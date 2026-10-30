Uno de los lagos más grandes de Europa donde vive una foca que no existe en ningún otro lugar: miles de islas, un castillo medieval y un espectacular paisaje de pinares

En Finlandia, el lago Saimaa se ramifica alrededor de miles de islas cubiertas de bosque. Cerca de Savonlinna, las torres de Olavinlinna se levantan sobre una roca rodeada de agua. El mayor lago del país reúne naturaleza y patrimonio en un paisaje de canales y bahías. Para quienes quieren viajar a Finlandia , Saimaa ofrece además un encuentro posible, nunca garantizado, con una foca que no vive en ningún otro lugar.

Islas y penínsulas cubiertas de bosque en el paisaje lacustre finlandés. / istock

Dónde está el lago Saimaa y por qué parece un archipiélago

Situado en el sureste finlandés, Saimaa ocupa unos 4.400 kilómetros cuadrados y figura entre los cuatro lagos más grandes de Europa. Su superficie se reparte en cuencas conectadas, estrechos e islas. Pihlajavesi y Puruvesi son dos de esos sectores con nombre propio. El mapa permite apreciar unas dimensiones difíciles de intuir desde la orilla.

Pinos sobre las rocas y pequeñas ensenadas acompañan el recorrido. Navegar permite descubrir cómo se enlazan las distintas partes del lago. Quien disfruta explorando paisajes lacustres como el Titicaca encontrará otra geografía insular marcada por el bosque boreal.

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Olavinlinna, el castillo que vigila el agua desde una isla

En Savonlinna, Olavinlinna concentra las miradas con torres redondas y muros de piedra. Su construcción comenzó en 1475 para reforzar la frontera oriental del reino de Suecia. El islote rocoso y las corrientes formaban parte de su defensa. El agua dificultaba el acercamiento de los atacantes y facilitaba transportar materiales.

Desde la orilla se aprecia cómo el agua separa la fortaleza de la ciudad. La historia de Olavinlinna está ligada al control de las vías acuáticas. Esa relación entre fortificaciones y paisaje también atrae a quienes recorren los castillos y lagos de Escocia ; aquí se descubre dentro de un gran sistema de agua dulce.

El castillo de Olavinlinna se refleja en el agua de Savonlinna. / istock

La foca de Saimaa, una habitante que no vive en ningún otro lugar

¿Una foca en un lago? La de Saimaa quedó aislada del mar tras la última glaciación y se adaptó al agua dulce. Cada ejemplar tiene un dibujo de anillos propio en el pelaje, que permite identificarlo mediante fotografías. Durante la muda, especialmente en mayo, algunas descansan sobre las rocas de la orilla. Después pasan más tiempo sumergidas.

La conservación resulta inseparable de este encuentro, como ocurre con los rinocerontes de Ol Pejeta . Las crías de la foca necesitan refugios de nieve para protegerse y los inviernos suaves dificultan su reproducción. Mantener la distancia y evitar que abandone su lugar de descanso es esencial.

Una foca anillada de Saimaa descansa sobre una roca junto a los juncos. / Jiri Vlach

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Punkaharju, un paseo sobre las huellas de los glaciares

En Punkaharju, el terreno forma una cresta alargada cubierta de pinos, con vistas al agua a ambos lados. El paseo sigue un relieve formado bajo el hielo. Las corrientes que circulaban por túneles dentro del glaciar depositaron arena y otros materiales; al retirarse el hielo, quedaron esas elevaciones.

El interés geológico que lleva a muchos viajeros a los paisajes de Islandia encuentra aquí un escenario de pendientes suaves y pinares. Punkaharju separa las aguas de Puruvesi y Pihlajavesi. Sus crestas y depresiones permiten reconocer las huellas del deshielo.

Un puente colgante cruza el agua entre orillas cubiertas de bosque. / istock

La sauna junto al lago, una costumbre que se comparte

Tras una caminata, la sauna acerca el viaje a una práctica cotidiana finlandesa. Al verter agua sobre las piedras calientes se produce el löyly, el vapor que ocupa el centro de la experiencia. La cultura de la sauna se transmite en familias y comunidades y forma parte del patrimonio cultural inmaterial reconocido por la UNESCO.

En las orillas de Saimaa, esa tradición tiene una continuación al aire libre: salir a refrescarse, sentarse junto al agua o darse un baño. La pausa junto al lago forma parte de la experiencia. En Punkaharju hay saunas a pie de agua que permiten completar los paseos por la reserva.

Bancos de madera y una estufa de piedras en el interior de una sauna. / Matteo De Stefano Fotografo

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Cuando empiezas a pensar en un viaje a Finlandia, surgen preguntas sobre la época, los días que dedicar al lago y cómo combinar naturaleza y cultura. Contar con expertos que conocen el lugar de primera mano ayuda a convertir esas preferencias en un recorrido personal. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que empieces a viajar como eres.

Un viaje a medida permite ajustar las experiencias, el ritmo y el presupuesto. Puedes dar más espacio a los paseos o a las visitas culturales, con el acompañamiento de un equipo durante la preparación y el viaje.

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Un velero amarrado junto al muelle al atardecer. / istock

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