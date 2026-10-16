Parece Marte, pero está en la Tierra: gargantas rojizas, paredes gigantes y un anfiteatro tallado por la naturaleza

En Salta, al noroeste de Argentina, las paredes rojizas de la quebrada de las Conchas obligan a levantar la mirada. La carretera sigue el río, dobla una curva y deja al descubierto torres de piedra, capas inclinadas y huecos abiertos en la montaña. Para quienes quieren viajar a Argentina , este recorrido hacia Cafayate reúne algunas de las escenas más singulares del paisaje salteño.

Las grandes paredes de arenisca se alzan sobre la vegetación de la quebrada de las Conchas, también conocida como quebrada de Cafayate. / Pedro Carrilho / iStock

La quebrada de las Conchas, el paisaje rojizo del sur de Salta

La ruta nacional 68 atraviesa este espacio protegido al sur de la ciudad de Salta. Cerca de Alemanía, el valle comienza a estrecharse y las laderas ganan protagonismo. El río de las Conchas acompaña un corredor de areniscas, barrancos y montañas desnudas, donde la vegetación aparece de forma dispersa y el suelo cambia de color.

Quienes disfrutan de los paisajes desérticos de Namibia encontrarán aquí otro motivo para detenerse ante las tonalidades de la tierra. Los rojos conviven con bandas amarillentas, grises y verdosas. Basta observar una ladera con calma para distinguir estratos que, desde lejos, parecían del mismo tono.

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Qué descubrir en la Garganta del Diablo, el Anfiteatro y Los Castillos

La Garganta del Diablo se abre como una hendidura profunda, con paredes estriadas e inclinadas. Desde su entrada, la vista asciende por la roca hasta una estrecha porción de cielo. La escala del lugar se aprecia al mirar hacia arriba, sin necesidad de trepar por sus superficies.

Muy cerca, el Anfiteatro cambia la experiencia: sus paredes forman una cavidad cuya acústica amplifica los sonidos. Si coincide la visita con músicos, se puede escuchar cómo resuenan los instrumentos. Más adelante, Los Castillos dibujan torres y murallas naturales. Los nombres ayudan a reconocer figuras en la piedra, como sucede en otros paisajes de roca que se descubren en una ruta por Jordania .

Un estrecho paso entre las paredes rojizas del Anfiteatro, una de las formaciones más sorprendentes de la quebrada de las Conchas. / Pedro Carrilho / iStock

Cómo se formaron las paredes y los relieves de la quebrada

Detrás de estas formas hay sedimentos acumulados, movimientos de la corteza y una larga acción erosiva. El agua y el viento han ido desgastando las rocas hasta modelar los relieves actuales. Los óxidos de hierro explican buena parte de los tonos rojizos; otros minerales contribuyen a ampliar la paleta del paisaje.

¿Te has fijado en las líneas que cruzan las paredes? Permiten distinguir capas que han quedado expuestas y deformadas. Para quienes buscan paisajes geológicos en Islandia , esta quebrada propone otra forma de observar la historia de la Tierra, con procesos y materiales diferentes.

Las paredes rojizas de Los Castillos se elevan sobre la vegetación de la quebrada de las Conchas, en Salta. / istock

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Un recorrido hacia Cafayate para detenerse a mirar el paisaje

El mirador de Tres Cruces permite contemplar el valle y el trazado del río. La Yesera añade laderas de distintos colores, mientras que El Sapo invita a buscar el perfil del animal en una roca aislada. Conviene dejar tiempo para las paradas y los cambios de perspectiva: una formación vista de frente puede adquirir otra silueta al continuar el camino.

Se trata de un entorno protegido, por lo que hay que respetar las indicaciones y evitar alterar o extraer rocas. Al acercarse a Cafayate aparecen los médanos, con sus acumulaciones de arena. Después, la plaza y los puestos de artesanía ofrecen un cambio de ritmo. El recorrido puede terminar con un paseo tranquilo por Cafayate, sin llenar cada hora de nuevas visitas.

Vista aérea de la carretera que atraviesa las tierras rojizas y la vegetación de la provincia de Salta. / lechatnoir / iStock

Salta, una ciudad de plazas, peñas y cultura del noroeste argentino

De regreso a la capital provincial, la plaza 9 de Julio concentra parte de la vida urbana, junto a la catedral de fachada rosada y el Cabildo. La iglesia de San Francisco aporta otra estampa reconocible. Quienes disfrutan de las plazas y el patrimonio de los pueblos de Puebla pueden encontrar afinidad con esta manera de conocer una ciudad caminando por su centro histórico.

Por la noche, las peñas acercan al folclore del noroeste: guitarras, bombos, zambas y chacareras forman parte de la experiencia. Las empanadas salteñas, los tamales y las humitas permiten probar su cocina. La música y la mesa prolongan el viaje después del paisaje, con tiempo para escuchar y compartir la cena.

Vista aérea de la iglesia de San Francisco y del centro histórico de la ciudad de Salta. / Cristian Martin / iStock

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