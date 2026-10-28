Dónde comer en Hong Kong: del dim sum a los restaurantes y bares más premiados

Empezar el día compartiendo dim sum recién elaborado y servido en las tradicionales cestas redondas de bambú es una de las mejores formas de tomarle el pulso a Hong Kong . Estos pequeños bocados junto al resto de la comida local forman parte de la identidad de un destino entregado al placer culinario.

Comida callejera y desayunos en los cha chaan teng

Entre los establecimientos ligados a la cotidianeidad hongkonesa destacan los puestos de comida callejera, conocidos como dai pai dong y especializados en platos salteados al wok, y los cha chaan teng, una especie de cafeterías informales surgidas en la década de los 50.

Las cestas de bambú forman parte del servicio tradicional del dim sum en Hong Kong. / bushton3

En estos tradicionales restaurantes de barrio, los camareros se mueven a toda velocidad entre mesas compartidas por distintas personas. Conviene probar el pineapple bun, un bollo dulce caliente con mantequilla, y acompañarlo del té con leche al estilo Hong Kong, filtrado a través de un saco de tela.

Estos establecimientos conviven con premiados templos del fine dining que rescatan ingredientes y técnicas tradicionales para elaborar refinados platos. De hecho, Hong Kong cuenta con una de las mayores concentraciones de estrellas Michelin del mundo.

Los dai pai dong de Stanley Street acercan la cocina callejera al corazón de Central. / Lo Chun Kit

Taste Hong Kong y sus 250 direcciones gastronómicas

Para resaltar esta fusión de la herencia cantonesa y las influencias coloniales británicas, la oficina de turismo de Hong Kong impulsó Taste Hong Kong junto al Instituto Culinario Chino, una iniciativa que reúne una selección de 250 establecimientos elegidos por más de 50 chefs. La guía perfecta para saborear los distintos barrios de la ciudad y convertir cada día en un festín inolvidable.

La amplia oferta gastronómica de Hong Kong resume muy bien la importancia de la ciudad como destino gastronómico de primer nivel. Prueba de ello es que aquí la alta cocina china se ha situado a la vanguardia de la gastronomía mundial sin perder sus raíces.

El pineapple bun con mantequilla es uno de los clásicos de las cafeterías tradicionales hongkonesas. / josephmok

Lo comprobamos, por ejemplo, en Central, donde las recetas cantonesas alcanzan una extraordinaria sofisticación en The Chairman. Liderando los Asia’s 50 Best Restaurants 2026, este restaurante ha vuelto a coronarse en el primer puesto de la región.

Wing, ubicado también en Central y liderado por el chef Vicky Cheng, ocupa el segundo puesto.

Restaurantes con estrellas y cocinas de todo el mundo

Otra de las grandes referencias es Lung King Heen. Localizado en el Four Seasons Hong Kong, disfruta de unas excelentes panorámicas sobre Victoria Harbour y mantiene con orgullo sus dos estrellas Michelin. En el mismo hotel, su restaurante francés Caprice presume de tres estrellas Michelin, distinción que revalida por octavo año consecutivo.

Los comercios de productos del mar desecados forman parte del paisaje gastronómico tradicional de Hong Kong. / Jose Luis Stephens

Más estrellas se suman en 8½ Otto e Mezzo Bombana, el icónico rincón del chef Umberto Bombana que se mantiene como el primer restaurante italiano fuera de Italia en recibir tres estrellas Michelin.

Otras de las aclamadas propuestas hongkonesas son Estro, enfocado en la interpretación de la cocina de Nápoles y Mono, dedicado a los platos latinoamericanos con bases técnicas francesas. Por su parte, Andō conjuga influencias españolas y japonesas en exquisitos menús de temporada.

Un puesto de comida de Hong Kong, con mesas compartidas y platos que se sirven al ritmo de la vida callejera. / hanohiki

La coctelería de Hong Kong más allá de la mesa

Después de sentarse a la mesa para deleitarse con la variedad de sabores de Hong Kong, es el momento de recorrer sus premiados bares, los cuales tienen también gran protagonismo en la ciudad.

En zonas como Lan Kwai Fong o en los patios del complejo Tai Kwun, los mixólogos locales experimentan con ingredientes nativos, ofreciendo cócteles infusionados con hojas de té o licores chinos.

Tai Khun visto desde la desde la histórica Pottinger Street, en el distrito de Central, conserva sus característicos escalones de piedra entre edificios antiguos y modernos. / Jui-Chi Chan

Entre los establecimientos más reconocidos destaca Bar Leone, elegido mejor bar del mundo en 2026 (y 2025) por The World’s 50 Best Bars. Un reconocimiento que sitúa de nuevo a Hong Kong en el centro de la escena coctelera internacional.

Gokan, COA, Mius, Argo, Montana y Penicillin son otros de los ilustres representantes que hacen de Hong Kong una de las grandes capitales de la coctelería en Asia.

Al caer la noche, los rascacielos iluminados y las embarcaciones tradicionales comparten protagonismo en Victoria Harbour. / Nikada / iStock

Cuándo se celebra el Hong Kong Wine & Dine Festival

Dentro del calendario hongkonés, la gastronomía cuenta con sus fechas señaladas. Cada año, alrededor del último fin de semana de octubre, del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, se celebra el Hong Kong Wine & Dine Festival en Central Harbourfront y Tamar Park, un escaparate gastronómico con el imponente skyline de la ciudad como telón de fondo.

El evento reúne más de 300 puestos internacionales, con vinos procedentes de diferentes lugares del mundo, desde grandes referencias europeas y australianas hasta etiquetas menos conocidas de China y alternativas con baja graduación.

Compartir mesa al aire libre permite disfrutar del ambiente y los sabores de la cocina callejera de Hong Kong. / itsskin / iStock

A este entretenido festín se suman actuaciones musicales y catas guiadas por expertos sumilleres para terminar de comprender el valor de la gastronomía en esto destino hecho para devorar su alma culinaria. ¡Es hora de entregarse al viaje y comerse Hong Kong!