Getaria es uno de los pueblos marineros más singulares de la costa vasca, capaz de reunir una magnífica tradición pesquera, gastronomía de prestigio y un paisaje excepcional junto al Cantábrico. De hecho, su puerto sigue muy vivo, marcando el ritmo de la localidad y orquestando una cultura culinaria reconocida por sus asadores.

El pueblo con “el mejor restaurante del mundo en pescados”, según Karlos Arguiñano / Istock

Si hubiera que poner nombre propio al mejor producto para comer a la parrilla en Getaria, sería el rodaballo, uno de los peces estrella en sus aguas, y en sus brasas. Y si hubiera que elegir un templo para comer, sería Elkano, el restaurante de Aitor Arregui reconocido con estrella Michelin que el gran Karlos Arguiñano considera “el mejor restaurante del mundo en pescados”. Así lo ha dicho en una entrevista publicada por Guía Repsol, donde el propio Arguiñano afirmaba que acudía a menudo: “Una vez cada dos meses o tres”.

Sara Fernández García

Y lejos de ser solo una opinión de uno de los chefs más célebres de España, Elkano forma parte desde hace ya casi una década de la lista The 50 Best Restaurants 2026, el ránking de los mejores restaurantes del mundo (en 2026 se ha colocado en un meritorio puesto 33).

El mejor pescado a la parrilla del mundo / Istock

Declarado Conjunto Monumental

No es un pueblo que destaque por tener grandes plazas monumentales, sino porque conserva un trazado urbano medieval muy reconocible, con casas-torre, palacios de piedra y una iglesia gótica integrada en las propias calles. De hecho, la villa estuvo amurallada y todavía conserva vestigios de sus antiguas fortificaciones, y su trazado medieval es uno de sus grandes atractivos.

Se trata de cuatro calles longitudinales paralelas (Kale Nagusia, Elkano, Aldamar y San Roke) atravesadas por callejones transversales. El desnivel entre la parte alta y el puerto hace que el paseo tenga constantes escaleras y pendientes, algo que lo convierte en parte de su atractivo para quien pueda recorrerlo a pie.

Una villa declarada Conjunto Monumental / Istock

Además, conserva edificios históricos como Zarautz Jauregia y varias antiguas residencias señoriales que recuerdan el pasado comercial y marinero de la villa. Con todo, su casco antiguo está declarado Conjunto Monumental del País Vasco desde 1999.

La esencia de un pueblo marinero

El casco antiguo no está separado del puerto, sino conectado directamente con él mediante Katrapona. Una conexión que se percibe igual de bien en su cocina, muy vinculada al mar y a la identidad marinera, como comentábamos. Sus grandes atractivos son precisamente la cultura de las parrillas, donde sus asadores, como el de Elkano, son famosos por cocinar pescados enteros sobre brasas, especialmente rodaballo y besugo.

Y lo son porque la proximidad al puerto pesquero permite trabajar con producto local y de temporada recién capturado en el Cantábrico. Junto al mar, el paisaje de los viñedos que llegan hasta las laderas que miran al Cantábrico, creando una combinación muy característica de mar y montaña. Este es el otro gran protagonista del entorno, viñedos de donde sale el txakoli, el vino típico de la región amparado por la Denominación de Origen Getariako Txakolina. De hecho, Getaria es uno de los grandes centros de producción de este vino blanco vasco tan popular.

La esencia de un pueblo marinero / Istock

Lo curioso es que la historia marinera de Getaria va más allá del paisaje para colarse de lleno en la historia universal. Y es que se trata de la localidad natal de Juan Sebastián Elcano, el navegante que completó la primera circunnavegación de la Tierra en 1522. O lo que es lo mismo: la primera persona que dio la vuelta al mundo por mar.