En este rincón de la montaña leonesa, de poco más de 1.800 vecinos, el Gordo de Navidad ha caído tres veces desde que empezó a llevar la cuenta la memoria popular: en 1988, en 2014 y, en plena pandemia, en 2020. Una coincidencia que ha convertido a este rincón de montaña en uno de los destinos más buscados por quienes quieren probar suerte cada 22 de diciembre. Pero lo cierto es que tiene mucho más que ofrecer que suerte: un bosque de gran valor ecológico, fuentes históricas, un puente del siglo XVII y dulces típicos que completan una escapada entre montañas inolvidable. ¡Te lo contamos todo!

El pueblo de Boñar en León / Istock / conchitinarp

El pueblo de León donde más veces ha tocado la Lotería de Navidad

Detrás de buena parte de esa fama está la Administración de Loterías número 1 de Boñar, abierta en 1986 y gestionada por Cristina Manso Valladares y su padre. Ellos fueron los encargados de vender los décimos premiados en las tres ocasiones en las que el primer premio llegó al municipio. Una trayectoria que, como reconoce Cristina en una entrevista para El Español, "sigue provocando la misma emoción" cada vez que se acerca el sorteo.

Adriana Fernández

De hecho, la popularidad de la administración ha traspasado las fronteras de la comarca. Durante el verano, los visitantes que llegan para disfrutar de sus vacaciones y de las fiestas locales también suelen llevarse un décimo. A través de su página web, además, reciben pedidos de distintos puntos de España e incluso del extranjero. ¡Pero eso no es todo! Su fama no se explica únicamente por los tres Gordos: también han repartido un cuarto premio y dos quintos, alimentando una reputación que cada año despierta esperanza.

Más allá de la suerte: un patrimonio digno de admirar

Mucho antes de que el Niño cantara ningún número, el municipio ya era un cruce de caminos entre la meseta y los puertos hacia Asturias, situado en la comarca de las Montañas de Riaño - Picos de Europa, al noreste de la provincia de León, y paso obligado hacia la estación de esquí de San Isidro. De este modo, el patrimonio sigue resistiendo al margen de los sorteos. El más fotografiado es el Puente Viejo, también llamado puente de San Pedro, una construcción del siglo XIV que cruza el río Porma y que sigue siendo la postal más icónica de cualquier visita.

A pocos metros, la Iglesia de San Pedro, templo parroquial del siglo XVII, corona el casco urbano con una torre singular: desde 1925 la remata 'el Maragato', una figura de madera de peral tallada por el carpintero local Desiderio Cañón que golpea las horas al ritmo del reloj. En la plaza que lleva su nombre se recuerda todavía al Negrillón, un olmo centenario fechado en 1574 que fue durante siglos símbolo de la villa hasta que cayó, ya seco, en 2016.

La iglesia de Boñar en León / Istock / conchitinarp

Pero antes de marcharse conviene reservar sitio para el postre. Los Nicanores de Boñar son unos delicados hojaldres elaborados con mantequilla y una receta familiar, uno de los dulces más conocidos de la localidad. También destacan los chuchos, con láminas de almendra, azúcar glas y un relleno de cabello de ángel, que se pueden encontrar en el obrador Casa Chucho... Qué hambre de pronto, ¿no crees?

Un entorno de ensueño

Quienes prefieran descubrir el entorno caminando pueden consultar la iniciativa municipal '12 meses, 12 rutas', que propone doce itinerarios para conocer distintos rincones de Boñar y sus alrededores. Basta un pequeño desvío desde el pueblo para llegar a un mirador asomado al embalse del Porma desde el que, en días claros, se divisan los Picos de Europa, las Montañas de Riaño y el Alto Cea de la Montaña Leonesa. Asimismo, el Porma ofrece un sinfín de posibilidades para los más aventureros con inmersiones en uno de los mejores cauces del país para el rafting.

El pueblo leonés de 1.800 habitantes donde el Gordo de Navidad ha caído hasta tres veces / Istock

Otro de los lugares más interesantes de la comarca es el bosque de Pardomino, un espacio natural de gran valor ecológico donde conviven robles, hayas, fresnos y abedules. Su riqueza vegetal y la posibilidad de observar fauna salvaje lo convierten en una visita especialmente atractiva para los amantes de la naturaleza. Aunque no debemos olvidar que también merece la pena acercarse a dos manantiales con una larga tradición local: la Fuente de la Calda, con aguas termales, y la Fuente de la Salud, a unos 150 metros, donde un monolito levantado en 1868 recuerda la importancia que estas aguas han tenido para la zona.