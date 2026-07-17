Este país te hará replantearte si conoces Europa: ciudades otomanas, playas turquesa y lagos de cuento

Albania se ha convertido en uno de los destinos más interesantes de Europa para quienes buscan un viaje todavía sorprendente, cercano y lleno de contrastes. En pocos días, el país permite pasar de la energía de Tirana a las playas del sur, de ciudades otomanas declaradas Patrimonio Mundial a carreteras de montaña, pueblos de piedra, lagos balcánicos y una gastronomía marcada por el Mediterráneo, los Balcanes y la herencia otomana.

El skyline de Tirana muestra la Albania más contemporánea, entre memoria histórica y nuevos iconos urbanos. / Fani Kurti

El itinerario propuesto por Club VIAJAR y PANGEA, con precios desde 3.850 euros por persona, permite descubrir Albania en 11 días a través de una ruta que combina Tirana, Vlora, Saranda, Gjirokastra, Berat, Ohrid, Korça y regreso a Tirana, en un viaje pensado para quienes quieren explorar el país con una visión amplia, más allá de sus playas.

Es una propuesta muy completa porque une varias Albanias en un solo recorrido: la capital contemporánea, la costa jónica, las ciudades históricas del interior, el ambiente balcánico de Korça y la parada en Ohrid, ya en Macedonia del Norte, que añade al viaje uno de los grandes lagos culturales y paisajísticos de la región.

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Qué ver en un viaje a Albania

Tirana: la capital que explica la nueva Albania

El viaje comienza en Tirana, una capital cada vez más dinámica, colorida y vital. Sus plazas, cafés, museos, avenidas y edificios de distintas épocas ayudan a entender la transformación del país en las últimas décadas. Es una ciudad perfecta para empezar a tomarle el pulso a Albania antes de salir hacia la costa y el interior.

La plaza Skanderbeg concentra algunos de los edificios más representativos de Tirana. / alexandr bormotin

Entre sus visitas más interesantes están la plaza Skanderbeg, el Bunk’Art, el barrio de Blloku y los espacios que recuerdan la historia reciente del país. Tirana funciona como introducción urbana y cultural a un destino que sorprende precisamente por la mezcla entre memoria, energía joven y ganas de futuro.

Bunk’Art, en Tirana, permite acercarse a la historia reciente de Albania desde uno de sus espacios más singulares. / ivotheeditors

Vlora y Saranda: la Albania que mira al mar

La ruta continúa hacia Vlora, una de las grandes puertas de entrada a la costa albanesa. Situada entre el Adriático y el Jónico, permite empezar a descubrir esa Albania luminosa de playas, paseos marítimos, bahías y carreteras que avanzan junto al mar.

Más al sur aparece Saranda, uno de los nombres más conocidos de la Riviera albanesa. Desde aquí se puede disfrutar del ambiente costero del país y acercarse, si el itinerario lo permite, a algunos enclaves naturales y arqueológicos del entorno. Esta etapa aporta al viaje la dimensión mediterránea: agua azul, cocina de mar, terrazas y la sensación de estar descubriendo una costa europea que todavía conserva margen para la sorpresa.

Himarë, en el condado de Vlorë, muestra la Albania más mediterránea, con casas frente al mar, aguas turquesas y montañas cayendo sobre la costa. / Andrey Danilovich

Gjirokastra: la ciudad de piedra

Después de la costa, el viaje se adentra en el interior hasta Gjirokastra, una de las ciudades más singulares de Albania. Conocida por sus casas de piedra, sus calles empinadas y su gran fortaleza, conserva una de las estampas urbanas más reconocibles del país.

La fortaleza de Gjirokastra conserva una de las imágenes más reconocibles de la ciudad de piedra. / Envi Taraku

Gjirokastra permite entender la huella otomana en Albania y el peso de la arquitectura tradicional en el sur del país. Pasear por su casco histórico, subir al castillo y observar los tejados de piedra ayuda a cambiar completamente de registro tras los días de costa.

Berat: mil ventanas sobre el valle

La ruta continúa hacia Berat, otra de las grandes joyas históricas de Albania. Su casco antiguo, sus barrios escalonados y sus casas blancas abiertas al valle le han dado el sobrenombre de la “ciudad de las mil ventanas”, una de las imágenes más reconocibles del país.

Berat, la ciudad de las mil ventanas, es una de las grandes joyas patrimoniales de Albania. / Fani Kurti

Berat es una parada esencial para quienes buscan patrimonio, arquitectura tradicional y una Albania más pausada. Sus barrios históricos, el castillo habitado y las vistas sobre el río Osum convierten esta etapa en uno de los momentos más fotogénicos y culturales del itinerario.

Ohrid y Korça: el giro balcánico del viaje

La ruta suma después una etapa muy especial en Ohrid, ya en Macedonia del Norte. Su lago, su casco histórico, sus iglesias y su ambiente tranquilo añaden al viaje una lectura balcánica muy interesante, conectada con la historia, la espiritualidad ortodoxa y los grandes paisajes lacustres de la región.

El lago Ohrid añade al viaje una de las postales más bellas de los Balcanes, entre patrimonio, agua y montaña. / Tunatura

De regreso a Albania, Korça aporta otra escala distinta. Es una ciudad de aire cultural, mercados, calles con cafés y un entorno montañoso que permite completar el recorrido antes de volver a Tirana. Esta última parte del viaje muestra una Albania interior, menos playera y más vinculada a los Balcanes.

Qué no perderse en Albania

En un viaje por Albania conviene combinar costa, ciudades históricas y vida local. La ruta permite disfrutar de la energía de Tirana, recorrer la Riviera albanesa, pasear por las calles empedradas de Gjirokastra, subir al castillo de Berat y contemplar el lago Ohrid como gran paréntesis paisajístico.

El casco antiguo de Gjirokastra conserva la arquitectura tradicional albanesa entre calles empedradas, casas otomanas y ambiente de montaña. / Fani Kurti

También merece la pena prestar atención a la gastronomía: pescados y mariscos en la costa, cocina de montaña en el interior, influencias griegas, turcas y balcánicas, cafés tranquilos, mercados y platos tradicionales que convierten el viaje en una experiencia muy ligada al territorio.

Cuándo viajar a Albania

Las mejores épocas para viajar a Albania son primavera y otoño, especialmente entre mayo y junio y entre septiembre y octubre. En esos meses, las temperaturas suelen ser agradables, la costa se disfruta con más calma y las visitas culturales resultan más cómodas.

La Riviera albanesa combina playas de aguas transparentes, montañas y pueblos abiertos al Jónico. / zm_photo

Julio y agosto son los meses más animados en la Riviera albanesa, pero también los de mayor afluencia y calor. Para una ruta de 11 días que combina ciudad, costa, montaña y patrimonio, finales de primavera y principios de otoño ofrecen un equilibrio muy recomendable.

Cuándo reservar tu viaje a Albania

Para una ruta privada de 11 días por Albania, con hoteles 4* y varias etapas, lo ideal es reservar con entre 4 y 8 meses de antelación, especialmente si se quiere viajar entre junio y septiembre o incluir alojamientos concretos en la costa.

Planificar con tiempo permite ajustar mejor vuelos, hoteles, traslados, visitas y ritmo del itinerario. Albania es un destino en crecimiento y la Riviera gana demanda cada temporada, por lo que reservar con margen ayuda a diseñar una ruta más cómoda y equilibrada.

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Cuánto cuesta viajar a Albania

Este recorrido por Albania está disponible desde 3.850 euros por persona e incluye 11 días de viaje recorriendo Tirana, Vlora, Saranda, Gjirokastra, Berat, Ohrid, Korça y regreso a Tirana, combinando capital, costa, ciudades históricas, patrimonio otomano, paisajes balcánicos y una parada junto al lago Ohrid.

Artesanía y recuerdos locales en el bazar de Gjirokastra, una de las paradas con más encanto del sur de Albania. / karol chomka

Es una propuesta pensada para descubrir Albania con una ruta organizada, pero adaptable a los intereses de cada viajero. La ventaja de reservar con Club VIAJAR y PANGEA está precisamente en esa personalización: tomar como punto de partida una ruta inspirada en VIAJAR y convertirla en un viaje a medida, con el acompañamiento de especialistas en destino.

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