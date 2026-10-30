La ciudad más fascinante del mundo es un viaje al corazón de la Ruta de la Seda: Patrimonio de la Humanidad y con calles que te devuelven más de 2.000 años atrás

En febrero de 1220, después de doce días de asedio, Gengis Kan entró a caballo en la mezquita del viernes de una de las ciudades más ricas de la Ruta de la Seda. Según las crónicas, desde allí se dirigió a sus habitantes para decirles que habían cometido grandes pecados y que él era "el castigo de Dios". Después, sus tropas le prendieron fuego. Como casi todo era de madera, ardieron las casas, los mercados y una de las bibliotecas más famosas del mundo islámico, y los edificios de piedra que quedaron en pie fueron derribados.

Té tradicional servido en una bandeja dorada con vistas a la plaza Poi Kalon en Bujará / Istock / IRINA SCHMIDT

Solo una construcción se salvó por voluntad del conquistador. La tradición cuenta que el kan levantó la vista hacia una torre de ladrillo de más de 45 metros, se quedó impresionado y ordenó que nadie la tocara. Ocho siglos después, ese minarete sigue marcando el horizonte de la ciudad que la UNESCO considera "el ejemplo más completo de ciudad medieval de Asia Central". El organismo destaca además que su tejido urbano ha llegado a nuestros días en gran parte intacto, con un trazado que conserva buena parte de las calles del siglo XVI sobre un lugar habitado desde hace más de 2.500 años. Es Bujará, una de las ciudades más fascinantes de Uzbekistán.

Castillo de Bujará. / Istock

La torre que perdonó Gengis Kan

El minarete Kalyan se levantó en 1127 por orden del soberano karajánida Arslan Khan. Mide 45,6 metros, casi 48 si se cuenta su remate, y durante siglos fue mucho más que un lugar desde el que llamar a la oración: servía de atalaya para vigilar la llegada de enemigos. También tuvo un uso más siniestro. Hasta comienzos del siglo XX, según los relatos de viajeros, desde lo alto se arrojaba a los condenados, y de ahí el nombre de "torre de la muerte" con el que se la conoció.

Minarete y mezquita de Kalyan, Bujará / Istock / Alexey Kolganov

Visto de cerca, el minarete es un tratado de geometría en ladrillo cocido, con bandas horizontales de dibujos distintos que se suceden de la base a la linterna. A sus pies se extiende el conjunto de Po-i-Kalyan, "al pie de lo grande", que reúne la mezquita del mismo nombre, levantada sobre las ruinas de la que quemaron los mongoles y capaz de acoger a miles de fieles en su patio, y la madrasa de Mir-i-Arab, del siglo XVI, cuyas dos cúpulas turquesa siguen acogiendo hoy a estudiantes de teología.

La ciudad de los libros

Mucho antes de la llegada de los mongoles, Bujará ya era una ciudad con más de mil años de historia. Se fundó hacia el siglo VI antes de Cristo, hace más de 2.500 años, en un oasis regado por el río Zeravshan, y hacia el año 850 se convirtió en la capital del imperio samánida, la dinastía persa que la transformó en uno de los grandes centros intelectuales del mundo islámico. Sus bibliotecas atraían a sabios de todo Oriente, y en ellas se formó un joven nacido en el año 980 en una aldea cercana, Afshona, que con los años sería conocido en Occidente como Avicena, el médico y filósofo cuyo Canon de medicina se estudió en las universidades europeas durante siglos.

Arca de Bujará, Uzbekistán / Istock / Diego.Fiore

De aquella época dorada queda un único edificio. El mausoleo de los samánidas, construido en el siglo X como panteón de la dinastía, estaba enterrado bajo el barro y la arena que habían arrastrado las crecidas cuando llegaron los ejércitos de Gengis Kan, de modo que pasaron de largo sin verlo. Permaneció oculto durante siglos hasta que los arqueólogos lo exploraron en 1924. Es un cubo perfecto rematado por una cúpula, y sus muros de ladrillo cocido forman celosías, damas y tramas de cestería que cambian con la luz a lo largo del día. Está considerado el edificio funerario más antiguo de la arquitectura de Asia Central.

Bajo las cúpulas del bazar

La Bujará comercial, la que hizo rica a la ciudad en la Ruta de la Seda, se recorre bajo techo. En el siglo XVI, la dinastía de los shaibánidas cubrió los principales cruces de calles con grandes cúpulas de ladrillo, y cada una se especializó en un oficio. De las seis originales se conservan cuatro, porque las otras dos fueron destruidas en 1920. En la de Toki Zargaron, la más grande, trabajaban los joyeros y se acuñaban las tangas de plata, la moneda de la ciudad. En la de Toki Sarrofon se instalaban los cambistas, que convertían las divisas de los mercaderes llegados de China, Persia o Rusia y les concedían créditos. En la de Toki Telpak Furushon se vendían gorros de lana, turbantes y casquetes, y antes había sido el mercado de los libreros. Muy cerca, el Tim Abdullah Khan, con sus 56 galerías, era el gran mercado de la seda y las alfombras.

Bazar de Toki Zargaron / Istock

Hoy esas mismas cúpulas siguen llenas de puestos de cerámica, bordados suzani, cuchillos y especias, y entre una y otra aparece uno de los edificios más curiosos de la ciudad. La mezquita de Magoki Attori tiene el suelo unos cuatro metros y medio por debajo del nivel de la calle, enterrada por las capas de tierra que dejaron los siglos. Su nombre significa algo así como "en el foso", y ya en el siglo X un cronista la describía medio oculta. Se levantó sobre un antiguo templo del fuego, junto a un mercado preislámico de perfumes y especias, y su fachada actual es del siglo XII. Durante un tiempo, antes de que la ciudad tuviera su primera sinagoga, los judíos de Bujará rezaban en ella. Hoy acoge un museo de alfombras.

Té junto al estanque

Cuando cae la tarde, la vida de Bujará se reúne en torno a Lyabi-Hauz, un estanque rectangular de 46 por 36 metros construido hacia 1620. Durante siglos fue una de las grandes reservas de agua de la ciudad, y hoy sus orillas, sombreadas por árboles centenarios, están ocupadas por las mesas de las casas de té. Junto al agua, una estatua recuerda a Nasreddín Hoja, el sabio burlón de los cuentos populares, montado en su burro.

Estanque en el centro de Bujará. / Istock

Tres edificios cierran la plaza. Al norte, la madrasa de Kukeldash, de 1568, es la más grande de Bujará, con 80 por 60 metros. Enfrente se alzan la jánaca y la madrasa que mandó levantar el visir Nadir Divan-Begi, tío del emir, a comienzos del siglo XVII. La portada de la madrasa guarda una de las imágenes más sorprendentes de la ciudad: dos simurgs, las aves fabulosas de la mitología persa, sujetan con sus garras a unos ciervos blancos en torno a un sol con rostro humano, una escena poco habitual en un arte que evita representar seres vivos.

A unos minutos a pie, en un barrio residencial, aparece uno de los edificios más fotografiados de Bujará. Chor Minor se terminó en 1807 por encargo de Khalif Niyaz-kul, un rico comerciante de origen turcomano, y sus cuatro torres rematadas por cúpulas azules le dan su nombre, que significa "cuatro minaretes". En realidad, las torres nunca sirvieron para llamar a la oración: el edificio funcionaba como mezquita de una madrasa hoy desaparecida, y tres de ellas se usaban como almacén.

Plaza Lyabi Khause en Bujará / Istock

La fortaleza de los emires

El poder vivía en el Ark, una ciudadela amurallada que se levanta sobre una colina artificial. La leyenda atribuye su fundación al héroe Siyavush, que según el Shahnameh cortó una piel de toro en tiras finísimas para cercar con ellas el terreno donde levantó su palacio. Los arqueólogos han encontrado restos de murallas del siglo IV antes de Cristo bajo sus muros actuales, que alcanzan entre 16 y 20 metros de altura y encierran casi cuatro hectáreas. Dentro se visitan la sala del trono, el patio de las coronaciones, la mezquita de la corte y varios museos.

Fortaleza de Bujará. / Istock / Sergejeva Elena

La explanada que se abre ante su puerta fue escenario de uno de los episodios más oscuros del siglo XIX. En junio de 1842, el emir Nasrullah Khan ordenó decapitar allí a dos oficiales británicos, Charles Stoddart y Arthur Conolly, enviados a Asia Central en plena rivalidad entre Gran Bretaña y Rusia. Conolly había bautizado esa pugna con el nombre que ha pasado a la historia: el Gran Juego. Frente a la fortaleza, la mezquita de Bolo Hauz, de 1712, conserva un pórtico de esbeltas columnas de madera tallada que se reflejan en el estanque.

El último capítulo de la Bujará de los emires se escribió en 1920, cuando el Ejército Rojo tomó la ciudad, bombardeó el Ark y obligó a huir a su último soberano, Alim Khan. A las afueras se conserva el palacio de verano que había terminado dos años antes, Sitorai Mohi Hosa, "el palacio semejante a las estrellas y la luna", donde artesanos bujaríes e ingenieros rusos mezclaron fachadas europeas con salones de estuco y espejos de estilo oriental. Hoy alberga el museo de artes decorativas, con porcelanas chinas y japonesas, joyas y tejidos bordados en oro.

Madrasa chor menor en Bujará, Uzbekistán / Istock

Cómo llegar desde España

Una de las mejores opciones para viajar a Bujará desde España es Uzbekistan Airways, la aerolínea de bandera del país. Desde su base en Taskent conecta con buena parte de Europa: vuela a París, Fráncfort, Múnich, Milán, Roma, Londres, Riga y Estambul, ciudades con vuelos frecuentes desde los grandes aeropuertos españoles.

Para quien viaja a Bujará, la compañía tiene una ventaja añadida: vuela directamente entre Estambul y el aeropuerto de la ciudad, de modo que basta un enlace en Turquía para aterrizar a pocos kilómetros del casco antiguo. Desde Taskent, sus vuelos nacionales la conectan también con Bujará, y la aerolínea vive un momento de renovación: sus rutas de largo radio vuelan con Boeing 787 Dreamliner, y en septiembre de 2025 encargó hasta 22 aviones más de este modelo, la mayor compra de su historia.

Quien prefiera el tren puede llegar desde la capital en el Afrosiyob, el tren de alta velocidad uzbeko, que alcanza los 250 kilómetros por hora. Desde agosto de 2016, cuando la línea se prolongó desde Samarcanda, el trayecto entre Taskent y Bujará dura unas tres horas y veinte minutos, frente a las siete que se necesitaban antes.