerarios naturales repletos de vegetación, humedales y playas extensas que discurren entre zonas de cultivo a pleno rendimiento.
Se trata de antiguos trazados ferroviarios en desuso que han sido recuperados como itinerarios para la práctica del ciclismo y el senderismo. Infraestructuras por las que antes se transportaban naranjas, viajeros o mercancías y que ahora conectan paisajes con personas.
15 rutas que atraviesan la Comunitat Valenciana
Más de 200 kilómetros repartidos en 15 rutas diferentes permiten disfrutar de parques naturales entre campos de naranjos y almendros, sierras del interior o junto al mar, además de túneles centenarios y estaciones rehabilitadas. Por eso, el viaje es tanto físico como histórico.
Existen muchas formas de explorar la Comunitat, pero las Vías Verdes invitan a hacerlo sin atascos ni horarios rígidos, sin más ruido que el de la fauna, el viento o las ruedas sobre la grava compacta.
Además, están concebidas como itinerarios accesibles y cómodos para todos. Las pendientes suaves —herencia del antiguo ferrocarril— y el firme acondicionado permiten que todo el mundo pueda recorrerlas: familias con niños, toda clase de ciclistas y senderistas o personas con movilidad reducida.
Viajar por estas vías es un ejemplo de sostenibilidad los 365 días del año, ya que reutilizan infraestructuras existentes, fomentan la movilidad no contaminante y dinamizan entornos rurales con un respeto continuo por el paisaje. Y, gracias al clima mediterráneo, cualquier época es buena para recorrerlas. Un factor muy positivo.
Opciones de vías sorprendentes: cada una despierta algo
Cada Vía Verde es distinta. Algunas se recorren en un par de horas; otras invitan a planificar varios días. Así, entre las 15 Vías Verdes que atraviesan la Comunitat Valenciana, varias se han convertido en auténticos iconos impescindibles de visitar.
Vía Verde del Mar: el paisaje es el protagonista absoluto
Un recorrido que une Benicàssim y Oropesa del Mar entre acantilados y calas escondidas. Con el Mediterráneo a sus pies, se convierte en una de las rutas más fotogénicas del litoral. Aquí, el paisaje es protagonista absoluto. Una ruta sencilla, de aproximadamente 12 kilómetros entre ida y vuelta, ideal para una mañana tranquila o un atardecer con olor a salitre.
La Vía Verde de Ojos Negros juega en otra liga
La más larga de España. En su tramo por la Comunitat Valenciana supera los 60 kilómetros y ofrece un viaje de transformación paisajística: desde el altiplano de Barracas hasta el valle del río Palancia camino del mar.
Viaductos, túneles y antiguas infraestructuras mineras acompañan una ruta ideal para hacer por etapas, con paradas gastronómicas en pueblos del interior donde el tiempo parece detenerse.
Vía Verde de Dénia: un recorrido paralelo a la costa
Esencia mediterránea en cada tramo. 22 kilómetros que siguen el antiguo ferrocarril Carcaixent-Dénia, el que exportaba naranjas hacia Europa. Almendros, campos de cítricos y la silueta del Montgó dibujan un itinerario que conecta Dénia con El Verger y con el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva, hasta llegar a Las Marinas.
Vía Verde del Maigmó: toda una aventura
Una de las más sorprendentes. Aquí el silencio tiene el protagonismo. Sus 22 kilómetros atraviesan viñedos, badlands y largas galerías excavadas en la roca, toda una aventura por las tierras altas del Vinalopó y la Hoya de Alcoi. El contraste entre el paisaje costero y el paisaje montañoso del interior regala panorámicas espectaculares que todo turista quiere capturar.
Todo tipo de comodidades para recorrer las Vías Verdes
Algunas de las vías se recorren en un par de horas, pero otras invitan a planificar etapas. Para que todo salga redondo, el entramado de Vías Verdes de la Comunitat cuenta con una oferta de empresas y servicios adaptados a las necesidades del usuario: empresas de alquiler de bicicletas, con posibilidad de apoyo y guía, incluso otras de turismo activo con las que ampliar la experiencia de la ruta. Sin olvidar todos los establecimientos que saldrán a su paso, tanto para recuperar fuerzas con lo mejor de la gastronomía tradicional como para alojarse y disfrutar relajadamente de un merecido descanso.
Recorrer cualquiera de estos itinerarios es también una manera respetuosa de conocer la esencia de estas tierras, y de dejarse empapar por su cultura, las costumbres y la hospitalidad de su gente. Y, sobre todo, es una invitación a recuperar el placer de desplazarse sin prisa.
La nueva guía de Vías Verdes con toda la información está disponible en: https://www.comunitatvalenciana.com/es/publicaciones/vias-verdes