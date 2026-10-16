El fabuloso rascacielos que Gaudí diseñó para Nueva York y que nunca llegó a Manhattan: parece una réplica de la Sagrada Familia en clave futurista

El eco de Gaudí no tiene fronteras. Y su historia, parece no tener límites. Este año se cumple el cien aniversario de la muerte del afamado arquitecto catalán, y aunque parece que ya lo sabemos todo del que fuera (y sigue siendo) el máximo representante del Modernismo en España, todavía quedan misterios por resolver en torno a su obra. Y no nos referimos solo a la construcción de la Sagrada Familia, su gran obra (todavía inacabado).

El skyline de Manhattan podría haber sido diferente si este hotel de Gaudí hubiera visto la luz / Istock / Art Wager

Existen unos bocetos y documentos gráficos relacionados con un rascacielos diseñado para Nueva York que podrían ser de Gaudí. Es cierto que la autoría no está del todo clara, pero la similitud con el templo de la Sagrada Familia y el hecho de que parte de los documentos estén atribuidos a Joan Matamala, colaborador de Gaudí, hacen sospechar que detrás de su diseño estuviera la obra y la mente del catalán. Aunque es algo que todavía no se ha podido confirmar con exactitud.

Redacción Viajar

La historia del Hotel Attraction

Sin embargo, los proyectos existen, y muestran un imponente edificio de formas orgánicas y una torre semicircular de gran altura y cúspide redondeada que no desentonaría nada de nada en el portfolio del arquitecto de principios del siglo XX. Y es que la historia sostiene que se trata del encargo que dos empresarios estadounidenses (de los que nunca ha trascendido sus nombres ni el contrato del proyecto) realizaron en torno al año 1908.

Al proyecto se le conoce como Hotel Attraction y su imagen podría haber sido de lo más rompedora en la isla de Manhattan. Lo más curioso es que el proyecto no se dio a conocer al mundo hasta 1956, es decir, más de 30 años después de la muerte de Gaudí. Y se hizo público a través de los escritos y dibujos de Joan Matamala, escultor discípulo del arquitecto, como decíamos, y que había trabajado en el entorno de la Sagrada Familia.

Cómo sería este rascacielos si hubiera visto la luz

La reconstrucción más difundida muestra un edificio de formas orgánicas, con una gran torre central y volúmenes curvos que recuerdan a algunas de las soluciones arquitectónicas de Gaudí. Y su silueta es radicalmente opuesta a la de los rascacielos que en ese momento de comienzos del siglo XX estaban dando forma a la icónica silueta del skyline de la isla de Manhattan.

Las reconstrucciones académicas basadas en los dibujos atribuidos al proyecto sitúan su altura en torno a los 360 metros. De haberse construido, habría sido una obra extraordinariamente ambiciosa para su época y habría destacado en el perfil urbano de Manhattan.

Inspirado posiblemente en la Sagrada Familia, su trabajo más ambicioso en ese momento / Istock

Un proyecto adelantado a su tiempo (como todo lo que hacía Gaudí)

El programa que se le atribuye al supuesto concepto de Gaudí iba más allá de un hotel convencional: habría incluido espacios para espectáculos, restaurantes y grandes salones. Incluso hay algunas versiones que describen una sala dedicada a Norteamérica en la parte superior, rematada por un mirador y una estrella (muy neoyorquino todo). Al menos así lo muestra la documentación divulgada por Matamala.

La explicación tradicional sobre el abandono del proyecto apunta a las dificultades que habría supuesto desarrollar un proyecto de semejante envergadura desde Barcelona, teniendo en cuenta la dedicación absoluta que en ese momento tenía Gaudí con la Sagrada Familia y unida a los problemas de salud que habría sufrido el arquitecto en aquella época. Pero, como todo lo que gira en torno a este fantástico proyecto, no hay documentación contemporánea suficiente para reconstruir con seguridad qué ocurrió con el supuesto encargo.