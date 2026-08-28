Áurea Casa Palacio Sagasta: el placer de ser parte de la historia

En pleno corazón de Cádiz, a solo unos pasos del bullicio del mercado central y de la Plaza de las Flores, el Áurea Casa Palacio Sagasta se alza con la serenidad de quien acarrea siglos a sus espaldas. Aquí, cada rincón cuenta una historia y este céntrico hotel abre las puertas a una forma diferente de descubrir esta ciudad milenaria: la de poder llamar hogar, aunque solo sea por unos días, a un palacio del siglo XVIII que ha sido testigo de algunos de los episodios más fascinantes de la ciudad.

Áurea Casa Palacio Sagasta (Cádiz) / Mon Osaka

Esta antigua casa palaciega conserva la elegancia de la arquitectura gaditana de la época en que Cádiz era el puerto más codiciado del sur de Europa. Entre sus muros se tramaron alianzas y se tejió parte del comercio transatlántico que marcó el destino de la ciudad. Fue también consulado británico y refugio de personalidades influyentes durante las guerras napoleónicas. Hoy, restaurado con mimo, el edificio combina su esencia histórica con un diseño actual que respeta los elementos originales: patios interiores, artesonados centenarios y balcones con su cerrajería original.

Las 38 estancias del Áurea Casa Palacio Sagasta están ambientadas con mapas náuticos que evocan el Cádiz del siglo XVII y XVIII. La Suite, además, permite acceder a una de las torres mirador más altas de la ciudad, desde donde contemplar la bahía en todo su esplendor.

En su interior, el edificio combina su esencia histórica con un diseño actual / Mon Osaka

Su ubicación convierte al hotel en el refugio perfecto desde el que recorrer calles llenas de encanto, saborear su gastronomía y disfrutar de los atardeceres junto al Atlántico. De vuelta al palacio, la experiencia continúa en su encantador spa, ubicado en el antiguo aljibe, un espacio íntimo concebido para desconectar, relajarse y regalarse un momento de calma.

Áurea Casa Palacio Sagasta cuenta con un pequeño spa ubicado en el antiguo aljibe / Mon Osaka

El Áurea Casa Palacio Sagasta forma parte de la colección Áurea Hotels, una selección de establecimientos que se emplazan en edificios históricos donde el legado y la historia se fusionan para crear estancias con alma en los que cada detalle cuenta.

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Áurea Casa Palacio Sagasta 4* Calle Sagasta, 1 (Cádiz). www.aureacasapalaciosagasta.com