Una de las celebraciones más arraigadas en el Día de Muertos: altares, comparsas y siete moles

Hace dos años estuve en Oaxaca durante el Día de Muertos y fue espectacular. Viajar a Oaxaca (México) en esas fechas permite acercarse a una celebración que se prepara en familia y se expresa en los altares, la comida, las flores y los recuerdos de quienes ya no están. La experiencia me impresionó, pero también me hizo querer conocer mejor el significado de todo lo que veía.

Una catrina monumental, vestida con los colores de Oaxaca, ocupa una de las calles del centro histórico. / María José Cayuela

La película Coco de Pixar ha llevado algunas de esas imágenes a espectadores de todo el mundo. Pero el Día de Muertos no es una representación idéntica en cada lugar: cada comunidad y cada familia conserva sus propios gestos y costumbres.

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Qué significa el Día de Muertos

La Unesco inscribió en 2008 las fiestas indígenas dedicadas a los muertos en su lista de patrimonio cultural inmaterial. La celebración conmemora el regreso transitorio de los seres queridos fallecidos, según las prácticas de las comunidades indígenas de México.

Para recibirlos, las familias preparan ofrendas con fotografías, flores, velas y los alimentos y objetos que disfrutaban en vida. La Unesco también recuerda que esta tradición reúne creencias indígenas y celebraciones católicas, y que sus significados varían entre comunidades.

Flores de cempasúchil, velas y ofrendas componen un altar dedicado a los difuntos. / David R Ferry

En Oaxaca, los altares pueden incluir cempasúchil, copal, fruta, pan, chocolate y platos que formaron parte de la vida de la persona homenajeada. No son decorados para contemplar, sino ofrendas familiares. Por eso, al visitar un cementerio o acercarse a un altar, conviene seguir las indicaciones locales y pedir permiso antes de fotografiar a las personas.

La ciudad de Oaxaca combina las actividades públicas con los rituales familiares. En Santa Cruz Xoxocotlán, a pocos kilómetros de la capital, los panteones son uno de los lugares más conocidos durante estas fechas. Allí las familias limpian y adornan las tumbas y acompañan a sus seres queridos; la noche del cementerio pertenece, ante todo, a quienes acuden a recordar.

El maquillaje de calavera y los vestidos oscuros forman parte de la estética de las comparsas del Día de Muertos en Oaxaca. / JOEL CARILLET

Las calendas recorren las calles al ritmo de las bandas, entre monos que son muñecos gigantes que bailan sobre la multitud, y marmotas, los grandes faroles esféricos de la fiesta. Su programación cambia cada año, así que conviene consultar la agenda oficial antes del viaje.

La Oaxaca que inspiró Coco

El vínculo de Oaxaca con Coco va más allá de una coincidencia visual. Estrenada en España el 1 de diciembre de 2017, Coco es una película de animación de Disney-Pixar ambientada durante el Día de Muertos. Cuenta la historia de Miguel Rivera, un niño que sueña con ser músico pese a que su familia prohíbe la música. Durante la celebración, Miguel llega por accidente a la Tierra de los Muertos y, junto a Héctor, emprende un viaje para descubrir la historia de su familia. La película conectó con espectadores de todo el mundo y ganó dos premios Oscar: a mejor película de animación y a mejor canción original por Recuérdame.

Un alebrije de vivos colores sobresale sobre la fachada de Huizache, un espacio dedicado a las artesanías de los pueblos originarios de Oaxaca. / María José Cayuela

Para construir ese universo, el equipo de Pixar viajó por distintas regiones de México y visitó Oaxaca en varios viajes de documentación. El codirector Adrián Molina explicó que de allí tomaron, entre otros elementos, los alebrijes, la celebración y parte de la energía y los colores que se ven en la película. En Coco, estas criaturas fantásticas aparecen como guías espirituales, como Pepita. En Oaxaca, los talleres de San Antonio Arrazola y San Martín Tilcajete mantienen una tradición propia de figuras talladas y pintadas en madera. Conviene distinguirla de los alebrijes de cartonería cuyo origen se atribuye a Pedro Linares, en Ciudad de México.

Una cocina de siete moles, tlayudas y mezcal

La gastronomía es otra forma de acercarse al territorio. Entre los siete moles oaxaqueños se cuentan el negro, verde, amarillo, colorado, coloradito, almendrado y chichilo. También destacan las tlayudas, las memelas, los tamales y los chapulines, pequeños saltamontes tostados que forman parte de la cocina tradicional de Oaxaca y se comen solos o en tacos. En los mercados se encuentran, además, quesillo, tejate, chocolate y pan de yema.

Chapulines frescos en el mercado de Oaxaca / María José Cayuela

Durante el Día de Muertos, algunos de estos sabores aparecen en las ofrendas junto a la fruta de temporada y los platos favoritos de la persona recordada. Las costumbres cambian entre localidades: en Ocotlán de Morelos, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología documenta un pan de muerto conocido como pan de carita, además de mole, chocolate, tamales y mezcal en las ofrendas.

Los mercados, como el Benito Juárez y el de La Merced, son buenas paradas para observar la vida cotidiana y probar la cocina local.

El mezcal forma parte de esa cultura gastronómica. Se elabora a partir de distintas especies de agave y cuenta con denominación de origen en varios estados, entre ellos Oaxaca. Probarlo es también conocer el trabajo y los saberes ligados a su producción, siempre con moderación.

Un banco rojo decorado con una pareja de calaveras invita a detenerse en una de las calles de Oaxaca durante el Día de Muertos. / María José Cayuela

El centro histórico y Monte Albán

Oaxaca ofrece motivos para quedarse más allá de las fechas de la celebración. El centro histórico de Oaxaca de Juárez y la zona arqueológica de Monte Albán forman un bien inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Monte Albán fue habitado sucesivamente por olmecas, zapotecas y mixtecas; la ciudad cercana conserva un trazado colonial que permite descubrir otra parte de la historia de los Valles Centrales.

El sol se pone sobre Monte Albán, la antigua ciudad zapoteca situada en los Valles Centrales de Oaxaca. / María José Cayuela

Cuándo viajar a Oaxaca por el Día de Muertos

Las celebraciones se concentran a finales de octubre y en los primeros días de noviembre, aunque las fechas y las actividades dependen de cada localidad. Conviene reservar con antelación y confirmar la agenda, los horarios y las normas de acceso de cada cementerio o evento.

Mujeres con maquillaje de catrina y trajes tradicionales posan frente a un establecimiento de Oaxaca durante el Día de Muertos. / istock

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La propuesta permite tomar como punto de partida este reportaje y organizar una experiencia en función de las fechas y el ritmo de cada viajero.

El maquillaje de calavera y la corona de cempasúchil convierten a esta mujer en una catrina. / istock

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