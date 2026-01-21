Ceuta: historia y mar que se viven

Pero si te apetece una experiencia única con vistas inigualables, Ceuta está conectada con Algeciras y Málaga vía aérea en helicóptero con la posibilidad de disfrutar de un 65% de subvención para no residentes (www.helity.es). También existe la opción de mar, con billetes de barco de ida y vuelta desde Algeciras que cuestan 32 € para adultos y 16 € para niños, aplicables en fines de semana y periodos vacacionales; aunque los navegantes particulares también se benefician de un 50% de descuento en los atraques del Puerto Deportivo Marina Hércules.