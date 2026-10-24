Parece Dolomitas, pero es España: el paisaje montañoso más espectacular de Europa se alza sobre el mar y tiene más de 200 cotas de 2.000 metros

Piensa en enormes murallas de roca gris, cumbres afiladas que parecen sacadas de los Alpes italianos y profundos desfiladeros por los que el agua se abre paso. Lo mejor de este paisaje es que no necesitas cruzar media Europa para disfrutarlo: está aquí al lado, repartido entre Asturias, Cantabria y León, con el mar Cantábrico asomando a apenas 20 kilómetros.

La ruta del Cares atraviesa el corazón de los Picos de Europa / Istock / Jose Antonio Aldeguer

Con más de 66.000 hectáreas protegidas como parque nacional, los Picos de Europa presumen de un relieve salvaje y único en el continente. Es más, aquí hay alrededor de 200 cotas que superan con creces los 2.000 metros de altitud, por lo que encontrarás desniveles de infarto de más de 2.300 metros entrelos ríos y las cumbres más altas. Desde la imponente cumbre de Torrecerredo (2.646 metros) hasta la silueta inconfundible del Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu), vas a sentir la necesidad de calzarte las botas de montañas para perderte por este territorio esculpido por el agua y el hielo a lo largo de millones de años.

Sara Fernández García

De los espejos de agua de Covadonga al vértigo de la Garganta del Cares

Para empezar a decubrir este paraíso, nada como subir temprano hacia los Lagos de Covadonga, en la vertiente asturiana. Allí te esperan el Enol y La Ercina, dos lagos de origen glaciar que reflejan las montañas y están rodeados de praderas verdes donde el ganado vacuno pasta con toda la calma del mundo.

Lago Enol / Istock / 5

Si, por el contrario, lo tuyo es buscar la fuerza brutal de la roca, el siguiente destino obligado es la Garganta del Cares. Conocida popularmente como la "Garganta Divina", su famosa ruta a pie (que conecta Poncebos, en Asturias, con la pequeña localidad de Caín, ya en León) discurre por un sendero que parece colgado literalmente del abismo. Te va a hacer sentir verdaderamente diminuto el caminar por este recorrido lleno de paredes verticales con el río Cares sonando metros más abajo. Entendemos perfectamente que sea una de las rutas de senderismo más populares de España.

Los senderos de la Ruta del Cares / Istock / Al Carrera

Y si prefieres contemplar el legendario Naranjo de Bulnes sin necesidad de escalar sus paredes de caliza, acércate al mirador del Pozo de la Oración, cerca de Poo de Cabrales. Te aseguramos que te va a dejar sin palabras.

Cumbres de alta montaña que miran de reojo al mar Cantábrico

En muy pocos lugares del planeta la alta montaña vive tan cerca de la línea de costa. En la vertiente oriental asturiana, las grandes cimas descienden de forma abrupta hacia el mar en apenas 20 kilómetros.

Los Picos de Europa suponen una de las Reservas de la Biosfera más importantes del país / Istock / JackF

Si te pilla un día de buen tiempo, nada mejor que una ruta por la mañana en cumbres como el Pico Mofrechu o la Sierra del Cuera. Tras el esfuerzo, puedes bajar la montaña para terminar la tarde con una buena fabada o un plato de pescado fresco en un puerto marinero como Llanes o Ribadesella.

Las casas pesqueras de Llanes, Asturias / Istock / saiko3p

¿Qué más se puede pedir? Por muchas cordilleras que haya en el mundo, poco se compara a este espectáculo natural de nuestra geografía que demuestra que no hace falta irse muy lejos para sentir la naturaleza en estado puro.