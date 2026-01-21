Ceuta: historia y mar que se viven
Ceuta es una ciudad que se encuentra entre dos mundos. Un espectáculo que puede vivirse tanto por mar como por aire
Un crisol de luces, calles que invitan a perderse, murallas que se recortan sobre el agua… Ceuta es pequeña, pero está cargada de historia y luz, en una combinación perfecta de patrimonio, naturaleza y cultura que se respira en cada rincón. Una excusa maravillosa para escaparse. En ese sentido, las ofertas de Servicios Turísticos de Ceuta hacen el viajar tremendamente accesible. Mediante el programa “Ceuta Emociona” se puede obtener descuentos en transporte marítimo, alojamiento, restauración y experiencias turísticas. Para más información pueden consultar la web: www. turismodeceuta.com.
Pero si te apetece una experiencia única con vistas inigualables, Ceuta está conectada con Algeciras y Málaga vía aérea en helicóptero con la posibilidad de disfrutar de un 65% de subvención para no residentes (www.helity.es). También existe la opción de mar, con billetes de barco de ida y vuelta desde Algeciras que cuestan 32 € para adultos y 16 € para niños, aplicables en fines de semana y periodos vacacionales; aunque los navegantes particulares también se benefician de un 50% de descuento en los atraques del Puerto Deportivo Marina Hércules.
Una vez en tierra, Ceuta se descubre paso a paso. Las Murallas Reales y el Foso Real invitan a recorrer siglos de historia. El Yacimiento de la Puerta Califal, la Basílica Tardorromana, las Murallas Meriníes y los Fortines Neomedievales completan un viaje por el pasado. La Plaza de África concentra la vida de la ciudad, con la Catedral, la Iglesia de África, el Palacio Autonómico y el Monolito a los Caídos en la Guerra de África.
Además, Ceuta también ofrece opciones para los más activos en el deporte: rutas senderistas, kayak, pádel surf, submarinismo, avistamiento de cetáceos, paseos en barco o velero por sus bahías y playas, rutas en bicicleta o alquiler de embarcaciones. Cada actividad permite disfrutar del mar y la montaña en un mismo día, entre paisajes que parecen detenidos en el tiempo.
Ceuta no solo se visita; se vive. Cada esquina, cada edificio, y cada muralla dejan recuerdos que permanecen.
Más información en: www.turismodeceuta.com