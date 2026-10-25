El bosque plagado de boletus que es perfecto para recorrer en otoño: encinas milenarias, más de 800 especies de setas y un paraíso para los amantes de la micología
Una escapada a los Montes del Noroeste Zamorano para pasear entre pinos, robles y árboles centenarios mientras buscas boletus y níscalos con la cesta al brazo.
Cuando caen las primeras lluvias de otoño y refresca el ambiente, los bosques del norte de Zamora se convierten en un planazo si te gusta caminar entre árboles y buscar setas. En esta esquina de la provincia tienes más de 21.000 hectáreas de monte bajo la figura protegida del Parque Micológico Montes del Noroeste Zamorano. Es un territorio enorme donde se mezclan distintos tipos de árboles, el olor a tierra mojada y un catálogo increíble con más de 800 especies de hongos documentadas por los técnicos de la red de Castilla y León (Micocyl).
No hace falta ser un experto micólogo para disfrutarlo, así que, si te apetece descubrirlo, cálzate unas buenas botas de montaña, coge una cesta de mimbre, lleva tu navaja y sal a pasear despacio disfrutando del paisaje y mirando el suelo con la curiosidad del niño que busca un pequeño tesoro escondido entre las hojas.
De los níscalos del pinar a los boletus bajo los robles
Lo bueno de este territorio micológico es que el paisaje no es para nada monotemático y, a medida que avanzas por las distintas zonas que integran el parque, la vegetación va cambiando y te regala postales muy diferentes.
Si te adentras en los pinares mediterráneos, lo más habitual es tropezarte con níscalos. En cambio, si prefieres buscar piezas más cotizadas y te mueves hacia los robledales, los castañares o los pinares de montaña, entras directamente en el reino de los Boletus edulis y Boletus pinophilus, muy apreciados por su carne y su aroma a frutos secos. Por si fuera poco, estos montes albergan también abundantes chantarelas y cucurriles, que enriquecen cualquier cesta.
Eso sí, como bien sabe cualquiera que haya salido alguna vez al campo, la suerte micológica nunca está escrita. Las lluvias de las semanas previas, las temperaturas noctrnass y el estado de humedad del suelo deciden lo que brota cada día. Ten en cuenta que salir con la cesta no te garantiza volver a casa con ella llena hasta arriba, pero el paseo entre árboles y el aire puro del norte zamorano no te lo quita nadie.
Si quieres completar la ruta con otra parada especial, pon rumbo a San Pedro de Ceque para explorar el monte El Real. En este paraje los protagonistas son los robles, los quejigos y las encinas. El gran atractivo de este rincón es el paraje de las encinas milenarias de El Real. Son ejemplares de un tamaño descomunal, con troncos retorcidos por los siglos que imponen bastante cuando te paras justo debajo de sus copas. Además, en la zona suelen organizarse de vez en cuando rutas micológicas guiadas para familias, ideales si quieres aprender a identificar especies con ayuda de expertos.
Guía práctica y normas para buscar setas en Zamora
Para disfrutar de la jornada micológica sin sustos, multas ni imprevistos en el monte, ten en cuenta estas recomendaciones antes de meter las botas en el maletero:
- Consigue el permiso oficial: Al formar parte de la red regulada por Micocyl, necesitas disponer de una licencia de recolección en regla. Hay permisos recreativos diarios o de fin de semana que se gestionan fácilmente por internet o en los propios ayuntamientos.
- Mima el ecosistema: Lleva siempre una cesta de mimbre o castaño en lugar de bolsas de plástico. La cesta permite que las esporas de las setas vayan cayendo al suelo mientras caminas, garantizando que vuelvan a brotar la temporada que viene. Usa también una navaja micológica para cortar el pie sin arrancar de raíz el micelio del suelo.
- Prudencia absoluta en la cocina: En la montaña rige una regla de oro: ante la más mínima duda con una especie, no la cojas y, sobre todo, no la consumas. Si quieres asegurarte, acércate a los puntos de información local o consulta a los recolectores de la zona.
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