El mercado navideño al que querrás viajar este año está bajo un viaducto en la Selva Negra: entre un barranco y dos inmensos arcos de piedra de 40 metros de alto

Hay mercadillos navideños bonitos, y luego está Ravennaschlucht. Su puesta en escena es, posiblemente, la más reconocible de toda la Navidad europea. Y no es para menos: se celebra una pequeña aldea de casetas de madera instaladas bajo un viaducto ferroviario de casi 40 metros de altura, en un desfiladero rodeado de bosque en el corazón de la Selva Negra. Con una escenografía así, ni Papá Noél puede hacerle sombra.

En un lugar remoto de la Selva Negra / Istock / Dmitry Telegin

Merece la pena ir hasta el interior más remoto de Alemania para descubrirlo. Y es que, cuando cae la noche, los arcos del puente se iluminan y el mercado queda envuelto por la oscuridad del valle, creando una escena que es pura magia. No es de extrañar que se haya convertido en el mercadillo más espectacular y auténtico de la Navidad.

Adriana Fernández

El mercadillo navideño más espectacular

No se trata del mercadillo de Navidad más antiguo, ni el más grande ni el que reúne más puestos bajo un mismo techo. En el caso del mercadillo de Ravennaschlucht el gran atractivo está en la ubicación, en ese escenario natural con un importante pasado industrial en el que se celebra. Pero vayamos por partes.

El mercado navideño de Ravennaschlucht no es centenario ni tiene un origen medieval, pero no necesita de una larga historia para ser el más célebre de Alemania. De hecho, es uno de los mercadillos más recientes, ya que comenzó a celebrarse en 2010, lo que hace que tenga menos de dos décadas.

Sobran los motivos para ser el mercadillo más espectacular / Istock

En lo profundo de un desfiladero

Se encuentra en la garganta de Ravenna, en el municipio de Breitnau, en el suroeste de Alemania. Un lugar recóndito de la Selva Negra que lleva por nombre ‘valle del infierno’ (o Höllental). Y es que se trata de un profundo valle de empinadas laderas rocosas (en algunos sitios puede llegar hasta los 600 metros de altura), al sureste de Friburgo. Y la garganta del río Ravenna es uno de los puntos más fascinantes. El lugar es tan especial que hay testimonios que dicen que Goethe, el célebre novelista alemán, paseaba por este lugar en busca de inspiración. Y seguro que la encontró.

En un lugar remoto de la Selva Negra / Istock

El símbolo más característico de su puesta en escena es, precisamente, el viaducto de la línea ferroviaria Höllentalbahn, que cruza la salida del desfiladero. Se trata de una infraestructura de pasado industrial, considerada por muchos historiadores como una obra maestra de la ingeniería del siglo XIX, que alcanza los 40 metros en su punto más alto.

Fechas, horarios y entradas para el Mercadillo de Ravennaschlucht Anota las fechas, porque este año 2026 se celebra del 26 de noviembre al 20 de diciembre. Eso sí, ten en cuenta que solo abre de jueves a domingo. Las entradas estarán disponibles en su web a partir del 14 de octubre a las 10.00h (suelen agotarse pronto).

Bajo su infraestructura se instala este pequeño pueblo de la Navidad, con alrededor de 40 puestos de artesanía, productos regionales, gastronomía y un sendero de belenes iluminados. El resultado es un auténtico mercadillo de cuento. De cuento Navidad.

Cómo llegar a este lugar de cuento

Como decíamos, el Ravennaschlucht se instala bajo el viaducto del Valle del Infierno, a unos 18 kilómetros de Friburgo. Pero aunque incluso por el nombre este parezca un lugar inaccesible, resulta bastante fácil de llegar y de localizar, incluso a pie: hay una ruta de senderismo de unos tres kilómetros que parte desde Hinterzarten. La dificultad del camino es baja (se puede hacer incluso con niños), pero es muy importante ir muy bien abrigados (aunque suene a obviedad, conviene recordarlo).