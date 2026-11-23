En 1833, un joven José de Espronceda llegó desterrado a una villa del norte de Segovia por leer en público unos versos que las autoridades consideraron punibles. Tenía 25 años y vivió aquellos meses en una casa cerca de la iglesia de Santo Tomé, en una villa todavía rodeada de murallas y dominada por un castillo en lo más alto. Fruto del destierro y las vistas de la fortaleza nació su única novela, hoy historia de la literatura española, 'Sancho Saldaña o el castellano de Cuéllar', cuya acción transcurre casi por completo entre los muros de aquella mole.

Iglesia de San Andrés siglo XIII Cuellar, Segovia España. / Istock / Carlos Soler Martinez (KarSol Photo)

Casi dos siglos después, Cuéllar sigue conservando buena parte de lo que vio el autor. La villa, en la comarca de Tierra de Pinares, está declarada Conjunto Histórico-Artístico, y a ,inicios del siglo XX su castillo, murallas e iglesia de San Martín recibieron la declaración de Monumento Artístico Nacional, la figura que hoy equivale a Bien de Interés Cultural. No siendo suficiente, fue elegido además el pueblo más bonito de Castilla y León, por delante de Candelario, Puebla de Sanabria y Santo Domingo de Silos.

Adriana Fernández

El castillo de los duques de Alburquerque

El castillo de Cuéllar ocupa la parte más alta de la villa y es el monumento que mejor cuenta su historia. Bajo sus cimientos se han encontrado restos de una muralla del siglo XI, y el primer documento que lo menciona es de 1306, cuando Fernando IV destinó una parte de las rentas a repararlo. Su gran transformación empezó en el siglo XV. Primero lo reformó el condestable Álvaro de Luna, que recibió la villa de Juan II en 1433, y en 1464 Enrique IV se la entregó a Beltrán de la Cueva, primer duque de Alburquerque, que lo fortificó ante un posible ataque de las tropas de la futura Isabel la Católica.

Parte de la muralla y el castillo medieval dentro de la antigua ciudad de Cuéllar, Segovia / Istock

Sus sucesores fueron convirtiendo aquella fortaleza militar en un palacio renacentista, con la participación de arquitectos como Juan Guas, Juan Gil de Hontañón y Rodrigo Gil de Hontañón. Por eso el edificio mezcla dos caras muy distintas. Desde fuera, con planta rectangular y cuatro torreones en las esquinas, tres de ellos circulares, tiene aspecto de castillo defensivo. En el patio y en las galerías superiores aparece la residencia de una de las grandes familias nobles de Castilla, que vivió aquí hasta el siglo XVII, cuando se trasladó a Madrid.

Después llegaron siglos de abandono. Durante la guerra de la Independencia lo ocuparon primero las tropas de Wellington, en 1812, y al año siguiente lo saquearon los franceses. En 1972 se restauró y se convirtió en un centro educativo, y todavía hoy alberga el instituto Duque de Alburquerque, así que entre semana sus salas se llenan de alumnos. Se puede visitar durante todo el año, y en algunas fechas con visitas teatralizadas en las que actores recrean la vida de sus antiguos habitantes.

Arco de entrada a la muralla y antigua ciudad de Cuellar en la provincia de Segovia / Istock

Murallas, arcos y la "isla mudéjar"

Desde el castillo arranca el recinto amurallado, levantado a partir del siglo XI y reforzado en el siglo XV por Francisco Fernández de la Cueva, segundo duque de Alburquerque. Se conservan siete de las once puertas que daban acceso a la villa, entre ellas el arco de San Basilio, de estilo mudéjar, y el de San Andrés, y dentro de ellas las calles mantienen el trazado estrecho e irregular de la Edad Media, con plazas pequeñas y casonas de piedra y ladrillo.

Cruz frente a la iglesia medieval de San Martín en Cuellar. / Istock

Ese ladrillo es la seña de identidad de Cuéllar. La villa reúne uno de los conjuntos de arte mudéjar más amplios de Castilla y León, fruto de la importante comunidad musulmana que vivió en ella hasta el siglo XV, y por eso se la conoce como la "isla mudéjar". Junto al castillo, la iglesia de San Martín acoge desde 1997 el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar. La de San Esteban, documentada en 1247, tiene uno de los ábsides más representativos de este estilo en Castilla, y la de San Andrés, del siglo XIII, se levanta fuera de las murallas.

Muy cerca de San Andrés se conserva el antiguo hospital de la Magdalena, fundado en 1429. Cuéllar es también la villa de los encierros más antiguos de España, documentados desde 1215 y declarados de Interés Turístico Internacional, que recorren estas mismas calles a finales de agosto, con las fiestas de la Virgen del Rosario.