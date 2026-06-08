Menorca, mucho más que sol y playa

Más allá de sus playas de aguas turquesas, Menorca sorprende por su riqueza cultural y artística. La temporada turística de 2026 arrancó con el Opening Menorca 2026, un abanico de eventos culturales que sitúan a la isla en el imaginario artístico internacional con galerías de arte, museos y artistas locales, nacionales e internacionales. En los últimos años, la isla ha visto un crecimiento notable en su oferta cultural, ofreciendo un recorrido completo que combina patrimonio, creatividad y vida contemporánea. Los visitantes pueden recorrer exposiciones de arte, descubrir la obra de artistas locales y emergentes y explorar museos que muestran la historia, la artesanía y las tradiciones de la isla.

La isla ha visto un crecimiento notable en su oferta cultural / Consell de Menorca

En este contexto, destaca el legado de la Menorca Talayótica, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, que reúne más de 1.500 yacimientos repartidos por toda la isla. Este conjunto arqueológico permite comprender la evolución de las comunidades talayóticas y su relación con el paisaje, convirtiéndose en una de las señas de identidad del patrimonio mediterráneo.

Un viaje a través de la historia

Ubicado en el antiguo convento y claustro de Sant Francesc de Maó, el Museo de Menorca alberga una completa exposición permanente que recorre todos los periodos históricos, desde la Menorca Talayótica hasta el siglo XX. Entre sus piezas más destacadas se encuentran auténticos tesoros de la prehistoria menorquina: un pequeño buey de bronce, una estatuilla del sacerdote egipcio Imhotep o una encella talayótica utilizada para la elaboración de queso. En Ciutadella, el Museo Municipal, situado en la señorial casa de Can Saura, alberga piezas clave para entender cómo vivieron los antiguos pobladores. Una de ellas son los restos de cabellos teñidos en ceremonias fúnebres de hace 3.000 años.

La oferta museística se completa con otros espacios de interés como el Ca n’Oliver en Maó, que propone un viaje a la Menorca del siglo XVIII a través de su exposición permanente, o el Centro de Geología de Menorca en Ferreries, que invita a descubrir la riqueza y singularidad geológica del territorio. A estos se suman los centros de interpretación del Faro de Cavalleria y del poblado talayótico de Torre d’en Galmés, una visita imprescindible para quienes desean profundizar en la prehistoria menorquina.

Menorca Jazz Festival / s

Eventos culturales durante todo el año

Los festivales también se hacen un hueco en la agenda cultural de la isla, que acoge el Menorca Jazz Festival o el Festival Cranc Illa de Menorca. Además, uno de los grandes animadores de la vida cultural es el Teatro Principal de Maó, el teatro de ópera más antiguo de España (1829), convertido hoy en un escenario cultural para espectáculos y musicales, destacando su Temporada de Ópera de Menorca. En el mes de mayo se celebrará la primera edición del Menorca Raw Photo Fest, convirtiendo a la isla en un foro fotográfico internacional. El Menorca Doc Fest llega en otoño para acercar el cine documental acompañado de actividades, exposiciones y eventos culturales.

Para los amantes de las artes plásticas, la isla ofrece además una variada programación de exposiciones temporales en salas y galerías de arte dedicadas a la promoción de artistas locales.

Menorca, reconocida como Región Europea de la Gastronomía en 2022 / Consell de Menorca

Menorca, destino gastronómico de primer nivel

Reconocida como Región Europea de la Gastronomía en 2022, Menorca combina productos locales, mercados tradicionales y restaurantes que reinterpretan la cocina típica con creatividad. Platos como el oliaigua, el arroz de la tierra, las berenjenas o calabacines rellenos, el perol al horno y la famosa caldereta de langosta forman parte de un recetario con influencias de todas las culturas que han pasado por la isla.

Naturaleza, deporte y experiencias al aire libre

Existen rutas emblemáticas como el Camí de Cavalls, que permiten descubrir Menorca a través de una experiencia que combina naturaleza, historia y gastronomía, recorriendo paisajes únicos en un entorno declarado Reserva de la Biosfera desde 1993. Este sendero histórico, de aproximadamente 185 kilómetros divididos en 20 etapas oficiales, rodea la isla y permite descubrir algunos de los rincones más espectaculares de Menorca.

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Para los amantes de otros deportes, existen diversas propuestas. Del 4 al 6 de junio se celebra el The Yoga Gallery Menorca Festival, un evento que fusiona yoga, arte y música en un entorno privilegiado. Del 25 al 29 de agosto tendrá lugar la Copa del Rey de Barcos de Época, mientras que del 9 al 11 de octubre se celebrará la Volta Menorca BTT, una experiencia cicloturista para descubrir algunos de los paisajes más emblemáticos de la isla.