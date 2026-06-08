Mercure Benidorm: el Mediterráneo en clave slow
A un paso de la Playa de Poniente, el Hotel Mercure Benidorm combina diseño cálido, jardines mediterráneos y una potente propuesta gastronómica con el restaurante Malaspina
BC para Hotel Mercure Benidorm
Hay lugares que no solo se visitan, se descubren. El Hotel Mercure Benidorm es uno de esos espacios que invitan a bajar el ritmo a pocos pasos de la tranquila Playa de Poniente. Bajo el paraguas de Accor, el Hotel Mercure Benidorm es un alojamiento que ha sabido reinterpretar el concepto de escapada en la Costa Blanca. Un refugio contemporáneo pensado para parejas y viajeros que buscan algo más que sol y playa.
Diseño, calma y experiencia
La arquitectura abierta y los jardines mediterráneos de sus espacios comunes crean una atmósfera relajada. La piscina, enmarcada por zonas chill out, es uno de los grandes puntos de encuentro del verano, con una atmósfera exclusiva al ritmo de actuaciones instrumentales en directo. También destacan las habitaciones, amplias y luminosas, donde el diseño contemporáneo, los materiales naturales y los detalles evocan al Mediterráneo. Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, las Sky Room y las habitaciones Dúplex elevan la estancia con terrazas privadas y vistas abiertas.
En la misma línea, el hotel dispone de una cuidada cabina de masajes y tratamientos, pensada para elevar la experiencia del huésped y consolidarlo como uno de los enclaves más sofisticados y relajantes de la ciudad de los rascacielos. Su ubicación resulta clave: a solo diez minutos del icónico Balcón del Mediterráneo y a un agradable paseo de la Playa de Poniente.
Malaspina, sabor mediterráneo
Pero si hay un espacio que define el carácter del hotel es su propuesta gastronómica. El restaurante Malaspina, dirigido por el chef Álvaro Abad, se ha convertido en uno de los grandes reclamos. Aquí, el producto de cercanía se combina con técnica y una mirada global, en una carta que recorre desde entrantes frescos hasta arroces pensados para compartir. Un enfoque pausado donde la experiencia va más allá del plato.
Además, su equilibrio entre elegancia y cercanía lo convierte en un espacio ideal para encuentros corporativos y cuidados eventos sociales.
Benidorm desde otra perspectiva
En conjunto, el Hotel Mercure Benidorm propone una forma distinta de alojarse en la ciudad: más serena, más conectada con el entorno y con un claro enfoque en la experiencia. Un punto de partida perfecto para explorar la Costa Blanca o, simplemente, para detenerse y disfrutar sin más.
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Dirección: Av. de Panamá, 5, 03502 Benidorm, Alicante
Teléfono: 965 85 28 50
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