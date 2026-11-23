La ciudad favorita de la clase media para una escapada en diciembre es “la Dorada”: una plaza mayor iluminada en Navidad, la universidad más antigua de España y un casco histórico Patrimonio Mundial
Un destino ideal para recorrer a pie y disfrutar de uno de los momentos del año en los que la ciudad brilla con luz propia.
Ciudades bonitas para visitar en Navidad hay muchas, pero no todas son capaces de reunir en un mismo escenario el mejor ambiente navideño rodeado de un patrimonio histórico excepcional que se puede recorrer a pie y una oferta gastronómica única. Y esa ciudad es Salamanca.
Un destino tan manejable que ni siquiera necesita de grandes desplazamientos en coche para disfrutar de sus principales atractivos en Navidad. No es de extrañar que se haya posicionado como una de las ciudades favoritas de la clase media para hacer una escapada.
El gran escenario de la Navidad
La Plaza Mayor de Salamanca es uno de los grandes símbolos de la ciudad y, sin duda, el mejor reclamo visual durante el mes de diciembre. Y es que se trata de una de las grandes obras maestras del barroco español, construida entre los años 1729 y 1755, bajo la dirección del gran arquitecto de la época, Alberto de Churriguera, y que, además de estar declarada Bien de Interés Cultural, forma parte del conjunto histórico salmantino declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Su planta es prácticamente cuadrada y tiene 88 arcos de medio punto que la rodean por completo. Junto a esa unidad arquitectónica (fachadas continuas de tres alturas, soportales con arcos y balaustrada superior que logran una armonía visual excepcional), el detalle que más miradas atrae es el color dorado de la piedra arenisca con la que está construida: no es estrictamente dorada, sino que cuando le da la luz, refleja unos tonos cálidos que le proporciona un aspecto brillante en cualquier época del año.
En Navidad, la iluminación transforma los soportales y las fachadas de la plaza en uno de los escenarios más reconocibles de la ciudad. Es un espacio especialmente atractivo para pasear al anochecer, tomar algo en sus terrazas o, simplemente, disfrutar del ambiente. Pero no es el único. Las novedades de este año que merecen una mención son:
Un gran árbol de Navidad de 23 metros, situado en la Plaza Mayor; La rana que detuvo la Navidad, un espectáculo de videomapping de unos diez minutos proyectado sobre la fachada del Ayuntamiento. La protagonista es la famosa rana universitaria (es gratuito y tiene varios pases diarios); y El Jardín de las Estrellas y los Deseos, en el Huerto de Calixto y Melibea, con instalaciones luminosas y arte digital.
Un casco histórico Patrimonio Mundial
Este es probablemente el argumento que más diferencia a Salamanca de otras ciudades navideñas. Y es que, en Salamanca, la Navidad se disfruta dentro de uno de los conjuntos monumentales más importantes de Europa, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, como ya hemos comentado.
Y el edificio más visitado y admirado es la Universidad de Salamanca. Su origen se remonta a 1218, aunque fue en 1254 cuando se le concedió oficialmente el título de universidad, lo que la convierte en la más antigua de España que todavía sigue en funcionamiento. Su fachada plateresca, del siglo XVI, es una de las grandes joyas del Renacimiento español.
Pero no es el único edificio destacado del centro histórico: las Catedrales, porque Salamanca no tiene una sino dos templos unidos(la Catedral Vieja, románica y gótica, y la Catedral Nueva, levantada entre los siglos XVI y XVIII); el Convento de San Esteban (una impresionante construcción dominicana con una de las fachadas platerescas más espectaculares de España) o el Puente Romano, la construcción que permite contemplar el perfil monumental de la ciudad desde la otra orilla del Tormes.
Como sucede con la plaza Mayor, buena parte de todos estos edificios están construidos con piedra de Villamayor, esa arenisca de tonalidad dorada que adquiere una luminosidad especial al atardecer. De ahí que Salamanca sea conocida como “la ciudad dorada”.
Gastronomía castellana única
Para completar el viaje, hay varios productos gastronómicos que dan identidad a esta escapada: el Hornazo salmantino: empanada tradicional rellena de embutidos y, habitualmente, huevo; el Farinato, nombre con el que se conoce al embutido típico de Salamanca elaborado con manteca de cerdo, pan y especias; y el indiscutible Jamón ibérico de Guijuelo, uno de los productos más reconocidos de la provincia.
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