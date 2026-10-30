Hotel Áura Museum: un museo secreto que cuenta la historia de Lisboa

A orillas del río Tajo y con vistas al Océano Atlántico, donde las calles empedradas de la Baixa Pombalina custodian siglos de historia, se alza el Áurea Museum, lugar donde la elegancia contemporánea convive con los ecos del pasado.

Áurea Museum (Lisboa) / D. R.

Más que un hotel, tras sus puertas se despliega toda una experiencia inmersiva para quienes buscan algo más que una simple habitación con vistas. Aquí, cada rincón revela un fragmento del legado histórico de Lisboa. Construido sobre los vestigios del antiguo Palacio de Coculim, que fue destruido por el devastador terremoto del siglo XVI, el edificio susurra historias a quienes se dejan guiar por la curiosidad y ansían descubrir secretos.

El pasado de Lisboa se despliega ante nuestros ojos en el interior del Áurea Museum. / D. R.

Un diálogo entre lo ancestral y lo vanguardista. La propuesta del Áurea Museum va más allá del turismo cultural convencional. En sus entrañas, bajo el diseño cuidado y contemporáneo de sus estancias, se despliega un museo que narra con esmero el paso de las civilizaciones: desde los comerciantes fenicios hasta los navegantes que cruzaron los océanos. Vestigios originales de murallas, suelos romanos y objetos cotidianos de otros tiempos se conservan in situ, regalando al viajero una mirada a la Lisboa de ayer.

Las habitaciones están decoradas con mapas antiguos. / D. R.

La preservación del pasado no está reñida con la máxima comodidad. Las habitaciones destacan por la calidez de una decoración que mezcla elegancia y modernidad. Las paredes, decoradas con mapas antiguos, están surcadas por antiguas rutas de navegación que nos transportan a una época de aventuras, descubrimientos y nuevos mundos.

El hotel cuenta además con todo tipo de instalaciones para el descanso y el relax, como su piscina interior, la sala de masajes o el baño turco. El Áurea Museum forma parte de la colección Áurea Hotels, una selección de establecimientos que se emplazan en edificios históricos donde el legado y la historia se combinan. Cada hotel es un refugio patrimonial desde el que explorar destinos que tienen mucho que contar.

Áurea Museum 5*. Rua Cais de Santarém, 52 Lisboa 1100-104 Portugal

www.aureamuseum.com