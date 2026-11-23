En España hay más de 8.000 cauces fluviales, y alrededor de 34 ríos principales que destacan cada uno por su longitud y caudal. Entre todos, los que más destacan son: el Tajo, el Ebro, el Duero, el Guadiana y el Guadalquivir, entre otros. Pero a diferencia de los anteriores hay uno que se sitúa por encima de los demás, hablamos del nacimiento del Río Mundo, considerado el más espectacular de la península situado entre la ciudad de Albacete y Jaén.

Adriana Fernández

Este río destaca principalmente por el fenómeno kárstico único de su nacimiento (el reventón), su espectacular salto de agua inicial de más de 80 metros y el característico color turquesa de sus aguas, moldeado en un paisaje de roca caliza. A diferencia de otros que nacen desde pequeños manantiales que van ganando caudal poco a poco, el río Mundo brota directamente desde una enorme cavidad subterránea: la Cueva de los Chorros.

Nacimiento Rio Mundo / Escapada Rural

Río Mundo: una auténtica joya natural

Algo que quizás no sabías es que, se trata de una cascada que sale directamente de una roca, este río no nace de un arroyo tranquilo, sino que surge de golpe desde una gruta abierta en mitad de un acantilado vertical de piedra caliza, cayendo a más de 80 metros en forma de chorros y pozas escalonadas. En el interior del macizo existe un enorme laberinto subterráneo, la Cueva de los Chorros, por donde circula el agua filtrada hasta que se satura y sale disparada al exterior en el famoso fenómeno del reventón.

Reliquias pasadas En el interior del bosque puedes observar reliquias de climas pasados, más húmedos y fríos que quedaron aislados como los arces, acebos, tejos milenarios y quejigos.

Su entorno es una auténtica isla verde que se encuentra en pleno sureste peninsular y que destaca por tener una gran diversidad botánica con más de 1300 especies catalogadas. Sus grandes pinares dominan todo el paisaje, en las zonas más bajas y soleadas se encuentra el pino carrasco; a media altura aparece el pino rodeno y en las costas altas del Calar reina el pino laricio o salgareño, uno de los más importantes.

Nacimiento del río Mundo / Senditur

La ruta más famosa hasta el mirador de los Chorros

Esta senda es una de las más famosas, además desde el merendero y aparcamiento del Puerto del Arenal hasta el Mirador de los Chorros podrás disfrutar de unas vistas privilegiadas desde más arriba de la cueva en que nace el río mundo. Es una excursión de 8 kilómetros de ida y vuelta; y unos 260 metros de desnivel, entre bosques de pinos y encinas que alcanza el Calar del Mundo a través de la cañada de los Mojones.

Mirador de los Chorros / Wikiloc

Aquí podrás descubrir una de las curiosidades geológicas más importantes y que hacen posible el nacimiento del río Mundo, una formación llamada polje donde a través de una depresión de fondo plano se filtra el agua y reaparece más tarde en la cueva de los Chorros. Este famoso enclave forma parte del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, una reserva de gran valor geológico y biológico que te dejará con ganas de más y que tienes que descubrir si o sí.