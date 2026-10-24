El rincón de España donde es más fácil ver a los quebrantahuesos en libertad: un cañón con paredes de más de 1.000 metros, bosques frondosos y cascadas escondidas
Adéntrate en las entrañas de Añisclo y las gargantas de Escuaín, el abismo salvaje del Pirineo aragonés donde el gigante del aire domina los cielos.
Te proponemos un plan perfeco para un fin de semana si eres un apasionado de la naturaleza y eres de los que siempre están mirando el cielo a ver si con suerte aparece algun ave imponente. Aquí irás caminando por el fondo de un tajo gigantesco, donde las murallas de roca caliza se elevan a más de 1.000 metros sobre tu cabeza y apenas dejan una rendija de cielo azul. A tu alrededor notarás que el aire huele a humedad, musgo y bosque. No estás en un parque lejano de Estados Unidos ni en un fiordo nórdico: estás en el Cañón de Añisclo, uno de los rincones más sobrecogedores y salvajes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en pleno Pirineo de Huesca.
Este territorio pirenaico te regala una postal donde las aguas cristalinas saltan en cascadas entre puentes de piedra medievales. Pero hay más: si alzas la mirada, estás en uno de los mejores santuarios de Europa para presenciar un espectáculo único. Tienes la posibilidad de ver cómo planea el majestuoso quebrantahuesos, la gran rapaz con alas de casi tres metros.
El Cañón de Añisclo: camina sobre las aguas del Bellós
Pon rumbo al centro del cañón e inicia el sendero que parte del aparcamiento de la Ereta de Biés. En solo unos pasos cruzarás el puente de San Úrbez, una pasarela de piedra colgada a 30 metros de altura sobre el río. Justo allí, encajada en una grieta de la roca, te sorprenderá la ermita de San Úrbez, un antiguo refugio de pastores y ermitaños del siglo VIII que parece fusionarse con la misma pared de la montaña.
Si buscas un paseo corto, la ruta circular de unos 45 minutos te llevará bordeando las cascadas del río Aso. Pero si el cuerpo te pide aventura de verdad, calza bien tus botas y continúa por el río Bellós hacia La Ripareta. Son entre tres y cuatro horas de caminata de ida y vuelta que te sumergen de lleno en el cañón, donde los árboles casi forman una bóveda natural antes de alcanzar el barranco de la Pardina.
Guía práctica para tu viaje
Para adentrarte en coche en Añisclo, la vía de acceso más espectacular arranca en la localidad de Escalona, atravesando el estrecho desfiladero de las Cambras hasta llegar a los aparcamientos cerca de San Úrbez (ten en cuenta que en época estival o fines de semana el tráfico de subida puede estar regulado en un solo sentido). Consulta siempre el estado de las carreteras y los senderos en los centros de visitantes del Parque Nacional antes de salir, sobre todo si viajas en épocas de deshielo o lluvia.
Mientras caminas, guarda momentos de silencio y busca un claro entre la vegetación para mirar arriba. El quebrantahuesos es una de las criaturas más fascinantes de la fauna mundial. Es reconocible por sus alas estrechas, su cola en forma de cuña y su llamativo pecho anaranjado. El nombre viene por su peculiar manera de comer, pues se alimenta casi exclusivamente de huesos que lanza desde gran altura contra las rocas para fracturarlos y comerse el tuétano de su interior.
Aunque observarlo volando libre requiere paciencia y una pizca de suerte, estas gargantas son su hogar predilecto y uno de los mejores puntos para esperar a que aparezca. Hazte con unos buenos prismáticos y espera con calma unos minutos en un mirador para ver su silueta sobre las paredes de piedra.
Las Gargantas de Escuaín y los miradores de Revilla
Si quieres multiplicar tus opciones de avistar al quebrantahuesos, muévete al sector vecino de las Gargantas de Escuaín. Allí, el río Yaga ha creado otro cañón impresionante rodeado de bosques de pino y hayas. Toma el sendero de los miradores de Revilla: una ruta circular sencillísima de unos 6 kilómetros que se asoma a balcones naturales colgados sobre el vacío.
Desde estos miradores sobre el barranco de Angonés, la panorámica es brutal y la corriente térmica convierte el aire en una autopista para rapaces. Además, cerca del núcleo de Escuaín encontrarás un observatorio público de aves donde podrás sentarte con calma a observar el cielo.
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