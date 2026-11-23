Jubilarse no significa dejar de viajar. Y sabemos que estarás pensando que ya no tienes ganas de viajes incómodos, largos trayectos, lugares atiborrados de gente y jornadas infinitas. Olvídate de todo eso y piensa en sitios donde el viaje va a ser cómodo de verdad. Lugares que se puedan recorrer andando sin grandes esfuerzos, con hoteles bien situados, buenos restaurantes y suficientes cosas que ver sin necesidad de pasar horas en el coche o encadenando visitas.

Adriana Fernández

Si pensamos en un lugar en concreto para poder relajarse y disfrutar de esta etapa, no podemos pasar por alto el “New York español”, Benidorm, el verdadero destino de auténtica calma y relax. En cambio, hay otro lugar que la mayoría de jubilados eligen por encima de todo. Hablamos de Torrox, un municipio de la comarca de la Axarquía, en la provincia de Málaga. La empresa MeteoGroup destacó que Torrox disfruta de una temperatura media anual de 18 grados de media, convirtiéndose en el pueblo con el mejor clima de toda Europa que tiene una sierra que frena el fuerte viento del norte.

Torrox, España, Andalucía / Istock / aprott

Torrox: el destino ideal para disfrutar

Algo curioso de Torrox, que quizás no sabías es que, se divide en dos núcleos principales: Torrox Pueblo, ubicado tierra adentro, y Torrox Costa, a orillas del Mediterráneo. Torrox Pueblo, cuenta con un característico encanto andaluz, es un laberinto de calles estrechas, casas blancas decoradas con flores y plazas llenas de vida. Si todavía no sabes qué ver, en el centro encontrarás la interesante Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, que se construyó en el siglo XVI sobre la antigua mezquita aljama.

El Dato Tampoco, podrás perderte el Faro de Torrox, un lugar ideal para contemplar impresionantes puestas de sol. Junto al faro, se encuentran los restos de una villa romana, con mosaicos y termas que muestran la importancia histórica de esta localidad

También merece la pena visitar el Convento de Nuestra Señora de las Nieves, un edificio histórico que hoy funciona como centro cultural. Con más de 9 kilómetros de playas de arena fina y aguas tranquilas, como El Peñoncillo y Ferrara, este pueblo es un destino ideal para todos aquellos que buscan disfrutar del sol y el mar. Cuentan con todos los servicios necesarios, incluyendo restaurantes y chiringuitos donde se pueden degustar los famosos espetos de sardinas.

Convento de Nuestar Señora de las Nieves enn Torrox / Andalucía Rústica

Migas gratis antes de Navidad

Cada año el domingo anterior al día de Navidad se celebra la famosa Fiesta de las Migas de Torrox, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, que concreta a decenas de miles de visitantes cada año en este rincón malagueño. Esta tradición nace de la vida agrícola tradicional de la comarca de la Axarquía. Durante las frías y largas jornadas de trabajo, los encargados de cocinar preparaban grandes sartenes de migas y cuando la comida estaba lista, hacían sonar una caracola marina que resonaba por todas las calles.

Las famosa Migas de Torrox / La Mil y una cayenas

Desde primera hora de la mañana se preparan peroles gigantes al fuego de leña, utilizando harina de trigo, aceite, ajos, agua y sal, removiendo constantemente para lograr que se queden sueltas y doradas. Ese día se reparten miles de raciones gratuitas en cucuruchos de papel o platos acompañadas de su famosa ensalada arriera, elaborada con bacalao, naranja, aceitunas verdes y aceite, y su vino joven elaborado de forma artesanal y servido en las tradicionales jarras y vasos.