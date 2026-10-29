La ciudad de adobe más grande de América tiene más de 1000 años: palacios amurallados, pasadizos y arquitectura declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

En Perú, Chan Chan conserva paredes de barro por las que avanzan hileras de peces, aves y dibujos de redes. El mar ocupa los muros de una ciudad levantada en el desierto. Cerca de Trujillo, la antigua capital chimú permite recorrer plazas y pasadizos donde se administraban las riquezas de un reino anterior a los incas. Para quienes quieren viajar a Perú , esta parada descubre una historia distinta a la de sus ciudades andinas.

La plaza de Armas de Trujillo, con sus jardines y su catedral. / istock

Dónde está Chan Chan, la capital chimú junto al Pacífico

Chan Chan se encuentra en el distrito de Huanchaco, en la región de La Libertad. Trujillo, el valle del río Moche y la costa del Pacífico sitúan en el mapa esta capital construida con tierra y orientada hacia el mar. La planicie permitió extender grandes recintos rectangulares, separados por muros que todavía marcan el trazado de la ciudad.

Su arquitectura de adobe le valió la inscripción en el Patrimonio Mundial en 1986. Recorrerla invita a ampliar la mirada sobre el país: frente al relieve del cañón del Colca , aquí dominan la horizontalidad y los tonos de la tierra. El paisaje costero ayuda a comprender la vida chimú, ligada a la pesca y al aprovechamiento del agua.

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Qué ver en Nik An, un palacio de plazas y pasadizos

El conjunto amurallado Nik An, conocido también como Tschudi, concentra buena parte de la visita. Plazas ceremoniales, corredores y depósitos organizan el recorrido por el palacio. Los espacios abiertos dan paso a pasos más estrechos; las paredes limitan las vistas y obligan a descubrir el recinto poco a poco. Conviene detenerse en los cambios de escala, además de mirar sus relieves.

Las pequeñas estructuras en forma de U, llamadas audiencias, estaban vinculadas a tareas administrativas. El conjunto incluye también una plataforma funeraria: el palacio reunía funciones de gobierno y de culto a los muertos. A quienes disfrutan descifrando ciudades históricas, como las de Uzbekistán , esta distribución ofrece otra forma de observar cómo el poder ordenaba el espacio.

Muros de adobe y relieves decorativos en Chan Chan. / Club VIAJAR y PANGEA

Por qué los peces y las aves decoran sus muros

¿Qué hace una sucesión de peces en una pared del desierto? El océano proporcionaba alimentos y ocupaba un lugar central en las creencias chimús. Los relieves conectan la ciudad con su entorno marino. Peces, aves y motivos geométricos se repiten en los frisos; algunas tramas de rombos recuerdan las redes empleadas para pescar.

Mirar esas figuras cambia el ritmo de la visita. Las siluetas se reconocen mejor al seguir una banda completa que al fijarse en un detalle aislado. La repetición convierte los animales en parte de la arquitectura.

Peces y líneas geométricas en un relieve de Chan Chan. / RAFAL CICHAWA

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Cómo se abastecía de agua una ciudad construida en el desierto

La cercanía del océano resolvía parte de la alimentación, pero hacía falta agua dulce. Los chimús combinaron canales de irrigación y aprovechamiento de aguas subterráneas. La ingeniería hidráulica sostuvo los cultivos de los valles costeros. Dentro de Nik An, el gran reservorio excavado permite apreciar la importancia que tenía alcanzar el nivel freático.

Esta necesidad de gestionar el agua conecta su historia con otros paisajes áridos, como los de Jordania . En Chan Chan, además, las lluvias intensas amenazan la arquitectura de tierra. El fenómeno de El Niño puede dañar muros y relieves, de ahí el valor de las cubiertas y los trabajos de conservación que acompañan la visita.

Un pasadizo flanqueado por altos muros de adobe en Chan Chan. / istock

La historia del reino chimú antes de la llegada de los incas

Chan Chan fue la capital del reino de Chimor, que alcanzó su apogeo durante el siglo XV. Más allá de los palacios vivían artesanos especializados en tejidos, cerámica y metales. Su trabajo sostenía parte de la riqueza del reino. El interés por esos oficios también puede guiar viajes a lugares como Oaxaca , donde la creación artesanal ocupa un lugar destacado en la identidad local.

La expansión inca acabó con la independencia chimú en la segunda mitad de aquel siglo. Después llegaron el abandono de amplios sectores y los saqueos. La ciudad conserva las huellas de su organización y de su deterioro. Tener presente esa historia ayuda a valorar tanto las estructuras visibles como el esfuerzo necesario para conservarlas.

Una figura antropomorfa ante los relieves de aves de Chan Chan. / istock

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Un caballito de totora en la playa al atardecer. / istock

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