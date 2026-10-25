El pueblo con una de las juderías mejor conservadas de España donde comer las mejores migas con panceta: perfecto para recorrer a pie sus casas de adobe y madera y los castañares de otoño

Si buscas una escapada de otoño que lo tenga todo (historia, bosques espectaculares y una cocina de las que reconfortan el alma), pon rumbo al norte de la provincia de Cáceres. Al llegar a Hervás, lo primero que te va a llamar la atención es la silueta de sus casas, porque aquí las fachadas parecen inclinarse unas sobre otras, hay paredes de adobe y callejuelas empedradas que van a parar al río Ambroz.

Fuente de la Plaza, Hervas, Ambroz / Istock / Rudolf Ernst

Es ese tipo de rincones que solo tienen sentido si se recorren a pie y sin prisas. Es decir, deja el coche y olvídate de planes concretos que lo bonito aquí es perderse entre sus pendientes, cruzar el puente medieval de la Fuente Chiquita y disfrutar de cómo las montañas repletas de castaños y robles empiezan a teñirse de tonos amarillos, rojizos y dorados. Además, del 23 de octubre al 29 de noviembre, el valle celebra la XXIX edición de su famoso Otoño Mágico, repleto de rutas de senderismo, música y actividades culturales.

Adriana Fernández

Un viaje al siglo XIII entre callejones y casas de madera de castaño

No hay mejor manera para empezar esta escapada que hacerlo en el barrio judío, que forma parte de la Red de Juderías de España y está declarado conjunto histórico-artístico. Su origen se remonta al siglo XIII y sus calles conservan casi intacta la esencia de la comunidad hebrea que habitó esta villa durante la Edad Media.

Si te gusta la arquitectura popular, no tienes más que recorrer la emblemática calle Rabilero y los callejones que bajan hacia el río para alucinar con este rincón extremeño. Las viviendas se construyeron adaptándose al terreno y utilizando los materiales de la zona: adobe, teja árabe y madera de castaño. Fíjate cómo en algunos tramos los voladizos y balcones sobresalen tanto que las fachadas de enfrente casi llegan a tocarse.

Una calle del barrio judío de Hervás, en Cáceres / Istock / t

Tras subir hasta la parte alta del pueblo para visitar la iglesia de Santa María de Aguas Vivas (no te saltes este punto porque está ubicada en una antigua fortificación con unas vistas panorámicas increíbles de todo el valle), merece la pena bajar hasta la Fuente Chiquita donde vas a encontrar una bonita postal con el puente medieval sobre el río Ambroz.

Migas con panceta, pimentón y la mejor cocina de cuchara

Después de una buena caminata por las cuestas del casco histórico, llega el momento que seguro estabas esperando: probar la cocina tradicional extremeña. El plato estrella para los días frescos son las migas, con pan de pueblo picado muy fino, humedecido y rehogado a fuego lento con abundante ajo, pimentón de la Vera y tropezones bien crujientes de panceta, chorizo y pimientos fritos.

Migas con panceta / Istock / t

Si quieres probar unas buenas migas (de esas en las que sigues pensando el resto del año) y platos de caza o carne de la comarca, acércate a mesas como las de la Taberna El Patio o la Taberna La Callejilla, en pleno corazón del casco antiguo. En esta época, además, las cartas de los restaurantes se llenan de guisos con setas de la sierra y castañas asadas.

Senderos entre castañares dorados y el Otoño Mágico del Ambroz

Para redondear la escapada, hay que salir del casco urbano y adentrarse en la naturaleza. Las laderas de la sierra que protegen a Hervás albergan uno de los castañares más importantes del sur de Europa.

Valle del Ambroz: un otoño mágico al norte de Cáceres / Istock

Puedes calzarte las botas e iniciar desde el mismo pueblo la ruta del Castañar del Duque: tienes itinerarios que van desde paseos sencillos de 3 kilómetros hasta caminatas más exigentes de 16 kilómetros. Otra opción es seguir el cauce del río hasta la cascada de La Chorrera, un sendero rodeado de vegetación de ribera.