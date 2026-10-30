Grand Azulmarino te invita a descubrir Paradisus by Meliá, donde el lujo cobra sentido

Hay momentos del año en los que soñamos con hacer un alto y tomarnos un respiro. Cuando el otoño avanza y los días se acortan, regalarse un paréntesis lejos de la rutina se convierte casi en una necesidad. ¡Quién dijo que hay que esperar al verano para viajar! Basta con elegir un lugar capaz de cambiarnos el ritmo, de despertar nuestros sentidos y recordarnos el placer de disfrutar del aquí y del ahora.

Y es ahí donde el lujo cobra un nuevo significado. No se trata solo de alojarnos en un hotel extraordinario, sino de vivir un viaje único, que haya sido diseñado a la medida de nuestros sueños, con experiencias exclusivas y alojamientos premium que encajen con nuestros gustos y necesidades y nos permitan conectar con el paisaje, la gastronomía, la cultura y la esencia de cada destino. Y ese es, precisamente, el punto fuerte de Grand Azulmarino: crear la mejor experiencia para cada viajero, combinando confort, planificación y libertad, con el asesoramiento de especialistas que conocen cada destino y seleccionarán para nosotros los mejores planes y los mejores resorts, como los Paradisus by Meliá, en algunos de los enclaves más espectaculares de Canarias, México y República Dominicana.

Propuestas cuidadosamente seleccionadas y en las que el bienestar, el diseño, la gastronomía y la naturaleza se combinan para crear una forma diferente de viajar: más consciente, más auténtica y, sobre todo, más conectada con el destino. Ese es el espíritu de la manera de viajar que propone Grand Azulmarino. Su modelo aporta un valor diferencial: el conocimiento de sus especialistas para entender qué busca cada persona y convertirlo en una propuesta pensada hasta el último detalle. Destinos, hoteles, experiencias y momentos que cobran sentido cuando responden a una misma idea: la de crear un viaje que se adapte a nosotros y no al contrario. Porque si cada viajero es diferente, también debería serlo cada viaje.

Vistas desde la terraza de la suite del Paradisus Palma Real. / D. R.

Estancias que marcan la diferencia

El verdadero lujo comienza cuando un destino deja de ser un lugar al que llegar y se convierte en una experiencia que recordar. Esa es la esencia de Paradisus by Meliá. Su concepto de lujo experiencial invita a ir más allá del resort para descubrir aquello que hace único a cada destino. A través de sus experiencias Destination Inclusive®, el viaje se convierte en una oportunidad para acercarse a la cultura local, explorar los paisajes que rodean cada hotel o descubrir nuevos sabores y tradiciones.

Porque quizá el verdadero lujo sea tener tiempo para hacer aquello que normalmente dejamos para después: contemplar un paisaje sin mirar el reloj, disfrutar de una mesa bien puesta, sumergirse en el mar o dejarse sorprender por una experiencia que solo podría suceder allí.

The Reseve Garden Villa Sea en el Paradisus Salinas / D. R.

Y para quienes buscan todavía un nivel superior de exclusividad, The Reserve añade privacidad, confort y un servicio más personalizado. Un espacio pensado para disfrutar del viaje con otra mirada, donde cada detalle cuenta y la atención se adapta a las necesidades de cada huésped.

Del paisaje volcánico de Canarias al paraíso caribeño

Pero empecemos por el principio: atrevernos a imaginarlo. Basta con cerrar los ojos y dejar libre nuestra mente que se irá, inmediatamente, a un lugar como el de la foto. Porque hay destinos que parecen hechos para hacer una pausa y proporcionarnos esas sensaciones que necesitamos. Canarias, con su clima templado, sus largas horas de luz y una naturaleza que permite disfrutar del exterior durante todo el año, es uno de ellos. Y más allá del Atlántico, el Caribe ofrece otra forma de escapar de la rutina: playas de aguas turquesas, selvas, culturas milenarias y experiencias capaces de llenar una escapada de nuevos estímulos. Ahora solo falta elegir: ¿cuál es tu próximo destino?

Paradisus by Meliá Fuerteventura. Atlántico, naturaleza y tiempo para desconectar

Vistas desde la piscina del Paradisus by Meliá Fuerteventura. / RICARD LOPEZ

Frente a las espectaculares playas de Sotavento, este exclusivo resort ofrece una experiencia de lujo inmersiva donde naturaleza y bienestar se fusionan. Un entorno privilegiado para disfrutar del océano, la gastronomía local y la esencia más auténtica de Fuerteventura.

Paradisus by Meliá Gran Canaria. Una isla de contrastes

Piscina frente al mar en el Paradisus by Meliá Gran Canaria / Roger Mendez

En San Agustín, Paradisus by Meliá Gran Canaria es un exclusivo refugio frente al mar donde bienestar, gastronomía y experiencias personalizadas se combinan en un entorno elegante y relajado. Un resort diseñado para desconectar y disfrutar de cada momento.

Paradisus by Meliá Salinas, Lanzarote. El placer de vivir entre volcanes

Paradisus Salinas by Meliá está inspirado en la arquitectura de César Manrique / D. R.

Inspirado en la visión de César Manrique, este elegante resort solo para adultos ofrece una experiencia de lujo donde el diseño, el bienestar y la conexión con el entorno se integran a la perfección. El lugar ideal para relajarse y disfrutar de momentos únicos.

Paradisus Cancún. El Caribe que invita a descubrir

Toda la belleza del Caribe desde la tumbona del Paradisus Cancún. / D. R.

Con su emblemática arquitectura y vistas al mar Caribe, este exclusivo resort ofrece una renovada experiencia de lujo donde bienestar, gastronomía y experiencias inmersivas se unen para crear momentos únicos e inolvidables.

Paradisus Playa del Carmen, Riviera Maya. Naturaleza, aventura y experiencias para toda la familia

Paradisus Playa del Carmen, un paraíso de relax. / David Massey

Un exclusivo refugio junto al Caribe donde lujo, naturaleza y experiencias personalizadas se unen para toda la familia. Su cuidada oferta de bienestar, gastronomía y entretenimiento convierte cada estancia en una experiencia única e inolvidable.

Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort, Punta Cana. El lujo caribeño de vivir despacio.

Vista general del Paradisus Palma Real. / D. R.

Frente a las aguas turquesas de Playa Bávaro, este resort ofrece una experiencia de lujo donde el bienestar, la gastronomía y el servicio personalizado se unen en un entorno excepcional. Un refugio perfecto para desconectar y disfrutar sin límites.

Un viaje diseñado para ti

¡Lo sabemos, es una difícil elección! Pero cuando se busca una experiencia premium, contar con alguien que conozca el destino puede marcar la diferencia. Porque no todos buscamos lo mismo cuando viajamos. Para algunos, el plan perfecto es desconectar frente al mar; para otros, descubrir una cultura, disfrutar de la gastronomía local, explorar un paisaje o encontrar un refugio donde el bienestar sea protagonista.

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Ahí es donde entra Grand Azulmarino. Su propuesta parte precisamente de esa mirada individual: crear la mejor experiencia posible. Permítete soñar con la colección Paradisus by Meliá y luego haz tu sueño realidad. ¿Cómo? Buscando tu agencia Grand Azulmarino más cercana y dejando que sus asesores se ocupen de todo. ¡Comprobarás que la escapada perfecta existe si se diseña a tu medida!