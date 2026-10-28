Viaje a Cambridge, la ciudad más bonita de Inglaterra para escaparte un fin de semana: 31 colleges, curiosidades históricas y qué no te puedes perder en tu viaje

La sensación es la de haber dado un salto atrás en el tiempo. O de haberte colado, sin saber muy bien cómo ni por dónde, en un plató. Cambridge es tan Cambridge que parece irreal. Esta ciudad inglesa, que más que urbe es una sucesión de colleges, mantiene cientos de rarezas combinadas con una belleza inmortal. Un viaje a Cambridgepuede comenzar bajo la bóveda de abanico de King’s College y continuar ante un reloj que acelera y retrasa el paso del tiempo, un puente atribuido erróneamente a Newton o el pub donde se anunció el descubrimiento de la estructura del ADN.

Fundada en 1209, la Universidad de Cambridge acumula más de ocho siglos de historia. Por sus aulas pasaron Isaac Newton, Charles Darwin, Alan Turing y Stephen Hawking, pero el peso académico convive con un mercado animado, pubs históricos, parques, comercios independientes y el río Cam. Y es el centro neurálgico de la ciudad.

Un paseo por el río en Cambridge / Unsplash / Nat Weerawong

Cambridge y su universidad: una ciudad formada por 31 colleges

La Universidad de Cambridge no dispone de un único campus. Sus estudiantes pertenecen a uno de los 31 colleges, donde se alojan y desarrollan parte de su vida académica, aunque compartan clases con alumnos de otros centros. Cada institución conserva sus propios edificios, jardines, bibliotecas y tradiciones.

Peterhouse, fundado en el siglo XIII, es el college más antiguo. Trinity Hall data de 1350; Pembroke destaca por su capilla; y St John’s y Clare se reconocen también por sus puentes sobre el río Cam. La sucesión de patios, capillas y edificios medievales explica que el centro urbano parezca una extensión de la universidad.

Algunas normas recuerdan que no todos los espacios funcionan como lugares turísticos. En buena parte de los colleges, pisar el césped está reservado a los profesores —y, según la tradición, a los patos—, mientras que determinados patios o edificios limitan sus horarios de acceso.

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Qué ver en Cambridge: King’s College, Corpus Clock y los puentes del río Cam

La capilla de King’s College es el edificio más reconocible de Cambridge. Su construcción se prolongó durante casi un siglo y su interior conserva una de las bóvedas de abanico de piedra más grandes y complejas del mundo. Conviene observar el conjunto desde King’s Parade y volver a contemplarlo desde el río.

Muy cerca aparecen Senate House, donde se celebran las graduaciones, y el Corpus Clock. Este reloj dorado carece de agujas y números tradicionales; y para indicar la hora emplea un juego de luces mientras un insecto mecánico parece devorar el tiempo. Eso sí, no te fíes mucho de él para llegar a tiempo a clase: su movimiento irregular solo coincide con la hora exacta cada cinco minutos.

El recorrido continúa por el Puente Matemático de Queens’ College y el Puente de los Suspiros de St John’s. Según la leyenda, el primero a Isaac Newton y fue construido sin elementos metálicos. Lamentamos afirmar que la leyenda se equivoca: en realidad, se levantó después de su muerte y siempre incorporó pernos. Para obtener una panorámica del centro (y una de las mejores vistas de Cambridge) se puede subir a la torre de Great St Mary’s.

Las maravillas arquitectónicas que ocultan los edificios de Cambridge / Unsplash / Chris Boland

Cambridge desde el río: cómo recorrer la ciudad en batea

El punting consiste en navegar por el río Cam en una embarcación plana impulsada mediante una pértiga. El trayecto permite contemplar desde el agua edificios y jardines universitarios que no siempre son visibles desde las calles, además de pasar bajo algunos de sus puentes más conocidos.

Los paseos pueden contratarse con remero o realizarse de forma independiente. Y aquí viene la parte más interesante: muchos guías son estudiantes o antiguos alumnos y acompañan la navegación con historias sobre los colleges y la vida universitaria. Los recorridos habituales pasan frente a King’s College, la Wren Library y el Puente de los Suspiros.

Quienes busquen una actividad más física pueden recorrer el río en tabla de paddle surf. También es posible seguir a pie sus orillas hacia el norte de la ciudad, un paseo especialmente agradable cuando se dispone de más de una jornada.

El río de Cambridge / Unsplash / Kelsey Farish

Tradiciones que no te puedes perder en Cambridge: cenas que parecen sacadas de Harry Potter, pubs históricos y leyendas eternas

Parte de la experiencia de viajar a Cambridge es creernos durante un ratito que formamos parte de esa excepcional forma de vida anclada en otro siglo. Las cenas formales de algunos colleges mantienen ritos centenarios: profesores y estudiantes visten toga académica y se sientan en comedores que recuerdan inevitablemente a los de Harry Potter. Durante el verano, alojarse en uno de estos centros permite conocer desde dentro unos espacios que habitualmente se visitan solo durante unas horas.

Las leyendas forman parte del recorrido. El pub más célebre es The Eagle, cuyo techo conserva nombres e insignias grabados por soldados de la RAF con mecheros, velas y pintalabios durante la Segunda Guerra Mundial. El mismo pub quedó vinculado a la historia de la ciencia en 1953, cuando Francis Crick y James Watson anunciaron allí el descubrimiento de la estructura del ADN. La ciudad conserva así una relación continua con figuras como Newton, Darwin, Turing y Hawking, cuyos trabajos trascendieron los límites de la universidad.

La arquitectura medieval de Cambridge / Unsplash / Victoria Delendrea

Dónde comer y salir en Cambridge

The Eagle es una de las direcciones más conocidas por su historia científica y militar. The Anchor ofrece el ambiente de un pub inglés junto al río, mientras Fitzbillies funciona como alternativa para desayunar o tomar un brunch. El mercado de Market Square incorpora puestos cambiantes y propuestas gastronómicas de distintas partes del mundo.

El centro concentra restaurantes, cafeterías y pubs entre King’s Parade, Rose Crescent, Petty Cury y St Edward’s Passage. Al alejarse unas calles aparecen negocios independientes y establecimientos menos condicionados por el tránsito de visitantes.

Todo en Cambridge gira alrededor de la universidad / Unsplash / Nathalia Arantes

Dónde alojarse en Cambridge

El centro es la zona más cómoda para una primera visita, ya que permite llegar caminando a los principales colleges, museos, comercios y restaurantes. Round Church Street ofrece una ubicación residencial muy próxima a los lugares de interés, alrededor de una iglesia circular del siglo XII.

Romsey, nuestro particular favorito, reúne cafeterías, tiendas independientes y establecimientos vintage en un entorno menos monumental. Otra opción consiste en dormir durante el verano en las habitaciones de algunos colleges, una experiencia que puede incluir el desayuno en sus comedores históricos.

Los imponentes college de Cambridge / Unsplash / Ben Wicks

Cómo llegar a Cambridge desde Londres y sus aeropuertos

Los trenes más rápidos desde London King’s Cross tardan aproximadamente 50 minutos, lo que convierte Cambridge en una excursión sencilla desde la capital británica. Desde el aeropuerto de Stansted, situado a 48 kilómetros, el tren directo tarda alrededor de media hora y el autobús, unos 40 minutos.

Una vez en Cambridge, el centro puede recorrerse a pie; y el transporte público resulta útil para llegar desde la estación o desplazarse hacia zonas periféricas. La catedral de Ely queda a entre 15 y 20 minutos en tren.

Las callejuelas de Cambridge / Unsplash / Les Elby

¿Cuál es la mejor época para viajar a Cambridge?

La primavera ofrece jardines en flor y días adecuados para caminar, aunque la lluvia continúa siendo frecuente. En verano, las temperaturas suelen ser templadas y las jornadas más largas favorecen los paseos por el río y las actividades al aire libre. El otoño mantiene temperaturas frescas, pero tiñe los parques de tonos dorados y permite vivir en primera persona la emoción del comienzo de curso. Por último el invierno, con medias de entre 0 y 8 °C, presenta días más cortos, lluvias ligeras y heladas ocasionales, aunque permite recorrer la ciudad con menos visitantes.

La belleza del otoño en Cambridge / Unsplash / Devin Kleu

Cómo organizar un viaje a Cambridge

Aunque Cambridge puede conocerse en una excursión desde Londres, pasar una noche permite visitar más colleges, navegar por el Cam y recorrer el centro sin concentrar todo en unas horas. Los accesos y horarios de los edificios universitarios pueden variar, por lo que conviene seleccionar previamente las visitas prioritarias y reservar el punting o el alojamiento dentro de un college cuando formen parte del viaje.

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