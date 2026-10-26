Samarcanda, la ciudad de las cúpulas azules: la plaza más espectacular de la Ruta de la Seda y la tumba de Tamerlán en un Patrimonio de la Humanidad único en el mundo

Cuando los soldados de Alejandro Magno llegaron a ella en el año 329 antes de Cristo, la ciudad que los griegos llamaron Maracanda ya era la capital de la Sogdiana, una de las provincias del imperio persa. Llevaba entonces varios siglos en pie: su primer asentamiento, Afrasiab, se levantó en el siglo VII antes de Cristo sobre una colina que todavía se conserva a las afueras como reserva arqueológica. Por sus calles pasaron después los ejércitos árabes, que la conquistaron a comienzos del siglo VIII, y las caravanas que llevaban seda, especias y papel entre China y el Mediterráneo.

Plaza Registán en Samarcanda, Uzbekistán / Istock / IRINA SCHMIDT

El papel, de hecho, tiene aquí uno de sus capítulos más curiosos. Tras la batalla de Talas, en el año 751, los prisioneros chinos revelaron el secreto de su fabricación, y en esta ciudad se fundó el primer molino de papel del mundo islámico. Aquella prosperidad terminó de golpe en 1220, cuando las tropas de Gengis Kan saquearon una ciudad que rondaba entonces el medio millón de habitantes. Su resurrección llegó de la mano de otro conquistador, que en 1370 la eligió como capital de su imperio y dedicó los siguientes 35 años a levantarla de nuevo. Era Tamerlán, y la ciudad es Samarcanda.

Una ciudad plagada de un imponente azul. / Istock

La plaza de arena

Todo viaje a Samarcanda acaba en el Registán, y conviene pisarlo al menos dos veces: a primera hora, cuando la plaza está casi vacía y el sol empieza a encender los azulejos, y al atardecer, cuando la piedra se vuelve del color de la miel. Su nombre significa en persa "lugar de arena", y durante siglos fue el corazón de la ciudad: allí se leían las proclamas reales, se celebraban los mercados y desembocaban las caravanas que cruzaban Asia Central. Hoy la cierran por tres lados otras tantas madrasas, las escuelas coránicas que se levantaron a lo largo de dos siglos y medio y que la convierten en uno de los conjuntos más impresionantes de toda la arquitectura islámica.

Plaza del Registán, en Samarcanda. / Istock / PATRICIA TIMMONS

La más antigua es la de Ulugh Beg, nieto de Tamerlán, que la levantó entre 1417 y 1420. El príncipe era también astrónomo y matemático, llegó a dar clases en ella y la convirtió en uno de los grandes centros de estudio del Oriente islámico, donde la astronomía se enseñaba junto a la teología. El gran arco de su portada se decora con estrellas de azulejo, un guiño a la pasión de su fundador. Uno de sus minaretes empezó a inclinarse en 1918, y en 1932 el ingeniero ruso Vladímir Shújov consiguió enderezarlo tras una década de preparativos.

Dos siglos después, el gobernador Yalangtush Bahadur mandó construir enfrente la madrasa de Sher-Dor, entre 1619 y 1636, casi como un reflejo de la de Ulugh Beg. Su portada sorprende con una escena poco habitual en un arte que evita representar seres vivos: dos felinos, tigres o leones según quien los mire, persiguen a unos ciervos y llevan sobre el lomo un sol con rostro humano. Su nombre significa precisamente "la que tiene leones".

Fachada de la madrasa de Registán, en Samarcanda. / Istock / 5

El mismo gobernador cerró la plaza con la de Tilya-Kori, "la dorada", levantada entre 1646 y 1660, que sirvió además como mezquita principal de la ciudad. Su sala de oración está cubierta de pan de oro, y los dibujos de su techo crean la ilusión de una cúpula. En las celdas donde dormían los estudiantes, abiertas a los patios interiores de las tres madrasas, trabajan hoy artesanos que venden bordados suzani, cerámica y miniaturas pintadas a mano.

Madrasa Tilya-Kori, Samarcanda. / Istock

Cuando cae la noche

El Registán tiene dos vidas, y la segunda empieza al anochecer. Cada noche de la temporada cálida, las fachadas de las tres madrasas se convierten en la pantalla de un espectáculo de luz y música de unos 20 o 25 minutos, que en otoño arranca hacia las ocho de la tarde y al que sigue un segundo pase con láser en 3D. Puede verse gratis desde el exterior del recinto, sentado en unas gradas que miran a la plaza, o desde dentro con la entrada al conjunto.

Registán al anochecer. / Istock / YUAN_WENDI

Lo que se proyecta es un viaje por la historia. La narración arranca en las primeras civilizaciones, pasa por Egipto y Roma y avanza siglo a siglo hasta llegar a Asia Central, la Ruta de la Seda y la propia Samarcanda, con sus caravanas y los soberanos que levantaron la plaza. Sus responsables, la dirección del conjunto del Registán, subrayan que el guion se apoya en hechos históricos reales y que en él trabajaron más de un centenar de especialistas, entre diseñadores, historiadores, expertos en mapeado 3D y realizadores. La técnica, conocida como 3D mapping, ajusta cada imagen al relieve de las portadas, de modo que los arcos, los minaretes y los paneles de azulejo parecen cambiar de forma y de color, del azul al oro y al verde, al ritmo de una banda sonora que mezcla melodías tradicionales uzbekas con música actual.

La tumba de Tamerlán

A pocos minutos a pie, una sola cúpula azul de unos 15 metros de diámetro corona el Gur-e Amir, el mausoleo de la dinastía timúrida. Tamerlán lo mandó construir en 1403 para su nieto favorito y heredero, Muhammad Sultán, muerto de forma repentina. Dos años después, en 1405, el propio conquistador murió mientras preparaba una campaña contra China, y como los caminos inundados impedían llevar su cuerpo hasta la tumba que se había reservado en su ciudad natal, Shahrisabz, fue enterrado aquí. Su nieto Ulugh Beg colocó sobre la sepultura un enorme bloque de jade verde oscuro.

Mausoleo de Gur-e-Amir, / Istock

Una inscripción advierte de un castigo terrible para quien perturbe la tumba. En 1941, un equipo de arqueólogos soviéticos la abrió, y el antropólogo Mijaíl Gerasimov reconstruyó el rostro de Tamerlán a partir de su cráneo. Al día siguiente, Alemania invadía la Unión Soviética. Desde entonces, la leyenda de la maldición acompaña a cada visita.

Las cúpulas que miran al cielo

Samarcanda guarda otros tres lugares imprescindibles. La mezquita de Bibi-Khanym, que la tradición atribuye a la esposa de Tamerlán, fue una de las más grandes de su tiempo; un terremoto la dejó casi en ruinas en 1897 y hoy se puede visitar restaurada. Muy cerca, el conjunto de Shah-i-Zinda reúne una calle entera de mausoleos de azulejo en torno a la tumba de Qutham ibn Abbas, primo del profeta Mahoma.

Vista de la mezquita Bibi-Khanym en Samarcanda, Uzbekistán / Istock

El tercero habla de ciencia. Hacia 1420, Ulugh Beg, el nieto astrónomo de Tamerlán, construyó a las afueras un gran observatorio con un sextante gigantesco excavado en la colina, con el que elaboró uno de los catálogos de estrellas más precisos de su época. Fue destruido en 1449, y hoy se visitan los restos del instrumento.

La UNESCO incluyó la ciudad en su lista del Patrimonio Mundial en 2001 como "Samarcanda, encrucijada de culturas", y destaca que conjuntos como el Registán o la mezquita de Bibi-Khanym influyeron en la arquitectura islámica de toda una región.

La necrópolis de Shazhi-Zinda en Samarcanda / Istock

Cómo llegar desde España

Una de las mejores opciones para llegar a Samarcanda desde España es Uzbekistan Airways, la aerolínea de bandera del país. Desde su base en Taskent, la capital, conecta con buena parte de Europa: vuela a París, Fráncfort, Múnich, Milán, Roma, Londres, Riga y Estambul, ciudades con vuelos frecuentes desde los grandes aeropuertos españoles. En Taskent, la propia compañía enlaza con sus vuelos nacionales a Samarcanda, de modo que el viaje completo puede hacerse con un único billete.

La aerolínea vive un momento de renovación. Sus rutas de largo radio vuelan con Boeing 787 Dreamliner, y en septiembre de 2025 encargó hasta 22 aviones más de este modelo, la mayor compra de su historia. Su presidente, Shukhrat Khudaikulov, definió entonces el Dreamliner como "la piedra angular" de sus vuelos de largo radio.

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Quien prefiera el tren tiene en Taskent el Afrosiyob, de alta velocidad, que lleva el nombre del primer asentamiento de la ciudad y llega a Samarcanda a velocidades de hasta 250 kilómetros por hora, por una línea abierta en 2011. Y si subes te llevarás una sorpresa... pues muchos de ellos son los míticos TALGO españoles, vendidos al país hace ya más de una década.